Военная кампания Ксеркса: Греко-персидская война 480—479 годов После смерти Дария на трон взошёл его сын Ксеркс. И вскоре он тоже обратил взор на греческие земли. Геродот в «Истории» передал слова персидского царя перед подготовкой к новой войне: «И не воссияет солнце над какой-либо другой страной, сопредельной с нашей, но все эти страны я обращу с вашей помощью в единую державу и пройду через всю Европу… Не остаётся больше ни одного города и народа на свете, который осмелился бы восстать против нас». На чтение: 10 минут

После смерти Дария на трон взошёл его сын Ксеркс. И вскоре он тоже обратил взор на греческие земли. Геродот в «Истории» передал слова персидского царя перед подготовкой к новой войне: «И не воссияет солнце над какой-либо другой страной, сопредельной с нашей, но все эти страны я обращу с вашей помощью в единую державу и пройду через всю Европу… Не остаётся больше ни одного города и народа на свете, который осмелился бы восстать против нас».

Воплотить слова в жизнь оказалось не так-то просто. Ксерксу не везло с самого начала. Сначала шторм разрушил понтонные мосты, возведённые персами для переправы через пролив Геллеспонт (Дарданеллы). Ксеркса это так возмутило, что он, по утверждению Геродота, приказав выпороть море. Заодно казнили и ответственных инженеров. Вторая попытка оказалась более удачной. Персы всё же смогли перебраться на противоположный берег.

Греки, знавшие о начале вторжения, сплотились перед лицом угрозы. В 480 году до н.э. Афины, Спарта и ещё несколько крупных эллинских городов решили дать бой персам у Фермопильского ущелья, которое являлось «воротами» в южные греческие земли. В отличие от отца, Ксеркс основательно подготовился к военной кампании. Он собрал огромное войско, численностью свыше 200 тысяч человек. При этом эллины смогли выставить около 5-7 тысяч воинов.

Армией эллинов в Фермопильском сражении руководил спартанский царь Леонид. Два дня он держал оборону, выступая «волнорезом» персидских атак. Ни сам Ксеркс, ни его военачальники ничего не могли поделать с эллинами. Но чужеземцам повезло. Среди местных жителей нашёлся предатель – Эфиальт. Он показал персам тропу в горах, которая позволяла зайти войскам Леонида в тыл. Когда царь об этом узнал, он приказал отступить основным силам. Прикрывать их отход остались 300 спартанцев, около 400 фиванцев и 700 феспийцев. Греки понимали, что у них нет ни единого шанса вернуться из Фермопильского ущелья живьём. Но они стояли до последнего, а их подвиг обрёл бессмертие в веках.

Ксеркс, преодолев первое препятствие на своём пути, двинулся вглубь Эллады. Следующей его «остановкой» были Афины. К моменту прихода персов, город был уже пуст. Жители ушли. И персы, разграбив Афины, двинулись дальше. В тот момент Ксеркс считал, что греки уже не смогут навязать ему сопротивление. Но ошибся, впереди его ждала битва при Саламине.

Афиняне ушли из города не из-за страха, стратег Фемистокл, который являлся одним из главных военачальников, решил действовать хитростью. Он понимал, что только так он сможет остановить огромное персидское войско. К тому времени у афинян и их союзников уже был в распоряжении большой флот. По версии Геродота, под руководством спартанца Еврибиада находилось более 270 кораблей. А разместились они около мыса Артемиссий, между материком и островом Эвбея. Однако греки колебались. Гибель царя Леонида, огромное войско Ксеркса пугало союзников, каждый начал думать о собственной защите. Это касалось и Еврибиада. Он хотел увести флот к Коринфскому перешейку, где располагалась одна из греческих армий. Но Фемистокл был против. По его мнению, узкие проливы являлись залогом успеха в предстоящем сражении. По факту, он хотел скопировать сражение в Фермопильском ущелье, перенеся его на воду. Поскольку узкие проливы не позволили бы персам ударить во всю силу сразу.

Однако доводы стратега не убедили союзников. Они решили отступить, едва появились флот и армия Ксеркса. Тогда Фемистокл вновь решил схитрить. Он направил своего раба Сикинна к Ксерксу с посланием: «Афинский военачальник Фемистокл переходит на сторону царя, первый извещает его о том, что эллины хотят бежать, и советует не дать им убежать, а напасть на них, пока они находятся в тревоге по случаю отсутствия сухопутного войска, и уничтожить их морские силы».

И персы атаковали. Эллинам пришлось ввязаться в бой, поскольку отступить они не успели. Узкие проливы позволили и самоотверженность позволили грекам одержать победу в битве при Саламине. Это событие стало определяющим в конфликте. Теперь греки уже не боялись персов. Они поняли, что на воде преимущество у них. А значит, ситуация выровнялась. Персидское войско отступило. Но Ксеркс всё ещё надеялся перехватить инициативу.

Жители Афин тоже понимали, что персы просто так не откажутся от своих замыслов. И раненое самолюбие Ксеркса потребует мести. Поэтому в Спарту вновь отправились гонцы с призывом о помощи. В конце лета 479 года спартанская армия отправилась в путь. Тем временем недалеко от Афин находилась персидская армия, которой руководил опытный военачальник Мардоний. Воспользовавшись моментом, он занял город и остался в нём. Но когда полководец узнал о приближающемся войске, покинул Афины. Предварительно разрушив полис. Мардоний направился в Беотию. Именно там, близ города Платеи он решил дать грекам генеральное сражение. Военачальник понимал, что равнинная область позволит выжать ему самый максимум из главной ударной силы — кавалерии.

Армия греческих полисов добралась до места расположения персидских войск. По приказу Павсания воины разбили лагерь на горных возвышенностях, чтобы в случае атаки находится в более выгодном положении. Мардоний не спешил бросать основные силы на штурм укреплённых позиций. Он выбрал тактику «тысячи порезов». Его конница совершала набеги на греков, после чего быстро удалялась. И подход работал. Армия союзников несла потери и ничего не могла сделать с персами. Однако Павсаний был уверен в том, что идти лоб в лоб на противника нельзя. И оставался на месте. В одной из таких внезапных атак грекам удалось убить Масистия — влиятельно персидского военачальника, второго по влиянию после Мардония. Этот успех вдохновил эллинов. Однако вскоре они узнали, что персы захватили обоз с продовольствием и засыпали источник питьевой воды. Добраться до реки Асоп греки не могли, поскольку она находилась под полным контролем персидских лучников. У Павсания было два варианта: начать атаку или дать приказ к отступлению. Он выбрал последнее.

Несогласованность действий привела к тому, что единая эллинская армия разбилась на несколько самостоятельных отрядов, действующих по своему усмотрению. И Мардоний послал войска. Основной удар на себя приняли Павсаний и его спартанцы. Афиняне хотели прийти на помощь союзникам, но встретили на пути отряд фиванцев, которые выступали на стороне персов. Таким образом, исход битвы при Платеях зависел от стойкости и храбрости спартанцев. И они не подвели. Когда чаша весов никак не могла склониться в ту или иную сторону, погиб Мардоний. Для персов это стало катастрофой. Войска дрогнули и побежали. На поле боя остались лишь «Бессмертные», но переломить ход битвы они не смогли. Греки одержали одну из самых блистательных и важных побед в своей истории. Немецкий историк и археолог Эрнст Курциус назвал успех битвы при Платеях «днём спасения Эллады».

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