Персы идут на Запад Как известно, свято место пусто не бывает. Вот и территория Малой Азии планомерно заселялась греческими народами. Они вынуждены были обживать новые земли после вторжения дорийских племён и гибели Микенской цивилизации. Переселенцы контактировали с хеттами и другими народами, которые там проживали. Но никакой ассимиляции не произошло. Наоборот, греки чётко отстаивали свои границы, поселившись в многочисленных городах, разбросанных по побережью Малой Азии и близлежащих островах. На чтение: 8 минут

Как известно, свято место пусто не бывает. Вот и территория Малой Азии планомерно заселялась греческими народами. Они вынуждены были обживать новые земли после вторжения дорийских племён и гибели Микенской цивилизации. Переселенцы контактировали с хеттами и другими народами, которые там проживали. Но никакой ассимиляции не произошло. Наоборот, греки чётко отстаивали свои границы, поселившись в многочисленных городах, разбросанных по побережью Малой Азии и близлежащих островах. Главными «опорными пунктами» переселенцев стали Милет, Эфес, Приена, Миунт.

Раздробленностью и постоянным соперничеством городов воспользовался Гигес (Гиг) — царь Лидии. В начале VI века он покорил Фригию, после чего обратил взор на греческую Ионию. Лидийские солдаты сумели захватить несколько городов, после чего осадили Милет. Однако взять его так и не получилось. Конфликт завершился мирным договором. Затем войска Гигеса прошлись по другим областям Малой Азии, населённым греками. Действовали они по отлаженной схеме: если сразу город захватить не удавалось, с ним заключалось мирное соглашение. Завершил завоевание греческих городов легендарный лидийский царь Крёз. Поскольку правитель старался поддерживать с покорённым населением хорошие отношения, то каких-либо серьёзных репрессий и гонений не последовало. Более того, Крёз оставил грекам самоуправление, потребовав взамен признания его верховной власти, а также выплаты дани. Жители городов на такие условия согласились.

Однако «Золотой век» Лидийского царства оказался короток. В 546 году до н.э. оно пало под ударами персов. Причём, когда ещё шла война, царь Кир II предложил ионийским грекам встать на его сторону. Отказались все города, кроме Милета, который так и не смог смириться с властью лидийцев. Вскоре персы сумели захватить Малую Азию, подчинив себе и греческие города. Жители пытались договориться с Киром II, но получили отказ.

Камбиз II, сменивший на престоле погибшего Кира, продолжил военную кампанию против греческих городов. Его войска сумели покорить Кипр, а также Кирену. Экспансия продолжилась и при Дарии I. Персидская армия вторглась во Фракию, преследуя скифов. И параллельно начала завоевание греческих городов. Однако полноценного противостояния не получилось. Большинство полисов добровольно сдавались, признавая власть Дария I. Таким образом, вскоре персы добрались до Фессалии. А это уже становилось опасным и для Афин, и для Спарты.

Договориться мирным путём у сторон конфликта не получилось. Дарий I, как и подобает царю великой державы, не шёл на компромисс. Персидская империя на тот момент являлась сильнейшим государством, её армия состояла из самых разнообразных народов, поэтому царь не воспринимал всерьёз греческие полисы. Был и ещё один «камень преткновения». В Персию из Афин сбежал бывший тиран Гиппий. И для греческого полиса он представлял опасность, поскольку мог попытаться вернуться в Афины, заручившись поддержкой персов. К тому же, отношения афинян со спартанцами переживали не лучшие времена, грозящие перерасти в полноценный конфликт. Таким образом, Афины оказались зажаты между «Сциллой и Харибдой»: Спартой и Персией.

Лидер афинян Клисфен попытался решить сложную задачу. И вначале ставку он сделал на персов. В Сарды, бывшую столицу Лидии, где находилась резиденция сатрапа Артаферна, прибыла делегация. Ориентировочно в 508 (507) годах до н.э. афинские переговорщики предложили персам оборонительный союз против Спарты. Артаферн согласился, но с одним условием — Афины должны были отдать «землю и воду». Проще говоря, признать главенство персов над собой. Послы согласились, после чего вернулись домой. Однако жители Афин восприняли это как предательство. Они хотели равноправного союза, а не подчинения. И пока в Афинах шли разбирательства, персы стали считать жителей города своими подданными.

Спустя время к Артаферну прибыло новое посольство из Афин. Разговор вновь касался диверсионной деятельности изгнанного Гиппия, который, по мнению послов, готовился к захвату власти. Однако персы предложение отвергли, заявив, что Гиппий должен вернуться в Афины. Договориться не получилось. Отношения между Афинами и Персидской державой испортились окончательно. В греческом полисе стали отчётливо понимать, что дело идёт к войне.

Главным виновником вспыхнувшего конфликта стал Аристагор, правитель Милета. Он захотел завоевать греческий остров Наксос, на котором произошло восстание. Поскольку у Аристагора не хватало собственных войск, он обратился за помощью к персам. Сатрап Артаферн согласился, но назначил своего военачальника. Это уже возмутило Аристагора. Произошёл конфликт, после которого правитель Милета добился своего и лично возглавил армию, направлявшуюся на Наксос. Кампания провалилась. Островитяне сумели выдержать осаду и прогнали незваных гостей. Для Аристагора произошла настоящая трагедия. Он поссорился с сатрапом и должен был ему денег за содержание армии. Вариантов у милетского правителя было два: покаяться и молить о пощаде, либо попытаться силой решить проблему. И Аристагор выбрал второе.

Милет поднял восстание. Очень быстро оно перекинулось и на другие греческие полисы в Малой Азии. На помощь бунтовщикам пришли Афины и Эретрия. Однако победить объединённым силам не получилось. На ход войны не повлияла даже гибель персидского войска. Медленно, но верно восстание угасало. Особо отметились афиняне. Они захватили Сарды и разрушили храм Кибелы. А вскоре отбыли домой, прекратив участие в конфликте. Геродот считал, что именно после этого события Дарий захотел отомстить Афинам.

В 494 году до н.э. восстание было практически подавлено. Не удержался и Милет. Город пал. Все мужчины были казнены, а женщины и дети попали в рабство. Сам Аристагор сумел спастись. Но он лишь отсрочил на короткий свою гибель, сбежав во Фракию. А персы продолжили зачистку территории. Желая избежать печальной участи, многие люди покидали свои дома. Они отправлялись в Элладу, надеясь, что туда персы не дойдут. Среди тех беженцев был и Мильтиад, представитель знатного рода, которого много лет назад изгнали из Афин. А теперь у него появился повод вернуться домой.

О первой греко-персидской войне вы узнаете из материала Греко-персидская война 492-490—х годов до н.э.