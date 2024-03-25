Греко-персидские войны: столкновение Запада и Востока Как известно, свято место пусто не бывает. Вот и территория Малой Азии планомерно заселялась греческими народами. Они вынуждены были обживать новые земли после вторжения дорийских племён и гибели Микенской цивилизации. Переселенцы контактировали с хеттами и другими народами, которые там проживали. Но никакой ассимиляции не произошло. На чтение: 9 минут

Персы идут на Запад

Как известно, свято место пусто не бывает. Вот и территория Малой Азии планомерно заселялась греческими народами. Они вынуждены были обживать новые земли после вторжения дорийских племён и гибели Микенской цивилизации. Переселенцы контактировали с хеттами и другими народами, которые там проживали. Но никакой ассимиляции не произошло. Наоборот, греки чётко отстаивали свои границы, поселившись в многочисленных городах, разбросанных по побережью Малой Азии и близлежащих островах. Главными «опорными пунктами» переселенцев стали Милет, Эфес, Приена, Миунт.

Раздробленностью и постоянным соперничеством городов воспользовался Гигес (Гиг) — царь Лидии. В начале VI века он покорил Фригию, после чего обратил взор на греческую Ионию. Лидийские солдаты сумели захватить несколько городов, после чего осадили Милет. Однако взять его так и не получилось. Конфликт завершился мирным договором. Затем войска Гигеса прошлись по другим областям Малой Азии, населённым греками. Действовали они по отлаженной схеме: если сразу город захватить не удавалось, с ним заключалось мирное соглашение. Завершил завоевание греческих городов легендарный лидийский царь Крёз. Поскольку правитель старался поддерживать с покорённым населением хорошие отношения, то каких-либо серьёзных репрессий и гонений не последовало. Более того, Крёз оставил грекам самоуправление, потребовав взамен признания его верховной власти, а также выплаты дани. Жители городов на такие условия согласились.

Однако «Золотой век» Лидийского царства оказался короток. В 546 году до н.э. оно пало под ударами персов. Причём, когда ещё шла война, царь Кир II предложил ионийским грекам встать на его сторону. Отказались все города, кроме Милета, который так и не смог смириться с властью лидийцев. Вскоре персы сумели захватить Малую Азию, подчинив себе и греческие города. Жители пытались договориться с Киром II, но получили отказ.

Камбиз II, сменивший на престоле погибшего Кира, продолжил военную кампанию против греческих городов. Его войска сумели покорить Кипр, а также Кирену. Экспансия продолжилась и при Дарии I. Персидская армия вторглась во Фракию, преследуя скифов. И параллельно начала завоевание греческих городов. Однако полноценного противостояния не получилось. Большинство полисов добровольно сдавались, признавая власть Дария I. Таким образом, вскоре персы добрались до Фессалии. А это уже становилось опасным и для Афин, и для Спарты.

Договориться мирным путём у сторон конфликта не получилось. Дарий I, как и подобает царю великой державы, не шёл на компромисс. Персидская империя на тот момент являлась сильнейшим государством, её армия состояла из самых разнообразных народов, поэтому царь не воспринимал всерьёз греческие полисы. Был и ещё один «камень преткновения». В Персию из Афин сбежал бывший тиран Гиппий. И для греческого полиса он представлял опасность, поскольку мог попытаться вернуться в Афины, заручившись поддержкой персов. К тому же, отношения афинян со спартанцами переживали не лучшие времена, грозящие перерасти в полноценный конфликт. Таким образом, Афины оказались зажаты между «Сциллой и Харибдой»: Спартой и Персией.

Лидер афинян Клисфен попытался решить сложную задачу. И вначале ставку он сделал на персов. В Сарды, бывшую столицу Лидии, где находилась резиденция сатрапа Артаферна, прибыла делегация. Ориентировочно в 508 (507) годах до н.э. афинские переговорщики предложили персам оборонительный союз против Спарты. Артаферн согласился, но с одним условием — Афины должны были отдать «землю и воду». Проще говоря, признать главенство персов над собой. Послы согласились, после чего вернулись домой. Однако жители Афин восприняли это как предательство. Они хотели равноправного союза, а не подчинения. И пока в Афинах шли разбирательства, персы стали считать жителей города своими подданными.

Спустя время к Артаферну прибыло новое посольство из Афин. Разговор вновь касался диверсионной деятельности изгнанного Гиппия, который, по мнению послов, готовился к захвату власти. Однако персы предложение отвергли, заявив, что Гиппий должен вернуться в Афины. Договориться не получилось. Отношения между Афинами и Персидской державой испортились окончательно. В греческом полисе стали отчётливо понимать, что дело идёт к войне.

Главным виновником вспыхнувшего конфликта стал Аристагор, правитель Милета. Он захотел завоевать греческий остров Наксос, на котором произошло восстание. Поскольку у Аристагора не хватало собственных войск, он обратился за помощью к персам. Сатрап Артаферн согласился, но назначил своего военачальника. Это уже возмутило Аристагора. Произошёл конфликт, после которого правитель Милета добился своего и лично возглавил армию, направлявшуюся на Наксос. Кампания провалилась. Островитяне сумели выдержать осаду и прогнали незваных гостей. Для Аристагора произошла настоящая трагедия. Он поссорился с сатрапом и должен был ему денег за содержание армии. Вариантов у милетского правителя было два: покаяться и молить о пощаде, либо попытаться силой решить проблему. И Аристагор выбрал второе.

Милет поднял восстание. Очень быстро оно перекинулось и на другие греческие полисы в Малой Азии. На помощь бунтовщикам пришли Афины и Эретрия. Однако победить объединённым силам не получилось. На ход войны не повлияла даже гибель персидского войска. Медленно, но верно восстание угасало. Особо отметились афиняне. Они захватили Сарды и разрушили храм Кибелы. А вскоре отбыли домой, прекратив участие в конфликте. Геродот считал, что именно после этого события Дарий захотел отомстить Афинам.

В 494 году до н.э. восстание было практически подавлено. Не удержался и Милет. Город пал. Все мужчины были казнены, а женщины и дети попали в рабство. Сам Аристагор сумел спастись. Но он лишь отсрочил на короткий свою гибель, сбежав во Фракию. А персы продолжили зачистку территории. Желая избежать печальной участи, многие люди покидали свои дома. Они отправлялись в Элладу, надеясь, что туда персы не дойдут. Среди тех беженцев был и Мильтиад, представитель знатного рода, которого много лет назад изгнали из Афин. А теперь у него появился повод вернуться домой.

Греко-персидская война 492-490—х годов до н.э.

К тому времени в Афинах тиранов уже не жаловали, в полисе царила демократия. Народ действительно обладал большой силой и влиянием. При этом политические интриги никуда не делись. В Афинах боролись за власть (и народное одобрение) сразу несколько аристократических родов. И в изгнаннике, бывшем тиране Херсонеса Фракийского (города на одноимённом полуострове), они увидели сильного политического конкурента. Мильтиада даже пытались судить за былые деяния. Припомнили и то, что он участвовал на стороне Дария в походе против скифов. Но без результата. Бывший тиран сумел оправдаться, после чего его авторитет и влияние резко возросли. Вскоре бывший изгой стал стратегом. Однако народ всё равно относился к Мильтиаду неоднозначно. За ним по-прежнему тянулся шлейф былых поступков, кроме этого, он не придерживался демократических взглядов. А значит, мог попытаться захватить власть.

Предпосылки для этого были. Всему виной — многочисленные политические группировки, которые никак не могли друг с другом договориться. Например, Алкмениды выступали за мир с Персией и войну со Спартой. А Фемистокл и его соратники считали, что Афинам стоит сражаться на два фронта. В конфликт интересов вмешался и Мильтиад. Он занимал самую непопулярную позицию — наладить отношение со Спартой и дать бой Дарию.

В 491 году до н.э. в Афины прибыли персидские послы. В безапелляционной форме они потребовали «земли и воды». Мильтиад принял решение, которое предопределило все последующие события. Послы были убиты. Точно так же с персидской делегацией поступили и спартанцы. Греков ждала война.

Дарий не хотел покорять все полисы материковой Греции. Для этого требовались бы слишком большие силы. Поэтому царь решил, что разгром Афин и Эретрии позволит ему добиться добровольного подчинения остальных городов.

Первой пала Эретрия, расположенная на острове Эвбея. Персидское войско разграбило город, отомстив жителям за поддержку мятежа греческих полисов в Малой Азии. После этого флот и армия двинулись в сторону Афин. Дарий хотел разбить афинское войско и заставить греков сесть за стол переговоров. И тогда за «работу» взялся бы изгнанный Гиппий. Он должен был склонить соотечественников признать над собой власть персов. А взамен Гиппий получил бы город и вернул бы себе звание тирана. Грека такой исход событий полностью устраивал. Он мечтал вернуть власть, пусть даже с помощью врагов.

Когда жители Афин узнали о грядущем нашествии, начали собирать войска. Отправили послов и в Спарту, попросив о помощи. Спартанцы согласились, однако заявили, что смогут выступить через неделю. Таким образом, Афины в грядущей битве поддержал лишь отряд воинов из Платеи. Полемарх (главнокомандующий) войском Каллимах и стратеги решили, что нужно действовать самим, не дожидаясь помощи от Спарты. Такого же мнения придерживался и Мильтиад. Несмотря на почтенный возраст, а греку было на тот момент около 60 лет, фактически он являлся главнокомандующим.

Каллимаху и Мильтиаду противостояли опытные персидские военачальники – Датис и Артаферн. И они не сомневались в своей победе.

Марафонская битва

Афиняне расположились на Марафонской равнине. Здесь же к ним присоединился и отряд из Платеи. Греки выбрали удобное место – между горой и болотами. Соответственно, персам, чтобы пройти, нужно было выбить афинян. Но войска Дария не форсировали события. Они разбили лагерь и заняли выжидательную позицию. Датис не спешил. Он придумал военную хитрость, которая, по его мнению, обеспечила бы его войскам безоговорочную победу. Персидский военачальник оставил кавалерию – главную ударную силу – на кораблях. Близ Марафона он выставил лишь пехоту, состоящую из копьеносцев (арстибара) и элитных частей, названных «Бессмертные». Датис считал, что во время боя его флот сможет беспрепятственно проплыть в тыл греческим войскам. И в нужный момент кавалерия нанесёт сокрушительный удар. Точное количество персидских воинов назвать сложно. Сами греки считали, что Каллимаху и Мильтиаду противостояло несколько сотен тысяч вражеских солдат. Однако эта цифра сильно завышена. Принято считать, что в распоряжении Датиса было около пятнадцати тысяч бойцов. Примерно десять тысяч выставили и греки. При этом, впервые они решили задействовать в битве рабов.

Каллимах и Мильтиад, понимая, что персы нанесут основной удар по центру, центр и ослабили. Они сделали ставку на сильные фланги. Расчёт был прост: персы увязнут и их удастся взять в «клещи».

12 сентября 490 года до н.э. началась Марафонская битва. План эллинов сработал. Персы действительно увязли в центре, а их фланги оказались смятыми. Особенно отличились платейцы. Именно сумели разгромить правый фланг вражеского войска, обратив солдат в бегство. Пытаясь спастись, воины попадали в топкое болото, из которого уже не могли выбраться. Следом рухнул и левый фланг. После чего эллины сомкнули «клещи». Произошедшее было настолько неожиданным для Датиса, что он так и не ввёл в бой кавалерию. Она осталась на кораблях и ничем не могла помочь. А греки, воодушевлённые успехом, ринулись к берегу, добивая отступавших врагов. Более того, им даже удалось захватить несколько персидских кораблей. И только после этого Датис отступил. Это была победа.

Но Каллимах с Мильтиадом понимали, что точка в сражении ещё не поставлена. Датис сохранил самые сильные войска, а значит, мог нанести удар по беззащитным Афинам. Поэтому хоронить павших и приносить жертвы богам было ещё рано. Греческие военачальники не ошиблись. Датис действительно решил захватить Афины. Но его флоту необходимо было преодолеть около сотни километров. По тем временам – расстояние значительное. У афинян было часов 10-15, чтобы добраться до своего города быстрее персов.

И греки направились в Афины. На поле боя они оставили платейцев и ещё один небольшой отряд для охраны погибших воинов. Отдельно в город был послан гонец. Он должен был рассказать о победе в Марафонской битве, а также предупредить народ об идущем персидском флоте. Как точно звали гонца – неизвестно. Фигурируют сразу несколько имён: Ферсипп, Фидиппид и Евклес. Со своей задачей гонец справился. Он прибежал в Афины, преодолев около 42 километров, и воскликнул: «Приветствую, мы победили!» После чего упал замертво.

Успели вернуться и греки. Когда персидский флот подошёл к Афинам, город уже находился под охраной. И Датис не стал больше испытывать судьбу, решив вернуться в азиатские владения. Военная кампания 490 года до н.э. осталась за греками. В том же году не стало и бывшего тирана Гиппия. Его мечтам не суждено было осуществиться.

Для Дария то поражение было болезненным, но не смертельным. Огромные ресурсы его державы могли «проглотить» и не такое. Скорее, пострадало его самолюбие и авторитет самой Персии, которая до этого момента считалась непобедимой. Дарий платирован нанести грекам ещё один удар, собрав уже больше силы, но не успел. В 486 году до н.э. взбунтовался Египет. Царю пришлось отправить войска туда. А вскоре Дарий умер.

Что касается Мильтиада, то он не смог воспользоваться триумфом. После победы грек попросил, чтобы его наградили масличным венком, но получив отказ. Афиняне упрекнули бывшего тирана, сославшись на то, что в Марафонской битве победили все греки, а не он один. Однако авторитет стратега всё равно был высок, как и популярность в народе. Его политический конкурент Фемистокл даже заявил: «Лавры Мильтиада не дают мне спать».

Есть предположение, что Мильтиад хотел вновь стать тираном, рассчитывая на свою популярность и авторитет. Но у него не получилось. Более того, в 489 году он возглавил неудачный поход на Кикладские острова. Во время осады Пароса Мильтиад получил ранение, но не обратил на это внимание. Не взяв город, он вернулся в Афины, где его отправили под суд. Мильтиад должен был ответить по всей строгости закона за провал военной кампании. В итоге его признали виновным «обмане народа» и приговорили к штрафу. А вскоре бывший тиран, стратег и герой Марафонской битвы умер.

Военная кампания Ксеркса: Греко-персидская война 480—479 годов до н. э.

После смерти Дария на трон взошёл его сын Ксеркс. И вскоре он тоже обратил взор на греческие земли. Геродот в «Истории» передал слова персидского царя перед подготовкой к новой войне: «И не воссияет солнце над какой-либо другой страной, сопредельной с нашей, но все эти страны я обращу с вашей помощью в единую державу и пройду через всю Европу… Не остаётся больше ни одного города и народа на свете, который осмелился бы восстать против нас».

Однако воплотить слова в жизнь оказалось не так-то просто. Ксерксу не везло с самого начала. Сначала шторм разрушил понтонные мосты, возведённые персами для переправы через пролив Геллеспонт (Дарданеллы). Ксеркса это так возмутило, что он, по утверждению Геродота, приказав выпороть море. Заодно казнили и ответственных инженеров. Вторая попытка оказалась более удачной. Персы всё же смогли перебраться на противоположный берег.

Греки, знавшие о начале вторжения, сплотились перед лицом угрозы. В 480 году до н.э. Афины, Спарта и ещё несколько крупных эллинских городов решили дать бой персам у Фермопильского ущелья, которое являлось «воротами» в южные греческие земли. В отличие от отца, Ксеркс основательно подготовился к военной кампании. Он собрал огромное войско, численностью свыше 200 тысяч человек. При этом эллины смогли выставить около 5-7 тысяч воинов.

Армией эллинов в Фермопильском сражении руководил спартанский царь Леонид. Два дня он держал оборону, выступая «волнорезом» персидских атак. Ни сам Ксеркс, ни его военачальники ничего не могли поделать с эллинами. Но чужеземцам повезло. Среди местных жителей нашёлся предатель – Эфиальт. Он показал персам тропу в горах, которая позволяла зайти войскам Леонида в тыл. Когда царь об этом узнал, он приказал отступить основным силам. Прикрывать их отход остались 300 спартанцев, около 400 фиванцев и 700 феспийцев. Греки понимали, что у них нет ни единого шанса вернуться из Фермопильского ущелья живьём. Но они стояли до последнего, а их подвиг обрёл бессмертие в веках.

Ксеркс, преодолев первое препятствие на своём пути, двинулся вглубь Эллады. Следующей его «остановкой» были Афины. К моменту прихода персов, город был уже пуст. Жители ушли. И персы, разграбив Афины, двинулись дальше. В тот момент Ксеркс считал, что греки уже не смогут навязать ему сопротивление. Но ошибся, впереди его ждала битва при Саламине.

Афиняне ушли из города не из-за страха, стратег Фемистокл, который являлся одним из главных военачальников, решил действовать хитростью. Он понимал, что только так он сможет остановить огромное персидское войско. К тому времени у афинян и их союзников уже был в распоряжении большой флот. По версии Геродота, под руководством спартанца Еврибиада находилось более 270 кораблей. А разместились они около мыса Артемиссий, между материком и островом Эвбея. Однако греки колебались. Гибель царя Леонида, огромное войско Ксеркса пугало союзников, каждый начал думать о собственной защите. Это касалось и Еврибиада. Он хотел увести флот к Коринфскому перешейку, где располагалась одна из греческих армий. Но Фемистокл был против. По его мнению, узкие проливы являлись залогом успеха в предстоящем сражении. По факту, он хотел скопировать сражение в Фермопильском ущелье, перенеся его на воду. Поскольку узкие проливы не позволили бы персам ударить во всю силу сразу.

Однако доводы стратега не убедили союзников. Они решили отступить, едва появились флот и армия Ксеркса. Тогда Фемистокл вновь решил схитрить. Он направил своего раба Сикинна к Ксерксу с посланием: «Афинский военачальник Фемистокл переходит на сторону царя, первый извещает его о том, что эллины хотят бежать, и советует не дать им убежать, а напасть на них, пока они находятся в тревоге по случаю отсутствия сухопутного войска, и уничтожить их морские силы».

И персы атаковали. Эллинам пришлось ввязаться в бой, поскольку отступить они не успели. Узкие проливы позволили и самоотверженность позволили грекам одержать победу в битве при Саламине. Это событие стало определяющим в конфликте. Теперь греки уже не боялись персов. Они поняли, что на воде преимущество у них. А значит, ситуация выровнялась. Персидское войско отступило. Но Ксеркс всё ещё надеялся перехватить инициативу.

Жители Афин тоже понимали, что персы просто так не откажутся от своих замыслов. И раненое самолюбие Ксеркса потребует мести. Поэтому в Спарту вновь отправились гонцы с призывом о помощи. В конце лета 479 года спартанская армия отправилась в путь. Тем временем недалеко от Афин находилась персидская армия, которой руководил опытный военачальник Мардоний. Воспользовавшись моментом, он занял город и остался в нём. Но когда полководец узнал о приближающемся войске, покинул Афины. Предварительно разрушив полис. Мардоний направился в Беотию. Именно там, близ города Платеи он решил дать грекам генеральное сражение. Военачальник понимал, что равнинная область позволит выжать ему самый максимум из главной ударной силы — кавалерии.

По версии Геродота персы выставили свыше 350 тысяч человек. Однако принято считать, что «отец истории» преувеличил численность противника. На самом деле под командованием Мардония находило около 70 тысяч бойцов (по другим данным — от 70 до 120 тысяч). Греки же выставили примерно от 40 до 70 тысяч человек. Номинальным главнокомандующим являлся спартанец Павсаний — регент при малолетнем сыне, павшего царя Леонида. Афинянами руководил Аристид.

Армия греческих полисов добралась до места расположения персидских войск. По приказу Павсания воины разбили лагерь на горных возвышенностях, чтобы в случае атаки находится в более выгодном положении. Мардоний не спешил бросать основные силы на штурм укреплённых позиций. Он выбрал тактику «тысячи порезов». Его конница совершала набеги на греков, после чего быстро удалялась. И подход работал. Армия союзников несла потери и ничего не могла сделать с персами. Однако Павсаний был уверен в том, что идти лоб в лоб на противника нельзя. И оставался на месте. В одной из таких внезапных атак грекам удалось убить Масистия — влиятельно персидского военачальника, второго по влиянию после Мардония. Этот успех вдохновил эллинов. Однако вскоре они узнали, что персы захватили обоз с продовольствием и засыпали источник питьевой воды. Добраться до реки Асоп греки не могли, поскольку она находилась под полным контролем персидских лучников. У Павсания было два варианта: начать атаку или дать приказ к отступлению. Он выбрал последнее.

Несогласованность действий привела к тому, что единая эллинская армия разбилась на несколько самостоятельных отрядов, действующих по своему усмотрению. И Мардоний послал войска. Основной удар на себя приняли Павсаний и его спартанцы. Афиняне хотели прийти на помощь союзникам, но встретили на пути отряд фиванцев, которые выступали на стороне персов. Таким образом, исход битвы при Платеях зависел от стойкости и храбрости спартанцев. И они не подвели. Когда чаша весов никак не могла склониться в ту или иную сторону, погиб Мардоний. Для персов это стало катастрофой. Войска дрогнули и побежали. На поле боя остались лишь «Бессмертные», но переломить ход битвы они не смогли. Греки одержали одну из самых блистательных и важных побед в своей истории. Немецкий историк и археолог Эрнст Курциус назвал успех битвы при Платеях «днём спасения Эллады».

Итоги войны

Однако противостояние на этом не закончилось. Греки, воодушевлённые победой, перешли в наступление. Они начали освобождать полисы в европейской части. После победы над персами под Византием из войны вышла Спарта. И лидером стали Афины, возглавив Делосский союз. Затем война перекинулась на территорию Малой Азии. Одним из главных действующих лиц стал афинский военачальник Кимон, руководивший освобождением полисов.

А вот звезда Фемистокла погасла очень быстро. Он, несмотря на то, что являлся инициатором создания Делосского союза, в 471 году до н.э. потерял влияние. Фемистокл проиграл политическую конкуренцию. Его обвинили в тайной дружбе с персами и Павсанием (к тому моменту отношения Афин и Спарты окончательно испортились), после чего осудили. Фемистокл не смог простить предательства афинян. И ушёл на службу к персидскому царю Артаксерксу. Умер герой войны в 459 году до н.э. в малоазиатском городе Магнесия-на-Меандре.

За последующие несколько лет обе стороны конфликта так и не смогли добиться значимых результатов. Война постепенно заканчивалась. И в 449 году до н.э. в Сузы прибыла делегация из Афин под руководством Каллия. Он встретился с царём Артаксерксом I и заключил мирный договор. Война завершилась.

Итоги греко-персидского противостояния:

● Произошло разграничение сфер влияния. Персы обязались отказаться от флота в Эгейском море.

● Сухопутная граница в Малой Азии между греческими и персидскими владениями проходила на расстоянии 75-90 километров от моря.

● Империя Ахеменидов официально признала независимость греческих полисов в Малой Азии.

● Афиняне обязались не вторгаться во владения Персии и не расширять зону своего влияния на другие территории Малой Азии.

Таким образом, держава Ахеменидов лишилась всех владений в Эгейском море, а также на побережье Геллеспонта и Босфора. А греки, сумев одолеть столь грозного противника, шагнули на новую ступень развития. Появилось осознание собственной силы, а также правильности выбора демократического пути. Для эллинов победа над персами являлась триумфом свободы над рабством. А ведущую роль в регионе взяли на себя Афины. Полис стал центром демократии, политики и культуры.

Греко-персидские войны в культуре

Официально война ещё не была завершена, когда греки начали создавать на основе недавних событий произведения. Первым, скорее всего, был драматург Фриних. Его трагедия «Взятие Милета» была поставлена на сцене ещё в 494 году до н.э. В ней он рассказал историю о падении малоазиатского города. Произведение вызвало большой общественный резонанс. Геродот писал, что «все зрители залились слезами». И после этого трагедия была запрещена. Целиком и полностью. Сам же Фриних попал в опалу и его оштрафовали. Есть версия, что творение попало под запрет не из-за реакции людей, а из-за реакции властей. Политической верхушке Афин было неприятно видеть сюжет, в котором автор выставил их виновными в гибели города. Зато «Взятие Милета» считается одним из первых греческих произведений, где сюжет основан на реальных событиях, а не на мифах. Позже Фриних написал ещё одну трагедию - «Финикианки». Она уже посвящена событиях Саламинской битвы. До наших дней трагедии не сохранились.

В 472 году до н.э. появилась трагедия Эсхила «Персы», которая также посвящена сражению при Саламине. Поскольку сам Эсхил являлся участником той битвы, то он со знанием дела объяснил и причины победы греков, и причины поражения персов.

Что касается современности, то греко-персидские войны редко становятся героями каких-либо произведений. В 1962 году вышел американский фильм «300 спартанцев», рассказывавший о Фермопильском сражении. Через восемь лет картина вышла в прокат и на территории СССР.

Под впечатлением от фильма американский писатель и художник Фрэнк Миллер создал графический роман (комикс) под лаконичным названием «300». Все 5 выпусков под одной обложкой появились в 1999 году. Комикс ждал успех. И в 2007 году вышла его экранизация, снятая режиссёром Заком Снайдером. О какой-либо исторической достоверности речи не шло. В 2014 вышло продолжение «300 спартанцев: Расцвет империи». События картины посвящены битве при Саламине.

Также войнам посвящено и несколько художественных книг. Например, советская писательница Любовь Воронкова написала исторический роман «Герой Саламина», посвящённый Фемистоклу. Изначально творение было опубликовано в журнале «Пионер». А в 1975 году роман вышел в издательстве «Детская литература».