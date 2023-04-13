Греко-персидские войны: итоги и значение Греки, воодушевлённые победой, перешли в наступление. Они начали освобождать полисы в европейской части. После победы над персами под Византием из войны вышла Спарта. И лидером стали Афины, возглавив Делосский союз. Затем война перекинулась на территорию Малой Азии. На чтение: 6 минут

Итоги войны

Однако противостояние на этом не закончилось. Греки, воодушевлённые победой, перешли в наступление. Они начали освобождать полисы в европейской части. После победы над персами под Византием из войны вышла Спарта. И лидером стали Афины, возглавив Делосский союз. Затем война перекинулась на территорию Малой Азии. Одним из главных действующих лиц стал афинский военачальник Кимон, руководивший освобождением полисов.

А вот звезда Фемистокла погасла очень быстро. Он, несмотря на то, что являлся инициатором создания Делосского союза, в 471 году до н.э. потерял влияние. Фемистокл проиграл политическую конкуренцию. Его обвинили в тайной дружбе с персами и Павсанием (к тому моменту отношения Афин и Спарты окончательно испортились), после чего осудили. Фемистокл не смог простить предательства афинян. И ушёл на службу к персидскому царю Артаксерксу. Умер герой войны в 459 году до н.э. в малоазиатском городе Магнесия-на-Меандре.

За последующие несколько лет обе стороны конфликта так и не смогли добиться значимых результатов. Война постепенно заканчивалась. И в 449 году до н.э. в Сузы прибыла делегация из Афин под руководством Каллия. Он встретился с царём Артаксерксом I и заключил мирный договор. Война завершилась.

Итоги греко-персидского противостояния:

● Произошло разграничение сфер влияния. Персы обязались отказаться от флота в Эгейском море.

● Сухопутная граница в Малой Азии между греческими и персидскими владениями проходила на расстоянии 75-90 километров от моря.

● Империя Ахеменидов официально признала независимость греческих полисов в Малой Азии.

● Афиняне обязались не вторгаться во владения Персии и не расширять зону своего влияния на другие территории Малой Азии.

Таким образом, держава Ахеменидов лишилась всех владений в Эгейском море, а также на побережье Геллеспонта и Босфора. А греки, сумев одолеть столь грозного противника, шагнули на новую ступень развития. Появилось осознание собственной силы, а также правильности выбора демократического пути. Для эллинов победа над персами являлась триумфом свободы над рабством. А ведущую роль в регионе взяли на себя Афины. Полис стал центром демократии, политики и культуры.

Греко-персидские войны в культуре

Официально война ещё не была завершена, когда греки начали создавать на основе недавних событий произведения. Первым, скорее всего, был драматург Фриних. Его трагедия «Взятие Милета» была поставлена на сцене ещё в 494 году до н.э. В ней он рассказал историю о падении малоазиатского города. Произведение вызвало большой общественный резонанс. Геродот писал, что «все зрители залились слезами». И после этого трагедия была запрещена. Целиком и полностью. Сам же Фриних попал в опалу и его оштрафовали. Есть версия, что творение попало под запрет не из-за реакции людей, а из-за реакции властей. Политической верхушке Афин было неприятно видеть сюжет, в котором автор выставил их виновными в гибели города. Зато «Взятие Милета» считается одним из первых греческих произведений, где сюжет основан на реальных событиях, а не на мифах. Позже Фриних написал ещё одну трагедию - «Финикианки». Она уже посвящена событиях Саламинской битвы. До наших дней трагедии не сохранились.

В 472 году до н.э. появилась трагедия Эсхила «Персы», которая также посвящена сражению при Саламине. Поскольку сам Эсхил являлся участником той битвы, то он со знанием дела объяснил и причины победы греков, и причины поражения персов.

Что касается современности, то греко-персидские войны редко становятся героями каких-либо произведений. В 1962 году вышел американский фильм «300 спартанцев», рассказывавший о Фермопильском сражении. Через восемь лет картина вышла в прокат и на территории СССР.

Под впечатлением от фильма американский писатель и художник Фрэнк Миллер создал графический роман (комикс) под лаконичным названием «300». Все 5 выпусков под одной обложкой появились в 1999 году. Комикс ждал успех. И в 2007 году вышла его экранизация, снятая режиссёром Заком Снайдером. О какой-либо исторической достоверности речи не шло. В 2014 вышло продолжение «300 спартанцев: Расцвет империи». События картины посвящены битве при Саламине.

Также войнам посвящено и несколько художественных книг. Например, советская писательница Любовь Воронкова написала исторический роман «Герой Саламина», посвящённый Фемистоклу. Изначально творение было опубликовано в журнале «Пионер». А в 1975 году роман вышел в издательстве «Детская литература».

Полный цикл материалов о греко-персидких войнах вы найдете под этими заголовками:

Персы идут на Запад

Греко-персидская война 492-490—х годов до н.э.

Марафонская битва

Военная кампания Ксеркса: Греко-персидская война 480—479 годов

Греко-персидские войны: итоги и значение