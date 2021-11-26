ФЕМИСТОКЛ (др.-греч. Θεμιστοκλῆς)

Афинский политический деятель, полководец эпохи греко-персидских войн (500-449 г. до н.э.), один из основоположников афинской демократии V в. до н.э.

Отец Фемистокла, Неокл, происходил из знатной и достаточно состоятельной семьи, принадлежавшей к филе Леонтиде, а мать была неафинянкой и, может, даже не гречанкой.

Со времен своего архонтства (493/92 г. до н.э.) Фемистокл вел курс на превращение Афин в морскую державу: он занимался усилением флота и укреплением Пирея, который должен был стать главной афинской гаванью, преодолевая сопротивление тех, кто считал необходимым делать главную ставку на фалангу тяжеловооруженных гоплитов. Самым известным критиком Фемистокла был Аристид. В годы, последовавшие за Марафонской битвой (490 г. до н.э.), Фемистокл стал лидером Афинского государства. В 483 г. до н.э. он убедил афинян доходы, полученные афинской казной от добычи серебра в Лаврионе (там была открыта богатая жила), отправить на строительство флота – 200 военных кораблей (возможно, что сначала построили 100 – Arist. Ath. pol. 22,7). Команды кораблей состояли из представителей четвертого имущественного класса – фетов, что усиливало их политическую роль и в перспективе привело к радикализации афинской демократии. Критиковавший морскую программу Фемистокла Аристид был подвергнут остракизму и отправлен в изгнание (482 г. до н.э.).

Во время вторжения Ксеркса (480 г. до н.э.) Фемистокл командовал союзным флотом в морской битве при мысе Артемисий, которая происходила одновременно с Фермопильским сражением: греки успешно атаковали персидские корабли, но получив известие о падении Фермопил, отплыли к Саламину. Отступая от Артемисия, Фемистокл продемонстрировал блестящее умение вести политическую пропаганду: заходя в гавани, он оставлял на камнях надписи большими буквами, обращенные к ионийцам (ионийцы как подданные персидского царя отправили свои корабли в его флот), с призывом или переходить на сторону греков или заниматься диверсионной работой и вредить вражескому войску во время битвы (Hdt. VIII, 22; Plut. Them., 22).

Поскольку после падения Фермопил неизбежно было вторжение Ксеркса в Аттику, Фемистоклу удалось убедить сограждан – и с помощью ораторского мастерства и с помощью уловок и хитрости, в чем он был большой мастер (подробнее – см. Plut., Them., 9-10) – в верности своей интерпретации оракула, полученного афинским посольством в Дельфах : «деревянные стены», упоминаемые пифией, – это афинские корабли, на которые должны сесть все способные носить оружие мужчины, отправив женщин, стариков и детей в безопасное место (Hdt. VII, 140-143). Союзников по антиперсидской коалиции, в первую очередь, спартанцев, которым принадлежало верховное командование, он уговаривал не плыть к Истму, а принять бой у острова Саламин.

Когда все же греки решили покинуть свои позиции, он пошел на хитрость, послав своего доверенного раба к Ксерксу, сообщая царю, что эллины хотят бежать, и советуя срочно напасть на них, пока они этого не сделали и пока не подошла сухопутная армия (Hdt. VIII, 75; Plut., Them., 12). В состоявшейся битве при Саламине в узких проливах более легкие и маневренные греческие корабли одолели персидский флот, победив в одном из самых знаменитых сражений древней истории. Это был звездный час Фемистокла: когда греческие стратеги голосовали у алтаря Посейдона на Истме, кому достанется награда за доблесть как совершившему самый выдающийся подвиг, каждый из них положил вотивный камешек за себя, а вторую награду все дружно присудили Фемистоклу – стало понятно, кто подлинный герой Саламина. Спартанцы привезли афинского командующего к себе в Спарту, наградив его венком из маслины за ум и подарив лучшую в городе колесницу; 300 спартиатов -«всадников» провожали его до границы (Hdt. VIII, 75; Plut., Them., 12).

После побед на суше и на море 479 г. до н.э. и перенесения военных действий в район Эгеиды, Фемистокл занялся укреплением Афин: по его инициативе вокруг города возводились стены, что вызвало недоумение у пока еще формальных союзников спартанцев. По утверждению Фукидида, они опасались роста могущества Афин, и спартанское посольство собиралось помешать возведению стен. Фемистокл предложил согражданам задержать послов, а сам отправился в Лакедемон, где сначала под разными предлогами откладывал официальный визит к эфорам, а когда он все-таки состоялся, призвал спартанцев не верить россказням об афинских укреплениях. Когда же прибывшие посланники из Афин сообщили ему, что стены построены, Фемистокла об этом открыто заявил лакедемонянам, и тем пришлось позволить хитроумному афинянину покинуть город, дабы вернуть своих собственных послов из Афин (Thuc. I, 90-91; Nep. Them., 6-7; Diod. XI, 39, 40; Plut., Them., 19).

Дальновидная политика Фемистокла, предвидевшего в будущем борьбу Афин и Спарты за гегемонию в Элладе, была понятна далеко не всем его согражданам. Афинскому политику никогда не была свойственна излишняя скромность; судя по всему, он не отличался щепетильностью в денежных делах и не брезговал взятками. Все большим влиянием в Афинах пользовался Кимон , политик консервативного толка и большой поклонник Спарты. В конце концов, Фемистокл был подвергнут остракизму (точная дата неизвестна, вероятно, около 474/3 г.). Через какое-то время против политика был возбужден судебный процесс, чему поспособствовали спартанцы: Фемистокл был обвинен в причастности к изменнической деятельности спартанского регента Павсания. Из рассказа Фукидида (I, 135–138) ясно, что судили Фемистокла in absentia, ибо после остракизма он был выслан из Афин; был принят декрет о его аресте. Плутарх и Диодор (XI, 54) рассказывают, что Павсаний действительно показывал Фемистоклу письма от персидского царя, но тот отнесся отрицательно к намерениям спартанского регента и от участия в их осуществлении отказался, однако никому ничего не сказал и не донес об этом деле. По словам Плутарха, «подняли крик против него спартанцы, а обвинять стали завидовавшие ему сограждане» (Them., 23 – пер. С.И. Соболевского; о зависти афинян как о мотиве – также Diod., XI, 54, 5; Nep. Them., 8). Фемистокл был приговорен к смерти, дополнительно наказан запрещением погребения в Аттике, его имущество было конфисковано (Thuc. I, 138, 6; Plut. Them., 25; Aelian. VH, X, 17). Не чувствуя себя в безопасности ни в одном греческом полисе (спартанцы требовали его выдачи), Фемистокл вынужден был бежать сначала в Пидну (Македония), а затем – в Малую Азию. Там он год изучал персидский язык и знакомился с местными обычаями, а потом отправился к персидскому царю Артаксерксу, сыну Ксеркса, и произвел на него большое впечатление своим умом и красноречием. Персидский царь пожаловал ему Магнесию «на хлеб», Лампсак «на вино», а Миунт – «на приправу» (Thuc. I, 138; ср. Plut. Them., 29; Nep. Them., 10). В Магнесии-на-Меандре Фемистокл и умер в 459 г. до н.э.: Фукидид предполагает, что из-за недуга, хотя и приводит версию о том, что афинский изгнанник отравился (ibid.). Плутарх уточняет: он выпил бычьей крови или принял какой-то быстродействующий яд, не желая становится советчиком персидскому царю в назревающей войне с Афинами (те как раз в это время поддержали восстание в египетской сатрапии) (Plut. Them., 31).

Исторические источники :

Геродот. История. VII-IX;

Фукидид. История. I;

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Фемистокл. Аристид;

Корнелий Непот. Фемистокл;

Диодор Сицилийский. XI.

Иллюстрация :

Остракон с именем Фемистокла. Археологический музей агоры в Афинах.