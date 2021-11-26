ФАЛАНГА (др.-греч. φάλαγξ, лат. phalanx)

Боевой строй древнегреческой и ранней римской пехоты, представлявший собой плотное построение в несколько шеренг (от 8 до 25) тяжеловооруженных пехотинцев – гоплитов .

Фаланга состояла из выстроенных вместе более мелких подразделений: мор, лохов, пентекостий, эномотий во главе со своими военачальниками. На крыльях фаланги размещались отряды конницы, для предотвращения ударов противника с флангов, наиболее уязвимых для фаланги.

Фаланга, по-видимому, появились в Греции на рубеже VIII–VII вв. до н. э. или в первой половине VII в. до н. э. Самые ранние изображения фаланги засвидетельствованы на двух протокоринфских арибаллах и протокоринфской ольпе (так называемой вазе Киджи), датируемых серединой VII в. до н. э. Первое литературное свидетельство применения тактики фаланги, по мнению большинства исследователей, встречается в описании сражения у спартанского поэта Тиртея (fr. 8 Diehl³). Некоторые современные историки приписывают введение фаланги аргосскому царю Фидону , что, по их мнению, содействовало успеху правителя Аргоса в покорении пограничных областей Пелопоннеса. На протяжение VI–V вв. до н. э. гоплитская фаланга оставалась основным боевым построением в греческих армий, однако в конце V–IV вв. до н. э. наряду с ней стали широко использоваться отряды пельтастов. В середине IV в. до н. э. царь Филипп II создал знаменитую македонскую фалангу, увеличив число шеренг строя, и, взяв на вооружение длинные копья – сариссы. В Риме, заимствованная, вероятно, у греков, фаланга, в ходе военной реформы М. Фурия Камилла в начале IV в. до н. э. была заменена манипулярным построением.

Иллюстрация :

Протокоринфская ольпа из коллекции Киджи ок. 650 г. до н. э.

Автор статьи: С.М. Жестоканов