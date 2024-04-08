5 класс | История Древнего мира

Очерки истории Римской империи. 1924

Виппер Р.

В основе «Очерков» лежит университетский курс лекций знаменитого историка Р. Ю. Виппера (1859–1954). Курс охватывает период от второй Пунической войны (III в. до н. э.) до падения республики и утверждения империи усилиями Цезаря и Августа (I в. до н. э.). Подробно разбирается экономическая подоплека политической и общественной жизни Рима эпохи гражданских войн. Автор также комментирует взгляды крупнейших историков XIX века относительно важнейших событий Древнего Рима.