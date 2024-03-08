СУЛЛА, ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ
Сýлла, Луций Корнелий (лат. Lucius Cornelius Sulla) (138, ? — весна 78 до н. э., Кампания, близ Путеол или Кум) — римский политический и военный деятель. Из обедневшего патрицианского рода. Квестор в 107 до н. э., служил при Марии в Югуртинскую войну, отличился в боях, в 105 до н. э. доставил плененного Югурту. В 104 до н. э. — легат Мария в войне с кимврами и тевтонами, в 103 до н. э. — военный трибун, в 102–101 до н. э. — легат Кв. Лутация Катула. Взял в плен вождя тектосагов Копилла. Около 97 до н. э. избран претором. Был наместником Киликии, восстановил на престоле Каппадокии Ариобарзана, изгнав правившего ею Гордия. В 90–89 до н. э. в качестве легата участвовал в Союзнической войне. Разбил Клуенция под Помпеями, Папия Мутила под Эзернией, овладел Стабиями, Компсой, Экланом. Бовианом. Избран консулом на 88 до н. э., назначен командовать армией против Митридата VI. Провел закон об уменьшении долгов. Противодействуя проекту Сульпиция о распределении новых граждан из числа италийцев по всем трибам, подвергся нападению людей Мария и Сульпиция и в итоге позволил провести закон. Лишенный командования в пользу Мария, взял Рим штурмом, что стало началом гражданской войны. Инициировал отмену законов Сульпиция и лишение трибунов права вносить проекты без предварительного одобрения сената, добился объявления врагами Сульпиция Мария и еще 10 человек. Весной 87 до н. э. отбыл в Азию. После осады в 86 до н. э. подверг разгрому Афины и Пирей, разбил понтийские войска при Херонее и Орхомене, конфисковал на нужды войны богатства храма в Дельфах. В 85 до н. э. устно заключил Дарданский мир с Митридатом. Переманил на свою сторону армию Фимбрии. Обложил тяжелой данью одни города Греции и Азии и даровал привилегии другим. В письмах сенату потребовал изгнания из Рима своих врагов, что на деле означало отказ от переговоров, а весной 83 до н. э. высадился в Италии, разбил Г. Норбана при Тифатской горе и переманил во время переговоров армию Л. Сципиона. Ему оказали поддержку Кв. Метелл Пий, Гн. Помпей, М. Красс и др. Весной 82 до н. э. разгромил при Сакрипорте и осадил в Пренесте Г. Мария Младшего, а 1 ноября одержал решающую победу над самнитами, луканами и остатками марианских войск у Коллинских ворот, после чего перебил пленных самнитов вопреки обещанию. Объявленный диктатором, провел законы об ограничении прав плебейских трибунов, судебной реформе, увеличении числа преторов и квесторов, развернул террор против неугодных или просто состоятельных (проскрипции), обогатив своих сторонников. Прекратил дотации зерна бедноте. Развернул широкое строительство. За счет конфискаций наделил землей своих ветеранов. В январе 81 до н. э. справил триумф над Митридатом. Опирался на узкий круг сторонников (Кв. Метелл Пий, Кв. Лутаций Катул, Л. и М. Лукуллы и др.). В 80 до н. э. — консул, в январе 79 до н. э. ушел в частную жизнь. Умер в поместье в Кампании.
Лит.: Letzner W. Lucius Cornelius Sulla. Versuch einer Biographie. Münster, 2000; Короленков А. В., Смыков Е. В. Сулла. М., 2007; Keaveney A. Sulla: The Last Republican. London–New York, 2005. А. В. Короленков.