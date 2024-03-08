СУЛЛА, ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ

Сýлла, Луций Корнелий ( лат. Lucius Cornelius Sulla) (138, ? — весна 78 до н. э., Кампания, близ Путеол или Кум) — римский политический и военный деятель. Из обедневшего патрицианского рода. Квестор в 107 до н. э., служил при Марии в Югуртинскую вой­ну , отличился в боях, в 105 до н. э. доставил плененного Югурту. В 104 до н. э. — легат Мария в вой­не с кимврами и тевтонами, в 103 до н. э. — военный трибун, в 102–101 до н. э. — легат Кв. Лутация Катула. Взял в плен вождя тектосагов Копилла. Около 97 до н. э. избран претором. Был наместником Киликии, восстановил на престоле Каппадокии Ариобарзана, изгнав правившего ею Гордия. В 90–89 до н. э. в качестве легата участвовал в Союзнической вой­не. Разбил Клуенция под Помпеями, Папия Мутила под Эзернией, овладел Стабиями, Компсой, Экланом. Бовианом. Избран консулом на 88 до н. э., назначен командовать армией против Митридата VI . Провел закон об уменьшении долгов. Противодействуя проекту Сульпиция о распределении новых граждан из числа италийцев по всем трибам, подвергся нападению людей Мария и Сульпиция и в итоге позволил провести закон. Лишенный командования в пользу Мария, взял Рим штурмом, что стало началом гражданской вой­ны. Инициировал отмену законов Сульпиция и лишение трибунов права вносить проекты без предварительного одобрения сената, добился объявления врагами Сульпиция Мария и еще 10 человек. Весной 87 до н. э. отбыл в Азию. После осады в 86 до н. э. подверг разгрому Афины и Пирей, разбил понтийские вой­ска при Херонее и Орхомене, конфисковал на нужды вой­ны богатства храма в Дельфах. В 85 до н. э. устно заключил Дарданский мир с Митридатом. Переманил на свою сторону армию Фимбрии. Обложил тяжелой данью одни города Греции и Азии и даровал привилегии другим. В письмах сенату потребовал изгнания из Рима своих врагов, что на деле означало отказ от переговоров, а весной 83 до н. э. высадился в Италии, разбил Г. Норбана при Тифатской горе и переманил во время переговоров армию Л. Сципиона. Ему оказали поддержку Кв. Метелл Пий, Гн. Помпей, М. Красс и др. Весной 82 до н. э. разгромил при Сакрипорте и осадил в Пренесте Г. Мария Младшего, а 1 ноября одержал решающую победу над самнитами, луканами и остатками марианских вой­ск у Коллинских ворот, после чего перебил пленных самнитов вопреки обещанию. Объявленный диктатором, провел законы об ограничении прав плебейских трибунов, судебной реформе, увеличении числа преторов и квесторов, развернул террор против неугодных или просто состоятельных ( проскрипции ), обогатив своих сторонников. Прекратил дотации зерна бедноте. Развернул широкое строительство. За счет конфискаций наделил землей своих ветеранов. В январе 81 до н. э. справил триумф над Митридатом. Опирался на узкий круг сторонников (Кв. Метелл Пий, Кв. Лутаций Катул, Л. и М. Лукуллы и др.). В 80 до н. э. — консул, в январе 79 до н. э. ушел в частную жизнь. Умер в поместье в Кампании.

Лит. : Letzner W . Lucius Cornelius Sulla. Versuch einer Biographie. Münster, 2000; Короленков А. В., Смыков Е. В. Сулла. М., 2007; Keave­ney A . Sulla: The Last Republican. London–New York, 2005. А. В. Короленков.