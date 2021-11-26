ТРОФЕЙ (др.-греч. τρόπαιον, от τροπή ‒ «поворот», «обращение в бегство», лат. tropaeum, trophaeum)

Знак победы.

Состоял обыкновенно из доспехов врагов, сложенных вместе на поле битвы, а также прибитых к деревянному столбу или навешанных на него. Сооружение трофея изначально было специфически греческой практикой, имеющей глубокий сакральный смысл. Согласно греческим обычаям, победителем считался тот, кто удерживал за собой поле боя и воздвигал на нем посвященный богам трофей. Если исход битвы был спорен, то одна сторона старалась помешать другой поставить трофей или ставила его в свою очередь.

В Греции трофеи начали ставить уже в архаический период, как правило, на поле боя, а позже и на территории общегреческих святилищ, в Дельфах или Олимпии . Начиная с IV в. до н.э. трофеи становятся постоянными, а не временными памятниками, и на них уже пишут имена победителей. Если речь шла о морской победе, то трофей сооружался на ближайшем берегу и украшался носами захваченных вражеских кораблей, так называемыми рострами (лат. rostrum – «нос корабля»). Такие трофеи посвящались Посейдону.

В Риме знаменитая трибуна для ораторов на форуме получила свое название (Ростра) именно потому, что была украшена носами шести кораблей, захваченных у вольсков при Анциуме Гаем Мением в 338 г. до н.э. В период архаики и классики греки не сооружали трофеев из бронзы и камня. Позднее, в эпоху эллинизма и Римской империи трофей приобрел монументальный характер (например, Трофей Августа в приморских Альпах или знаменитый победный монумент Траяна в Адамклиси). Правда, римляне предпочитали сооружать трофеи не на поле сражения, а в Риме, на Капитолии. В переносном смысле трофеи – любая военная добыча.

Иллюстрации :

1. Поднятие трофея римскими легионерами в окружении пленников. Нижняя часть Геммы Августа (лат. Gemma Augustea), камеи из арабского оникса. 1-я пол. I в. н.э. Вена, Музей истории искусств;

2. Трофей Траяна. Реконструкция 1977 г. Адамклиси. Оригинал построен в 109 г. н.э. в Мёзии в честь победы Траяна над даками в 102 г. н.э.;

3. Фрагмент уцелевшей скульптуры Трофея Траяна. Адамклиси, Румыния, Археологический музей.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова