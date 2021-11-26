СИНОЙКИЗМ (др.-греч. συνοικισμός, от συνοικέω ‒ «жить вместе») На чтение: 1 минута

Объединение нескольких первичных общин (обычно – сельских или в некоторых случаях территориально-родовых) в более крупное образование, один из способов формирования античного полиса.

Предпосылки такого слияния лежали и в экономической, и в политический сфере, а при выборе центра свою роль играл и географический фактор. Процесс мог носить как добровольный, так и принудительный характер (насильственное подчинение): общность происхождения, языка, культурное и религиозное единство живущих по соседству общин позволяли в большинстве случаев обойтись первым вариантом. В результате этого переселения или сселения образовывалось более жизнеспособное поселение, способное успешнее защищаться от врага, эффективнее решать экономические и социальные проблемы, осуществлять колонизационную деятельность и т.п., что и означало, по мнению ряда исследователей, превращение протополиса в полис.

Наиболее известен аттический синойкизм, когда обособленные сельские общины Аттики (Кекропово Двенадцатиградие) объединились вокруг афинского Акрополя. Традиция приписывала его Тезею, но на самом деле процесс консолидации аттических поселений шел несколько столетий и закончился века спустя после эпохи этого мифического героя (ок. XIII в. до н.э.) – в VII в. до н.э., когда к Афинскому полису был присоединен Элевсин. В то же время Спарта , долгое время представлявшая из себя конгломерат деревень, по выражению Фукидида , была примером «несинойкизированного полиса» (I, 10, 2).

Помимо объединения независимых поселений вокруг уже существующего центра (вариант Аттики и Афин) синойкизм первичных общин мог происходить с закладкой нового полиса, как это было, например, на Родосе, когда три его древних полиса – Линд, Ялис и Камир – в конце V в. до н.э. основали на северной оконечности острова объединенную столицу – г. Родос, а его планировкой, по некоторым сведениям, занимался великий архитектор-градостроитель Гипподам.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева