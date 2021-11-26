ПЕРИАНДР (др.-греч. Περίανδρος, лат. Periandrus)

Второй коринфский тиран из династии Кипселидов (625 – 585 гг. до н. э.), сын Кипсела и Кратеи.

Во время его правления Коринф стал одним из наиболее влиятельных полисов Греции. Согласно источникам в начале Периандр был достаточно мягким правителем, но затем, вступив в союз с милетским тираном Фрасибулом , превратился под влиянием последнего в жестокого владыку. Он окружил себя телохранителями, ввел запрет на роскошь и приобретение рабов, препятствовал переселению сельских жителей в город и, опасаясь заговоров, запретил коринфянам собираться группами на площади.

Периандр был весьма воинственным и значительную часть времени проводил в походах, в частности, он завоевал Керкиру , а после убийства в гневе своей жены Мелиссы, сверг с престола ее отца, тирана Эпидавра, Прокла. Периандр расширил гавани Коринфа и увеличил флот, основал новые колонии: Аполлонию и Эпидамн на северо-западном побережье Греции и Потидею на полуострове Халкидика. Для удобства сообщения между Восточным и Западным Средиземноморьем Периандр попытался прорыть канал через Истм, но после неудачных попыток, изменив план, приказал соорудить на перешейке диолк – вымощенную каменными плитами дорогу, по которой транспортировали корабли между Сароническим и Коринфским заливами. Пошлины, взимаемые с переброски судов, позволили Периандру отказаться от взимания прямых налогов.

Подобно другим тиранам он привлекал в Коринф известных поэтов и художников: долгое время при его дворе проживал известный лесбосский поэт Арион. Периандр имел большой авторитет среди греков, о чем свидетельствует выбор его в качестве посредника в конфликте афинян с лесбосцами за Сигей и причисление к «Семи мудрецам» . После смерти Периандра, пережившего своих сыновей, власть в Коринфе унаследовал его племянник Псамметих, со свержением которого закончилось более чем 73-х летнее правление коринфских тиранов.

Исторические источники :

Herodotus, I, 20, 23-24, III, 48-53; V, 92; 95;

Nicolaus Damascenus, FgrHist. 90 F 58 -59;

Diogenes Laertius, I, 94-100;

Suidas, s.v. Περίανδρος.

Иллюстрация :

Периандр. Римская копия греческого оригинала. IV век до н. э. Рим, Ватиканские Музеи.