МЕРОПА (др.-греч. Μερόπη, лат. Merope), жена Кресфонта

В древнегреческой мифологии жена царя Мессении Гераклида Кресфонта.

Меропа – дочь Кипсела из Акадии. После того, как Полифонт, который был родственником мужа Меропы Кресфонта, вероломно убил его и двух сыновей Меропы и Кресфонта и захватил власть в Мессении, он принудил ее выйти за него замуж. Она однако сумела укрыть третьего сына (Кресфонта или, по другой версии, Эпита) в Этолии, другая версия мифа называет в качестве убежища дом отца Меропы Кипсела в Аркадии. Возмужав, Кресфонт тайно возвращается в Мессению и вместе с матерью задумывает убийство Полифонта, осуществлению замысла способствует и то, что население Мессении остается верным памяти старого царя. Эта история изложена у Павсания (Paus., IV, 3, 5-8). Этому сюжету посвящена трагедия Еврипида «Кресфонт», сохранившаяся только в отрывках, ее содержание передают Гигин (Fab., 137; 184) и Аполлодор (II, 8, 5). О судьбе Меропы написан ряд европейских трагедий, в основном итальянскими и французскими авторами (Ш. Маффеи, Вольтером, В. Альфиери).

Иллюстрация :

Геракл и его сын Телеф, один из Гераклидов. Римская копия I-II вв. н.э. по греческому оригиналу IV в. до н.э., из Тибура (Тиволи) Мрамор. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова