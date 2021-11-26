ГИППАРХИЯ (др.-греч. ἱππαρχία, от ἵππоς ‒ «конь» и ἀρχή ‒ «власть»)

Звание или должность гиппарха, магистрата, уполномоченного командовать кавалерией в некоторых греческих полисах.

Так в Афинах было два гиппарха, ежегодно выбираемых из всех граждан, под началом которых находилось десять, тоже выборных, филархов. Эта военная магистратура была настолько важной, что в народном собрании кандидатов выбирали с помощью открытого голосования, а не жребия. Наличие двух гиппархов объясняется тем, что при построении в боевой порядок половина конницы ставилась на каждом фланге. Формально гиппархи подчинялись стратегам, но фактически были самостоятельны. По словам Аристотеля , гиппархи над конницей «имеют ту же власть, как стратеги над гоплитами. Они также подвергаются проверочному голосованию» (Арист. Аф. пол., 61, 4). В пределах своей компетенции афинские гиппархи могли быть судьями. В их обязанности входило следить за вооружением и обучением конницы, а также заботиться о пополнении ее состава. В Афинах избирали также одного гиппарха для командования конницей в афинской клерухии на Лемносе . У Ксенофонта есть небольшой трактат об обязанностях гиппарха. В Ахейском и Этолийском союзах гиппархия была второй по значимости магистратурой после стратегии. Кроме обычных для гиппарха обязанностей – обучение и командование конницей – гиппарх мог также выполнять дипломатические поручения и выступал в качестве политического лидера на союзных собраниях. Эта должность была последней ступенью к достижению высшего поста в союзе.

Кроме того, так же назвалось конное подразделение (около 500 человек) в македонском войске, а позднее – в эллинистических армиях.

Исторические источники:

Ксенофонт. Гиппарх или о начальнике конницы;

Аристотель. Афинская полития, 61, 4–6.

Иллюстрация :

Всадники с западного фриза Парфенона. Лондон, Британский музей.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова