Религия финикийцев Верования финикийцев мало чем отличались от религий других народов того региона. Во главе пантеона находился Эль (имя переводится как «Бог»). Его сына звали Ваал (умиравший и оживавший повелитель бури), он являлся одним из самых почитаемых божеств в финикийских городах. На чтение: 3 минуты

Верования финикийцев мало чем отличались от религий других народов того региона. Во главе пантеона находился Эль (имя переводится как «Бог»). Его сына звали Ваал (умиравший и оживавший повелитель бури), он являлся одним из самых почитаемых божеств в финикийских городах.

Многие божества финикийского пантеона именовались по всевозможным титулам. Например, Мелькарт – «царь города». Большое количество богов давало возможность финикийцам выбирать, какого из них выдвигать на первые позиции. Обычно, это было напрямую связано с потребностями города. Если в нём занимались сельским хозяйством, то почитали богиню Астарту, которая отвечала за урожай. А упомянутый выше Мелькарт был «нейтральным» божеством. Поэтому ему поклонялись во многих городах, в том числе в колониях.

Как и в любом другом языческом веровании, религия финикийцев допускала различные обряды. Например, человеческие жертвоприношения. Одно время считалось, что финикийцы заживо сжигали своих детей, чтобы умилостивить какое-либо божество. Современные исследования установили, что это не совсем являлось правдой. Прецеденты могли случаться, но в подавляющем большинстве случаем в жертву приносили либо мертворождённых детей, либо умерших от болезней младенцев.

В финикийских городах существовали религиозные учреждения – марзе (можно перевести как «место воссоединения»). Они служили местом сбора жителей, чтобы укрепить социальные связи. В праздничные дни здесь устраивали пышные застолья. Вообще, приёму пищи финикийцы отводили большую роль. Считалось, что ритуальные трапезы способствуют укреплению связей между людьми.

Своеобразным было отношение финикийцев к налогообложению. Для них это являлось не сбором денег на нужды города. По их представлениям, налоги были жертвоприношением. Соответственно, деньги должны были умилостивить бога – хранителя города.

В Финикии большой популярностью пользовались подношения богам. А в качестве «подарка» использовались глиняные сосуды и статуэтки. Есть предположение, что много обрядов и различных ритуалов финикийцы проводили на кораблях. В подтверждении этой версии выступают многочисленные остатки статуэток, обнаруженных в разных частях Средиземного моря. Вполне возможно, что мореплаватели таким образом пытались умилостивить своих богов, чтобы избежать шторма и благополучно добраться до точки назначения.

После завоевания Финикии Александром Македонским традиционная религия начала приходить в упадок. А точку в её существовании поставило христианство, распространившееся по всем землям Восточной Римской империи.

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Как возникла Финикия

Главные торговцы средиземноморья

Достижения Финикии: колонии, корабли, алфавит

Финикия в составе Ассирии и Персии

Религия финикийцев