Как возникла Финикия Финикия - древний регион на восточном побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане. Ориентировочно в III тысячелетии до н.э. на территории современного Ливана появились семитские племена. Но та узкая полоса восточного побережья Средиземного моря, окаймлённая горами, уже была населена... На чтение: 4 минуты

Ориентировочно в III тысячелетии до н.э. на территории современного Ливана появились семитские племена. Но та узкая полоса восточного побережья Средиземного моря, окаймлённая горами, уже была населена. Произошла ассимиляция коренных жителей и чужаков, называвших себя ханаанеями. Спустя какое-то время, ближе к концу III тысячелетия, народ сделал шаг к образованию рабовладельческого государства. Однако о единстве речи не шло. Как и шумеры, ханаанеи жили в города-государствах, без какой-либо централизованной власти. Одним из первых таких городов стад Угарит, возведённый к югу от устья реки Оронта. Его географическое положение было выгодным, поскольку через эти земли проходили важные торговые пути.

По мнению Геродота, предки финикийцев прибыли с островов, расположенных в Эритрейском море (так в древние времена называли акваторию между Индией, Аравией и Африкой). А вот Страбон считал, что они пришли из Аравийского полуострова. Тогда ещё никто не знал, что финикийцы являлись прямыми потомками ханаанев.

Кроме Угарита финикийцы (так ханаанеев прозвали греки), построили ещё несколько городов: Арвад, Тир, Библ, Сидон и другие. Удачное географическое расположение быстро привело к бурному развитию региона. Оказалось, что финикийцы — отличные торговцы и мореплаватели.

Впервые о финикийцах упомянули египтяне. Фараон Тутмос III (жил ориентировочно с 1479 по 1425 до н.э.), который вёл агрессивную внешнюю политику по отношению к государствам Передней Азии, добрался и до Финикии. Всего же правитель совершил в тот регион 15 походов. И ему удалось подчинить почти все города-государства финикийцев, расположенные на побережье. Сумел Тутмос III закрепиться в Палестине и Сирии. Финикийские земли были ему необходимы в качестве источника зерна и кедра. Кроме этого, контроль над территорией открывал фараону доступ к народам, населявшим север Междуречья. После захвата финикийские города получили от египтян автономию, что позволило им и дальше развиваться. А главенствующую роль взял на себя Библ. Возвысится ему удалось за счёт торговли. Через город проходили важные пути поставки лазурита и олова.

Однако богатые финикийские города привлекали не только египтян. Претензии на территорию предъявляли также племена аморев и хетты. В результате ожесточённых боёв в период с 1350 по 1300 годы до н.э. Египет стал терять контроль над Финикией. Амореи и хетты постепенно отвоёвывали города-государства. Таким образом финикийцы вновь оказались в вассальной зависимости от соседей.

Возможно, история финикийцев и завершилась бы в те времена. Оказавшись на острие конфликта между египтянами и хеттами, они просто растворились бы в бесконечных войнах. А возможно, ассимилировались с одним из победителей. Но грянула катастрофа бронзового века. Природные катаклизмы, изменение климата и массовое переселение народов привели к разрушению привычного мира. Рухнули торговые связи между государствами, что повлекло за собой жёсткий экономический кризис. Следом появились народы моря, которые довершили разгром царств. Ослабленные многолетним противостоянием Египет и Хеттия – главные цивилизации региона - ничего не смогли сделать с чужаками. И если первые пришли в упадок, но сохранили государственность, то вторые распались на несколько мелких царств. И спустя время растворились среди других народов.

А для Финикии коллапс бронзового века стал «счастливым билетом». Воспользовавшись свободой, финикийцы начали активно развиваться. Ориентировочно с 1230 года до н.э. их города окончательно оформились как самостоятельные и самодостаточные государства. При этом, они не объединились под властью одного царя, сохраняя независимость друг от друга. Но это не помешало финикийцам быстро стать главной морской и торговой державой региона. Конкурентов у них не нашлось. Поэтому именно на плечи финикийцев легла задача по восстановлению рухнувшей экономики всего Средиземноморья. Их торговый флот стал новым связующим звеном между Европой, Северной Африкой и Ближним Востоком.

Две отличительные черты Финикии

К X веку до н.э. Финикия вышла на пик своего могущества. И у потомков древних ханаанеев было две отличительные черты:

Во-первых , они так и не образовали единого государства. Они начали путь, как шумеры, но оказались более удачливыми. Жители южной части Междуречья из-за раздробленности постоянно попадали под контроль какого-нибудь царства. Например, Элама, а затем и Вавилонии. Да, формально шумерские города получали особые статусы и некую автономию, но всё же у государства был единый правитель. Финикия же до определённого момента оставалась едва ли не единственным государством региона, где процветала раздробленность. И это роднило финикийцев с эллинами.

Во-вторых , Финикия никогда не являлась сильной военной державой. Если те же эллины уделяли большое внимание армии, финикийцы относились к этому вопросу философски. И какое-то время им удавалось не просто выживать в окружении соседей, а процветать. От хеттов к тому времени остались лишь воспоминания и несколько городов-государств (например, Каркемиш), которые ни на что не претендовали. Египет находился в упадке. Эламиты, несмотря на все старания выйти на новый уровень, превратившись в державу, не могли продвинуться дальше южной части Междуречья. Вавилонию постоянно терзали вторжения кочевников, Элама и непрекращающаяся борьба элит за власть. Ассирия находилась в начале пути к своему величию и не обращала внимания на Финикию. Другие же княжества и царства Палестины и Сирии, а также Малой Азии также были слишком заняты внутренними проблемами. Получилось, что в X веке в огромном регионе не было однозначного лидера, чем и воспользовались финикийцы.

В то время главенствующую роль взял на себя город Тир. Царь Хирам I Великий (точное время правления неизвестно, предположительно с 980 до 947 года до н.э.), являвшийся современником легендарных израильский правителей Давида и Соломона, превратил Тир в один из главнейших городов всего региона. За время правления Хирам I возвёл несколько храмов, а также совершил удачный военный поход на Кипр, присоединив остров. Есть версия, что царь Тира отправил своих мастеров к Соломону в Израиль, поскольку они являлись лучшими ремесленниками.

Шанс превратиться в единое государство появился при Итобаале I (правил ориентировочно с 887 по 856 годы до н.э.). Он начал вести политику «собирания земель», расширяя владения Тира за счёт присоединения финикийских городов. Есть предположение, что Итобаалу удалось присоединить и Сидон, крупный и важный город. Однако довести процесс до конца царю не удалось. Финикия по-прежнему осталась раздробленным государством.

О том, как финикийцы стали главными торговцами средиземного моря, читайте в материале Главные торговцы средиземноморья