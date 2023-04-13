Главные торговцы средиземноморья Для цивилизаций, возникших на руинах бронзового века, финикийцы стали посредниками. Посредниками в культурном и религиозном обмене, что благоприятно сказывалось на взаимоотношениях разных народов. На чтение: 6 минут

Для цивилизаций, возникших на руинах бронзового века, финикийцы стали посредниками. Посредниками в культурном и религиозном обмене, что благоприятно сказывалось на взаимоотношениях разных народов. Но, конечно, главный упор финикийцы сделали на создание и поддержание в рабочем состоянии торговой сети, которая способствовала появлению единой экономической системы всего Средиземноморья.

Пожалуй, одними из самых главных партнёров финикийцев стали эллины. Известно, что они контактировали сначала с минойской цивилизацией на Крите, а потом и с Микенами. Экономическая и культурная связь с греками не оборвалась и после катастрофы бронзового века. Финикийцы переключились на другие эллинские полисы и наладили с ними торговлю.

Другим важным партнёром являлся Египет. Главными товарами на экспорт у финикийцев являлись кедровые брёвна и вино. За это они получали от египтян нубийское золото. Потребность в серебре торговцы закрывали благодаря торговле с жителями Сардинии и Пиренейского полуострова. Там же они приобретали олово.

Скудная на природные ресурсы родина финикийцев подтолкнула их на активную торговлю. Важным фактором являлось наличие кедра. Древесина очень ценилась и в Египте, и в Междуречье. Именно с брёвнами кедра они вышли на мировой рынок. И со временем расширили ассортимент. Финикийцы стали производить различные товары для повседневного пользования, а также предметы роскоши. И, скорее всего, они были первыми, кто додумался продавать всевозможную кухонную утварь и украшения оптом. Особым спросом пользовалось финикийское стекло, гравированные и чеканные изделия из металла. Кроме этого, финикийцы прекрасно ориентировались в рыночной системе. Они изготовляли товары на продажу, отталкиваясь от предпочтений тех или иных народов. Например, богатым греческим полисам в Малой Азии торговцы предлагали дорогие изделия из слоновой кости, драгоценных металлов, украшенные раковины моллюсков. А вот городам, расположенным в Элладе, они доставляли одежду, а также разнообразную металлическую продукцию.

Спустя время, кроме кедра у финикийцев появился другой товар, вызывавший ажиотаж. Речь идёт о ткани, окрашенной пурпуром. Жители Тира сумели получить краситель из морской улитки мурекс, которая в больших количествах обитала в том регионе. Спрос на окрашенную ткань был так велик, что мастера Тира не справлялись. И спустя какое-то время финикийцы открыли ещё одну фабрику по производству красителя. А расположена она была в Могадоре (современный Марокко). Цена на окрашенные ткани оставалась такой высокой, что позволить их себе могли только очень богатые люди того времени. Поэтому тирийский пурпур стал прочно ассоциироваться с чем-то роскошным, чуть ли не царским.

Поскольку в самой Финикии из ценных металлов было только железо, населению пришлось залежи в других землях. На Кипре финикийцы добывали медь. Затем добрались до богатой минеральными ресурсами Сардинии, а чуть позже – до Пиренейского полуострова. Там торговцы смогли наладить добычу олова, свинца, железа, золота, серебра и меди. Вообще, финикийцы основательно колонизировали территорию современной Испании. И они не только выкачивали оттуда ресурсы, но и делились. Например, виноградом. Вино являлось важной составляющей частью жителей Средиземноморья. И финикийцы не являлись исключением. Наоборот, есть версия, что именно они первыми сумели «приручить» дикую виноградную лозу, а затем и наладить производство вина в огромных масштабах. Известно, что финикийцы основали виноградники и винодельни в своих колониях на Пиренейском полуострове. Причём использовали они как свои, так и местные сорта винограда. И спустя время коренные жители полуострова стали сами производить вино, переняв опыт финикийцев.

О достижениях финикийцев вы узнаете из статьи Достижения Финикии: колонии, корабли, алфавит