Финикия - первая владычица морей Ориентировочно в III тысячелетии до н.э. на территории современного Ливана появились семитские племена. Но та узкая полоса восточного побережья Средиземного моря, окаймлённая горами, уже была населена. Произошла ассимиляция коренных жителей и чужаков, называвших себя ханаанеями. На чтение: 8 минут

Период становления финикийской государственности

Ориентировочно в III тысячелетии до н.э. на территории современного Ливана появились семитские племена. Но та узкая полоса восточного побережья Средиземного моря, окаймлённая горами, уже была населена. Произошла ассимиляция коренных жителей и чужаков, называвших себя ханаанеями. Спустя какое-то время, ближе к концу III тысячелетия, народ сделал шаг к образованию рабовладельческого государства. Однако о единстве речи не шло. Как и шумеры, ханаанеи жили в города-государствах, без какой-либо централизованной власти. Одним из первых таких городов стад Угарит, возведённый к югу от устья реки Оронта. Его географическое положение было выгодным, поскольку через эти земли проходили важные торговые пути.

По мнению Геродота, предки финикийцев прибыли с островов, расположенных в Эритрейском море (так в древние времена называли акваторию между Индией, Аравией и Африкой). А вот Страбон считал, что они пришли из Аравийского полуострова. Тогда ещё никто не знал, что финикийцы являлись прямыми потомками ханаанев.

Кроме Угарита финикийцы (так ханаанеев прозвали греки), построили ещё несколько городов: Арвад, Тир, Библ, Сидон и другие. Удачное географическое расположение быстро привело к бурному развитию региона. Оказалось, что финикийцы — отличные торговцы и мореплаватели.

Впервые о финикийцах упомянули египтяне. Фараон Тутмос III (жил ориентировочно с 1479 по 1425 до н.э.), который вёл агрессивную внешнюю политику по отношению к государствам Передней Азии, добрался и до Финикии. Всего же правитель совершил в тот регион 15 походов. И ему удалось подчинить почти все города-государства финикийцев, расположенные на побережье. Сумел Тутмос III закрепиться в Палестине и Сирии. Финикийские земли были ему необходимы в качестве источника зерна и кедра. Кроме этого, контроль над территорией открывал фараону доступ к народам, населявшим север Междуречья. После захвата финикийские города получили от египтян автономию, что позволило им и дальше развиваться. А главенствующую роль взял на себя Библ. Возвысится ему удалось за счёт торговли. Через город проходили важные пути поставки лазурита и олова.

Однако богатые финикийские города привлекали не только египтян. Претензии на территорию предъявляли также племена аморев и хетты. В результате ожесточённых боёв в период с 1350 по 1300 годы до н.э. Египет стал терять контроль над Финикией. Амореи и хетты постепенно отвоёвывали города-государства. Таким образом финикийцы вновь оказались в вассальной зависимости от соседей.

Возможно, история финикийцев и завершилась бы в те времена. Оказавшись на острие конфликта между египтянами и хеттами, они просто растворились бы в бесконечных войнах. А возможно, ассимилировались с одним из победителей. Но грянула катастрофа бронзового века. Природные катаклизмы, изменение климата и массовое переселение народов привели к разрушению привычного мира. Рухнули торговые связи между государствами, что повлекло за собой жёсткий экономический кризис. Следом появились народы моря, которые довершили разгром царств. Ослабленные многолетним противостоянием Египет и Хеттия – главные цивилизации региона - ничего не смогли сделать с чужаками. И если первые пришли в упадок, но сохранили государственность, то вторые распались на несколько мелких царств. И спустя время растворились среди других народов.

А для Финикии коллапс бронзового века стал «счастливым билетом». Воспользовавшись свободой, финикийцы начали активно развиваться. Ориентировочно с 1230 года до н.э. их города окончательно оформились как самостоятельные и самодостаточные государства. При этом, они не объединились под властью одного царя, сохраняя независимость друг от друга. Но это не помешало финикийцам быстро стать главной морской и торговой державой региона. Конкурентов у них не нашлось. Поэтому именно на плечи финикийцев легла задача по восстановлению рухнувшей экономики всего Средиземноморья. Их торговый флот стал новым связующим звеном между Европой, Северной Африкой и Ближним Востоком.

Две отличительные черты Финикии

К X веку до н.э. Финикия вышла на пик своего могущества. И у потомков древних ханаанеев было две отличительные черты. Во-первых, они так и не образовали единого государства. Они начали путь, как шумеры, но оказались более удачливыми. Жители южной части Междуречья из-за раздробленности постоянно попадали под контроль какого-нибудь царства. Например, Элама, а затем и Вавилонии. Да, формально шумерские города получали особые статусы и некую автономию, но всё же у государства был единый правитель. Финикия же до определённого момента оставалась едва ли не единственным государством региона, где процветала раздробленность. И это роднило финикийцев с эллинами.

Во-вторых, Финикия никогда не являлась сильной военной державой. Если те же эллины уделяли большое внимание армии, финикийцы относились к этому вопросу философски. И какое-то время им удавалось не просто выживать в окружении соседей, а процветать. От хеттов к тому времени остались лишь воспоминания и несколько городов-государств (например, Каркемиш), которые ни на что не претендовали. Египет находился в упадке. Эламиты, несмотря на все старания выйти на новый уровень, превратившись в державу, не могли продвинуться дальше южной части Междуречья. Вавилонию постоянно терзали вторжения кочевников, Элама и непрекращающаяся борьба элит за власть. Ассирия находилась в начале пути к своему величию и не обращала внимания на Финикию. Другие же княжества и царства Палестины и Сирии, а также Малой Азии также были слишком заняты внутренними проблемами. Получилось, что в X веке в огромном регионе не было однозначного лидера, чем и воспользовались финикийцы.

В то время главенствующую роль взял на себя город Тир. Царь Хирам I Великий (точное время правления неизвестно, предположительно с 980 до 947 года до н.э.), являвшийся современником легендарных израильский правителей Давида и Соломона, превратил Тир в один из главнейших городов всего региона. За время правления Хирам I возвёл несколько храмов, а также совершил удачный военный поход на Кипр, присоединив остров. Есть версия, что царь Тира отправил своих мастеров к Соломону в Израиль, поскольку они являлись лучшими ремесленниками.

Шанс превратиться в единое государство появился при Итобаале I (правил ориентировочно с 887 по 856 годы до н.э.). Он начал вести политику «собирания земель», расширяя владения Тира за счёт присоединения финикийских городов. Есть предположение, что Итобаалу удалось присоединить и Сидон, крупный и важный город. Однако довести процесс до конца царю не удалось. Финикия по-прежнему осталась раздробленным государством.

Главные торговцы средиземноморья

Для цивилизаций, возникших на руинах бронзового века, финикийцы стали посредниками. Посредниками в культурном и религиозном обмене, что благоприятно сказывалось на взаимоотношениях разных народов. Но, конечно, главный упор финикийцы сделали на создание и поддержание в рабочем состоянии торговой сети, которая способствовала появлению единой экономической системы всего Средиземноморья.

Пожалуй, одними из самых главных партнёров финикийцев стали эллины. Известно, что они контактировали сначала с минойской цивилизацией на Крите, а потом и с Микенами. Экономическая и культурная связь с греками не оборвалась и после катастрофы бронзового века. Финикийцы переключились на другие эллинские полисы и наладили с ними торговлю.

Другим важным партнёром являлся Египет. Главными товарами на экспорт у финикийцев являлись кедровые брёвна и вино. За это они получали от египтян нубийское золото. Потребность в серебре торговцы закрывали благодаря торговле с жителями Сардинии и Пиренейского полуострова. Там же они приобретали олово.

Скудная на природные ресурсы родина финикийцев подтолкнула их на активную торговлю. Важным фактором являлось наличие кедра. Древесина очень ценилась и в Египте, и в Междуречье. Именно с брёвнами кедра они вышли на мировой рынок. И со временем расширили ассортимент. Финикийцы стали производить различные товары для повседневного пользования, а также предметы роскоши. И, скорее всего, они были первыми, кто додумался продавать всевозможную кухонную утварь и украшения оптом. Особым спросом пользовалось финикийское стекло, гравированные и чеканные изделия из металла. Кроме этого, финикийцы прекрасно ориентировались в рыночной системе. Они изготовляли товары на продажу, отталкиваясь от предпочтений тех или иных народов. Например, богатым греческим полисам в Малой Азии торговцы предлагали дорогие изделия из слоновой кости, драгоценных металлов, украшенные раковины моллюсков. А вот городам, расположенным в Элладе, они доставляли одежду, а также разнообразную металлическую продукцию.

Спустя время, кроме кедра у финикийцев появился другой товар, вызывавший ажиотаж. Речь идёт о ткани, окрашенной пурпуром. Жители Тира сумели получить краситель из морской улитки мурекс, которая в больших количествах обитала в том регионе. Спрос на окрашенную ткань был так велик, что мастера Тира не справлялись. И спустя какое-то время финикийцы открыли ещё одну фабрику по производству красителя. А расположена она была в Могадоре (современный Марокко). Цена на окрашенные ткани оставалась такой высокой, что позволить их себе могли только очень богатые люди того времени. Поэтому тирийский пурпур стал прочно ассоциироваться с чем-то роскошным, чуть ли не царским.

Поскольку в самой Финикии из ценных металлов было только железо, населению пришлось залежи в других землях. На Кипре финикийцы добывали медь. Затем добрались до богатой минеральными ресурсами Сардинии, а чуть позже – до Пиренейского полуострова. Там торговцы смогли наладить добычу олова, свинца, железа, золота, серебра и меди. Вообще, финикийцы основательно колонизировали территорию современной Испании. И они не только выкачивали оттуда ресурсы, но и делились. Например, виноградом. Вино являлось важной составляющей частью жителей Средиземноморья. И финикийцы не являлись исключением. Наоборот, есть версия, что именно они первыми сумели «приручить» дикую виноградную лозу, а затем и наладить производство вина в огромных масштабах. Известно, что финикийцы основали виноградники и винодельни в своих колониях на Пиренейском полуострове. Причём использовали они как свои, так и местные сорта винограда. И спустя время коренные жители полуострова стали сами производить вино, переняв опыт финикийцев.

Достижения Финикии: колонии, корабли, алфавит

Стать главной торговой державой всего Средиземноморья было невозможно без колоний, основанных на побережьях. Финикийцы это поняли, поэтому ориентировочно с конца X века начали возводить торговые города. Сначала колонии появились на Кипре, Сардинии, Мальте, Сицилии, в Северной Африке и на Пиренейском полуострове. Добрались торговцы о Балеарских островов и выбрались за пределы Гибралтарского пролива. Есть версия, что их торговые форпосты находились на Канарских и Британских островах. Но это были, в большинстве своём, не полноценные города. А, скорее, поселения, в которых проживало несколько сотен финикийцев. Изредка колонии разрастались до более внушительных размеров. Яркий тому пример – Карфаген.

Карфаген (название можно перевести как «Новый город») был основан на территории современного Туниса ориентировочно в 814 году до н.э. Изначально он служил перевалочным пунктом для торговцев, следовавших из Финикии в южную часть Пиренейского полуострова и обратно.

По легенде город основала сбежавшая из Тира дочь царя Дидона (есть версия, что сначала её звали Элисса, а имя Дидона появилось позже и переводится оно как «блуждающая»). Добравшись до североафриканского побережья, она договорилась с местным царём, что купит себе столько земли, сколько покроет воловья шкура. Царица пошла на хитрость. Она разрезала шкуру на тонкие полоски и связала их между собой. И на этой территории, занявшей целую гору, появилась цитадель Бирса. А потом, спустя время, вокруг неё стали возводить и другие постройки. Так появился Карфаген.

Поскольку финикийцы на своей родной земле не смогли построить единое государство, то и их колонии, фактически, являлись полностью самостоятельными. Предполагалось, что раз в год они будут платить дань своему родному городу. Это считалось неким религиозным жертвоприношением. Однако далеко не все города выполняли это обязательство. А ориентировочно в VII веке до н.э. почти все финикийские колонии перешли под контроль бурно развивавшегося Карфагена. При этом сам Карфаген на протяжении длительного времени платил дань Тиру.

Главными конкурентами финикийцев в колонизации Средиземноморья являлись греки. Однако долгие торговые отношения и культурная близость заставляли их вести соперничество мирными путями. Но известно, что стычки на Крите и Сицилии всё же происходили. Правда, в полноценный военный конфликт они не переросли.

Ни о какой колонизации и торговле не могло быть и речи без соответствующего флота. Именно флот стал главным оружием Финикии. Известно, что ещё в 1200 году до н.э. финикийцы строили большие торговые корабли. Они первыми придумали киль, бирему (корабль с двумя рядами вёсел, оснащённый тараном), а также трирему (большой корабль с тремя рядами вёсел, оснащённый тараном). Именно триера стала главной морской силой не только самих финикийцев, но и других народов Средиземноморья. В особенности, у эллинов. Финикийцам приписывают изобретение амфор, составление первых географических и навигационных карт.

Ориентировочно в 600-х годах до н.э. египетский фараон Нехо II (или же Нехо I) нанял финикийцев для путешествия вокруг Африки. Мореплаватели под началом карфагенянина Ганнона начали свой путь из Красного моря. А до Гибралтара добрались через 3 года. Есть версия, что именно в том путешествии финикийцы стали использовать три ряда вёсел на кораблях (так появились триеры), а также четырёхугольный парус размером около 300 метров.

Долгое время финикийцы использовали для деловой и дипломатической переписки аккадскую клинопись. Но она была сложна для изучения, поскольку в ней насчитывалось около 600 знаков. При этом один знак в зависимости от контекста мог менять значение. Ориентировочно в 1050-х годах до н.э. финикийцы разработали свой алфавит и линейное письмо.

Финикийский алфавит состоял из 22 букв и был гораздо проще и удобнее в использовании, чем архаичное аккадское письмо. Поскольку торговцы контактировали практически со всеми народами Средиземноморья, они быстро смогли распространить среди них свою письменность. Алфавит укоренился в Малой Азии, Северной Африке и Европе.

Значимую роль в популяризации финикийского алфавита сыграли греки. Они не только начали им пользоваться, но и усовершенствовали. По одной из версий, первыми с финикийским письмом познакомились эллины Крита. А оттуда оно уже распространилось и на всю Элладу.

Финикия в составе Ассирии и Персии

На сколько сильными и уверенными финикийцы чувствовали себя на море, на столько же слабыми и уязвимыми они были на суще. Раздробленность и отток населения в колонии не позволял Финикии обзавестись полноценной армией. По факту, защита города ложилась на плечи исключительно его правителя и жителей. Помощи ждать было не откуда. И если до середины 800-х годов у Финикии отсутствовали серьёзные враги, то потом ситуация резко изменилась. Начался расцвет Ассирийского царства. Приблизительно в 858 году до н.э. к власти пришёл Салмансар III. И он начал военную кампанию против Финикии. Разрозненные города ничего не могли противопоставить грозной ассирийской армии. И все они были завоёваны. Однако Салмансар не стал их разрушать. Царь обложил финикийцев данью, превратив в вассалов. Соответственно, города обладали некой свободой, на которую ассирийский царь не стал покушаться.

А вот Тиглатпаласар III к 738 году до н.э. официально включил почти все финикийские города в состав своего государства. В качестве вассалов остались только Тир и Библ, но им за это пришлось заплатить высокую цену. Финансовая нагрузка была столь велика, что в 720-х годах Тир, Библ и Сидон, войдя в антиассирийскую коалицию, подняли восстание. Вместе с ними взбунтовались города Сирии и Палестины. Но ассирийский царь Саргон II подавил восстание.

Пытались освободиться финикийцы и при следующем ассирийском царе – Синаххерибе. И тоже безуспешно. Более того, по приказу правителя финикийцы помогли ассирийцам возвести верфи на Тигре, а потом и построить корабли. Синаххерибу нужен был флот, чтобы добраться до островов, расположенных в Персидском заливе. Там находился город Нагита, в котором укрылся Мардука-апла-иддина II – вавилонский царь, который на протяжении долгого времени пытался добиться независимости от Ассирии. Но войска Синаххериба были сильнее.

В последующие годы финикийские города постоянно поднимали восстания, примыкая к самым различным антиассирийским коалициям. Но добиться свободы у них так и не получилось. Когда Ассирийская империя погибла, Финикия оказалась в зависимости от Вавилонского царства. Торговцы и мореплаватели несколько раз восставали, но безрезультатно.

На смену вавилонянам пришли персы. В 539 году до н.э. Кир II Великий завоевал Вавилон, после чего его войска направились к Финикии. Сил на войну у финикийцев не было, поэтому многие города добровольно влились в новую империю. А Кир объединил их в единую сатрапию. Спустя время Тир, Библ, Сидон и Арвад получили статус вассальных царств с расширенной автономией. И управлялись они финикийскими правителями, а не персидскими.

Однако несмотря на привилегии финикийцам всё же пришлось принять участи в греко-персидских войнах. Сначала Дарию I, а потом Ксерксу I они предоставили флот. А после поражения персов в битве при Саламине в 480 году до н.э. в неудаче Ксеркс обвинил именно финикийцев.

Новые хозяева Финикии: македонцы, селевкиды, римляне и арабы

В 332 году до н.э. в финикийские земли вторглись новые завоеватели – македонцы. Царь Александр, разгромив персидские войска Дария III, быстро расширял свою империю. Его армия осадила Тир, который отказался добровольно сдаться. Последовала долгая и мучительная осада. Поскольку шансов на успех практически не было, многие жители города уплыли в Карфаген. В конце концов, спустя 7 месяцев, Тир пал. Остальные города предпочли сдаться, в том числе и Сидон.

Несмотря на то, что в империи Александра Македонского проводилась политика эллинизации, Финикию это практически не затронуло. Македонцы даже сохранили исходные названия городов, не став переименовывать их на греческий лад.

После распада империи Александра Македонского Финикия оказалась под контролем Селевкидов. Затем на некоторое время перешла под управление Птолемеевского Египта. Но Селевкиды вскоре сумели отвоевать Финикию обратно. Города по-прежнему пользовались привилегиями и расширенной автономией. В 82 году до н.э. Финикия оказалась во власти армянского правителя Тиграна Великого. Но спустя всего пару десятилетий у древних земель появился новый хозяин – Римская империя. Финикия, попавшая в состав провинции Сирия, лишилась всех привилегий и автономности. Начался мощный процесс романизации территории, который усилился после 395 года, когда Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Примерно в то время финикийцы исчезли как народ, умер и их язык. Они просто смешались с разношёрстным населением огромного государства, потеряв самоидентификацию.

В VII веке, когда державой Сасанидов правил Хосров II, Финикия вновь стала центром ожесточённых сражений. Сасанидскому правителю удалось завоевать эти земли у Восточной Римской империи. Однако спустя несколько лет Константинополь вернул их себе. Но уже в 640-х годах и Сасанидская держава, и Восточная Римская империя оказались разбиты арабами. И Финикия перешла под контроль халифата. Начался процесс арабизации и исламизации земель.

В XII веке территория попала в состав Иерусалимского королевства крестоносцев. В 1261 году здесь хозяйничали Мамлюки. А в 1517 году земли оказались во власти османского султана Селима I.

Религия финикийцев

Верования финикийцев мало чем отличались от религий других народов того региона. Во главе пантеона находился Эль (имя переводится как «Бог»). Его сына звали Ваал (умиравший и оживавший повелитель бури), он являлся одним из самых почитаемых божеств в финикийских городах.

Многие божества финикийского пантеона именовались по всевозможным титулам. Например, Мелькарт – «царь города». Большое количество богов давало возможность финикийцам выбирать, какого из них выдвигать на первые позиции. Обычно, это было напрямую связано с потребностями города. Если в нём занимались сельским хозяйством, то почитали богиню Астарту, которая отвечала за урожай. А упомянутый выше Мелькарт был «нейтральным» божеством. Поэтому ему поклонялись во многих городах, в том числе в колониях.

Как и в любом другом языческом веровании, религия финикийцев допускала различные обряды. Например, человеческие жертвоприношения. Одно время считалось, что финикийцы заживо сжигали своих детей, чтобы умилостивить какое-либо божество. Современные исследования установили, что это не совсем являлось правдой. Прецеденты могли случаться, но в подавляющем большинстве случаем в жертву приносили либо мертворождённых детей, либо умерших от болезней младенцев.

В финикийских городах существовали религиозные учреждения – марзе (можно перевести как «место воссоединения»). Они служили местом сбора жителей, чтобы укрепить социальные связи. В праздничные дни здесь устраивали пышные застолья. Вообще, приёму пищи финикийцы отводили большую роль. Считалось, что ритуальные трапезы способствуют укреплению связей между людьми.

Своеобразным было отношение финикийцев к налогообложению. Для них это являлось не сбором денег на нужды города. По их представлениям, налоги были жертвоприношением. Соответственно, деньги должны были умилостивить бога – хранителя города.

В Финикии большой популярностью пользовались подношения богам. А в качестве «подарка» использовались глиняные сосуды и статуэтки. Есть предположение, что много обрядов и различных ритуалов финикийцы проводили на кораблях. В подтверждении этой версии выступают многочисленные остатки статуэток, обнаруженных в разных частях Средиземного моря. Вполне возможно, что мореплаватели таким образом пытались умилостивить своих богов, чтобы избежать шторма и благополучно добраться до точки назначения.

После завоевания Финикии Александром Македонским традиционная религия начала приходить в упадок. А точку в её существовании поставило христианство, распространившееся по всем землям Восточной Римской империи.

Источник обложки: wikipedia.org