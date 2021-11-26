АЛФАВИТ (древнегреч. αλφάβητος, от названия двух первых букв греч. А. ‒ «альфа» и «бета») На чтение: 1 минута

Стандартизованный набор знаков, каждый из которых соответствует звуку языка в его современной или более ранней форме.

Проблема происхождения алфавита является дискуссионной со времени открытия так называемых «протосинайских» надписей (1905). Рисуночный характер многих «протосинайских» знаков привел к появлению гипотезы, что они были созданы по акрофоническому принципу на основе египетской письменности и использовались семитскими работниками в Египте около 1700 до н. э. Из этих знаков впоследствии предположительно развиваются семитские А. (А. Гардинер). В настоящее время установлено, что большинство алфавитов исторически восходит к системам письма, бытовавшим на Ближнем Востоке во II тысячелетии до н. э. В этот период в ареале распространения древних семитских языков существовало несколько различных систем алфавитной (точнее, «квазиалфавитной»: И. М. Дьяконов ) письменности — угаритская, финикийская, южносемитская и др. (см. Письмо ). Исходный тип, к которому восходят эти алфавиты («протоалфавит»), определяется как схематично-рисуночное консонантное письмо, где каждый знак передает сочетание «согласный + любой (в том числе и нулевой) гласный». Эта первоначальная система состояла из 32–33 знаков, отражавших консонантный состав древнесемитских языков (А. Г. Лундин). Рисуночный характер знаков и их названий, которые облегчали запоминание их формы и звучания, делали систему удобной и способствовали ее быстрому распространению среди семитских народов Ближнего Востока. Хотя «протоалфавит» и возник на основе более раннего слогового письма, его формирование было связано с ключевым событием в исторической письменности — появлением понятия «звука», — чистого согласного, не сопровождаемого гласным, что оказалось возможным благодаря особенностям грамматического строя семитских языков. К финикийскому алфавиту восходят греческие и все основные европейские алфавиты (последние часто через посредство лат.). Греки, заимствовавшие финикийский алфавит в первых веках I тысячелетия до н. э., внесли в него ряд изменений. Как и в семитском, в раннегреческом текст записывался справа налево или со сменой направления в каждой строке («бустрофедон»). Со временем направление письма слева направо стало стандартным, поэтому некоторые позднегреческие начертания букв являются зеркальным отражением раннегреческих и семитских форм. Греки добавили несколько новых символов (в частности, Φ, Χ, Ψ) для передачи тех согласных звуков, которых не было в семитских языках. Однако наиболее существенным изменением, внесенным греками, которое имело далеко идущие последствия для европейских алфавитов, было регулярное обозначение гласных специальными знаками, имевшими в греческом алфавите тот же статус, что и согласные. Для этого использовались семитские консонантные символы, не имевшие соответствия в греческой фонетике, которые были превращены в знаки для гласных. Например, семитский «алеф», обозначавший гортанную смычку, был преобразован (с поворотом на 90о) в греческую букву «альфа» (звук «а»). Таким образом, 2 кардинальные инновации — систематическое обозначение согласных (в семитских алфавитах) и последовательная запись гласных с помощью особых символов (в греческом) привели к успешному созданию алфавита. Все последующие изменения были лишь приспособлением системы этого типа к конкретным языковым особенностям и орудиям письма.

Автор статьи: Л. С. Баюн.

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