5 класс | История Древнего мира

История Спарты. Период архаики и классики. 2001

Печатнова Л.

Монография Л.Г. Печатновой является первым в отечественной историографии обобщающим исследованием по истории Спарты. Уникальная внутренняя структура, целая коллекция странных обычаев и специфический жизненный уклад спартиатов, и сегодня вызывающие огромный интерес исследователей, уже в древности сделали Спарту предметом удивления и восхищения для всего античного мира. Выбрав особый путь развития, связанный с длительной военной экспансией, Спарта постепенно превратилась в некое подобие военного лагеря, где сильнейшей деформации подверглись все сферы общественной жизни, а также сама ментальность спартанской гражданской общины. Реконструируя на основе всего комплекса имеющихся в нашем распоряжении источников исторические процессы, протекавшие в Спарте в период архаики и поздней классики, автор подвергает исследованию обширный круг вопросов, связанных как с генезисом спартанского полиса, так и с его кризисом. Особое внимание в работе уделено законодательству Ликурга, заложившему основы спартанской государственности и сознательного, целенаправленного моделирования общественных отношений в Спарте. Книга адресована как специалистам-историкам, так и всем интересующимся античной историей.