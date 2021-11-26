СПАРТИАТЫ (др.-греч. Σπαρτιάται) На чтение: 1 минута

Гражданское население Спарты , потомки дорийских завоевателей, пришедших на территорию Лаконии в XI в. до н.э.

Спартианты составляли незначительную часть населения. Спартиаты одни только имели все гражданские и политические права. Землей они владели на правах коллективных собственников.

В Спартанском государстве сильны были уравнительные тенденции. Здесь пресекались все внешние проявления роскоши, начиная от одежды и заканчивая жилищным строительством. Проповедуя равенство, сами спартиаты называли себя «равными», а свое государство – общиной «равных». Система равных клеров (земельных участков), введенная по традиции Ликургом , гарантировала каждому спартиату сохранение его гражданского статуса. Каждый спартиат, живущий на ренту, которую ему обеспечивали илоты , работающие на его клере , ежемесячно должен был поставлять для сисситий (общественных столовых) строго фиксированное количество продуктов и денег. Потеря клера для него означала автоматическое исключение из числа полноправных граждан: участие в сисситиях было обязательным условием гражданского статуса. Если он по какой-либо причине (чаще всего, экономического характера) не мог вносить свою долю в сисситии, его гражданский статус понижался, он больше не считался спартиатом (и соответственно «равным») и опускался в разряд гипомейонов (досл. «младшие», «худшие»).

Из-за этого механизма число полноправных граждан в Спарте неуклонно уменьшалось. В результате за полтора века (с н. V до сер. IV вв. до н.э.) количество спартиатов уменьшилось с 10 до 1 тысячи (Her., VII, 234, 2; Aristot. Pol., II, 6, 11–12, 1270 a 30–33, 38). Спартиаты представляли собой военную элиту, внутри которой постепенно вырабатывались особый стиль жизни и особая шкала ценностей.

Для унифицированной и эффективной подготовки молодых граждан была достаточно рано создана система общественного воспитания (agoge). Ее сущность заключалась в том, что все мальчики гражданского происхождения, начиная с семилетнего возраста и до 18-20 лет, получали одинаковое воспитание в закрытых полувоенных школах (агелах), где основное внимание обращалось на их физическую и идеологическую подготовку. В агелах из них делали профессиональных военных. Прохождение полного образовательного курса было обязательным условием для инкорпорирования молодых спартанцев в гражданский коллектив.

Достигнув двадцатилетнего возраста, юноши получали гражданские права и становились членами сисситий. После двадцати лет они обязаны были жениться (Plut. Mor., 228 а). Безбрачие грозило спартиатам как материальными, так и моральными потерями. Только после тридцати лет они покидали казарму и получали право на частную жизнь. По законам Ликурга спартиатам запрещалось заниматься любыми видами деятельности кроме связанных с войной (Plut. Mor., 214 a; Aelian. V. h., VI, 6).

Главной и безусловной обязанностью спартиатов была военная служба. Она длилась до шестидесяти лет. Спартиаты и в мирное время жили как в военном лагере. Спартанская армия долгое время считалась непобедимой благодаря своему профессионализму и высокому моральному духу.

Исторические источники :

Ксенофонт. Лакедемонская полития;

Плутарх. Параллельные жизнеописания. Ликург.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова