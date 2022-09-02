Спарта: держава настоящих воинов Спартанское государство выбрало нетрадиционный путь развития для Древней Греции, превратившись в настоящую державу воинов. На чтение: 3 минуты

На юге Пелопонесского полуострова на территории Лаконии в IX веке до нашей эры появился греческий полис Спарта. Спартанское государство выбрало нетрадиционный путь развития для Древней Греции, превратившись в настоящую державу воинов. Лакедемон сыграл важную роль в истории Античности, но во II веке до нашей эры бесславно канул в лету.

Становление Спарты

История Спартанского государства была покрыта вуалью тайн и легенд. Сами древние не имели достаточного представления о жизни в этом государстве. Как утверждали античные историки, спартанские власти тщательно скрывали информацию о жизни в полисе с VI века до нашей эры. Для греческих философов Платона и Аристотеля Спарта была неким эталоном стабильного государства, и во многом ее пример вошел в концепцию их идеального города-государства.

Известный нам греческий полис появился в долине реки Эврот. После легендарной Троянской войны греки-дорийцы заняли Пелопоннес. Собственно, сама Спарта сформировалась как ряд пяти поселений. Завоевание дорийцев фактически сформировало общественную структуру. Дорийцы заняли главенствующее положение в обществе – они стали спартиатами, свободными воинами с полными гражданскими правами. Ахейское население Лаконии стало периэками – людьми ремесленных профессий без гражданских прав. Захваченное и порабощенное население полуострова стало илотами – бывшие земледельцы, которые потеряли все свои права и свободы.

С гомеровского периода в Спарте существовали несколько институтов власти – царская власть, представленная двумя басилевсами (царями) из династии Гераклидов, герусия – совет старейшин, апелла – народное собрание. На рубеже IX–VIII веков эта система начала подвергаться изменениям. В промежутке между 754 и 753 годом в Спарте был введен эфорат. Это была ассамблея из 5 выборных должностных лиц, которые занимались надзором за фактически всеми сферами жизни спартанского общества. Подобные преобразования связаны с именем Ликурга – величайшего законодателя Спарты. По сведениям Геродота, он являлся опекуном царя, который долгое время странствовал и в итоге принес в полис нововведения из Крита и Дельф. Ликург разделил армию на эномотии (подразделение из 64 гоплитов) и триакады (подразделение из 30 гоплитов). Также были введены сисситии – совместные обеды воинов для сплочения коллектива для 15–20 человек.

Результатом реформ стали победы в двух Мессенских войнах (743–723 и 685–668 гг. до нашей эры). Спарта стала главным игроком на полуострове Пелопоннес: соседи исправно платили дань и пополняли армию илотов.

Историки утверждают, что до VI века до нашей эры жизнь Спарты не сильно отличалась от жизни других полисов Древней Греции. В быту было много дорогих и искусных вещей. Но после VI века до нашей эры уровень материальной культуры падает. Граждане воинственного полиса активно участвовали в Олимпийских играх, но со временем атлеты из Лакедемона перестали приезжать на соревнования. Трансформация спартанского общества была очевидна.

Государство – военный лагерь

К V веку до нашей эры Спарта стала настоящим хозяином Пелопоннеса. В середине VI столетия до нашей эры полис возглавил Пелопонесский союз – объединение греческих городов. Теперь Спарта диктовала свою политическую волю в регионе.

Рядовые спартанцы занимались постоянной подготовкой к войне, поэтому хозяйственная жизнь в полисе не была приоритетным направлением. К илотам спартиаты относились как к животным: за ними постоянно наблюдали и держали под стражей. Государство строго контролировало рост количества илотов, так как велика была опасность бунтов. В Спарте был даже особый институт – криптий. Этот орган устраивал карательные операции против илотов. В назидание молодым спартиатам старшие воины специально поили вином илотов и периэков, а также заставляли их плясать. Таким образом старшее поколение показывало младшему, что беззаботная и праздная жизнь была для низших слоев населения. Постоянные тренировки и довольно строгое питание – обязательные пункты подготовки настоящего спартанца. Спартанцы жили на установленные оброки и особо не вмешивались в сельскохозяйственные дела. Из обращения были изъяты все золотые и серебряные монеты: спартанцы пользовались скромными железными. Эта мера сильно ударила по торговым отношениям с другими греческими полисами. Спарта все больше шла в сторону изоляции. Речь спартанцев называли лаконичной и емкой. Зачастую это обстоятельство ставилось им в преимущество, однако афиняне считали жителей Спарты крайне необразованными людьми.

В 546 году до нашей эры в Спарту прибыли посланцы от греческих полисов Малой Азии с просьбой оказать военную помощь в борьбе против персидского царя Кира. Однако первые попытки бороться с персами и их малоазийскими союзниками были неудачными. В 524 году спартанцы осадили Самос, чтобы убрать тирана Поликрата. Остров был быстро захвачен воинами Лаконии, однако сам город взять не удалось. Спарта также оказывала помощь восставшим в 499–498 годах до нашей эры ионийцам против персидского гнета.

Настоящий звездный час спартанского оружия наступил во время греко-персидских войн. В 480 году до нашей эры в разгар войны спартанцы под руководством царя Леонида героически сдержали огромную армию Ксеркса в Фермопильском ущелье. Здесь и родился знаменитый миф о 300 спартанцах, которые держали наступающую орду персов.

Через год, в 479-м, греческое войско под руководством спартанца Павсания разгромило персидскую армию. В 477 году спартанцы уже взяли на себя командование объединенной греческой армией. К 449 году активные столкновения с державой Ахеменидов сошли на нет: греко-персидские войны подошли к концу.

Однако Спарта вступила в очень жесткое соперничество с Афинами и их союзниками, которое вылилось в Пелопонесскую войну (431–404 год до нашей эры). Рост влияния Афин беспокоил Пелопонесский союз. Спартанский царь Архидам в 431, 430 и 428 году до нашей эры вторгался с армией в Аттику. В сухопутных боях Спарта одерживала верх, а вот на море у спартанцев успехи были весьма скромными. В 425 году спартанский флот был повержен у острова Пилос. Через два года было заключено перемирие. Но далее война продолжилась на сицилийском театре военных действий. Предводитель афинского союза Алкивиад в 415 году сбежал в Спарту. Союзники Афин также начали бегство: в Сицилии они не достигли существенных результатов. Войска полиса богини мудрости были истощены. В 405 году спартанский флотоводец Лисандр блокировал афинский порт Пирей и вынудил через год афинян сдаться. Война нанесла ощутимый ущерб обеим сторонам.

Упадок Спарты

На рубеже V–IV веков до нашей эры кризис спартанской державы был очевиден. Со временем он лишь усугублялся. Правители полиса так и не смогли найти адекватный путь реформ. Архаичная общественная система, по сути, гнила: росли долги населения, хозяйственная жизнь приходила в упадок, учащались восстания илотов, которые не щадили никого. Антиспартанская коалиция в числе Афин, Коринфа и Аргоса нанесла Спарте поражение в 370 году, после которого у военизированного полиса осталось всего 1000 воинов. В составе Ахейского союза в III–II веке Спарта уже не играла серьезной роли в регионе. Спартанское общество активно разбавлялось различными маргинальными группами вроде бывших илотов “неодамодов”, которые получили частичные гражданские права, “гипомейонов” – обедневших граждан, а также “мофаков” – бывших мальчиков-рабов, получивших спартанское воспитание.

Спарта не могла противостоять Македонии в 330-х годах, а захват территории Пелопоннеса римлянами в 146 году до нашей эры спартанцы даже не заметили. Рим убедил выступить Спарту против членов Ахейского союза. Спарта и Афины, конечно, получили небольшую автономию в рамках Римской республики, но про независимость можно было уже забыть. Так закончилась история самого воинственного полиса Древней Греции.