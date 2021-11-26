ДЕМАРАТ (др.-греч. дор. Δαμάρατος, ион. Δημάρατος, лат. Demaratus) На чтение: 1 минута

Спартанский царь из династии Еврипонтидов , сын царя Аристона и его третьей супруги

Точная дата начала его царствования неизвестна. В хронологических и просопографических справочниках начало его правления помещают, как правило, между 515 и 510 гг. до н.э. Был женат на Перкале, дочери знаменитого эфора Хилона , которую он похитил у ее жениха Леотихида (Her., VI, 65). Согласно Геродоту , он «был единственным спартанским царем, который доставил им славу победы в Олимпии» в конных ристаниях (504 г. до н.э.) (VI, 70). При существующей в Спарте двойной царской власти, т. н. диархии, два сильных царя, правящих одновременно, неизбежно становились соперниками. Первый сохраненный в предании случай открытой вражды Демарата и его соправителя царя Клеомена I (ок. 520–490 гг. до н.э.) имел место в 506 г. до н.э. в ходе военной кампании, направленной против Афин. Перед решительным сражением Демарат вместе с частью войска покинул Клеомена и тем самым разрушил его планы по внедрению в Афинах корпоративной тирании (Her., V, 75).

Незадолго до похода Дария в Грецию Демарат сорвал еще одну важную внешнеполитическую акцию Клеомена: когда тот в 491 г. до н.э. направился к Эгине , чтобы взять в плен руководителей персофильской партии, Демарату с помощью интриг удалось снова расстроить его планы (Her., VI, 50–51; Paus., III, 4, 3). Клеомен, не имея никакого законного способа избавиться от Демарата, задумал и осуществил весьма сложную комбинацию, заменив Демарата его троюродным братом Леотихидом, представителем побочной ветви Еврипонтидов (Her., VI, 61–66; Paus., III, 4, 3–5). Благодаря своим связям в Дельфах , Клеомен сумел добиться нужного ему оракула, объявившего Демарата не сыном Аристона (Her., VI, 66). В Спарте прислушались к оракулу Аполлона, и Демарат, находившийся на троне уже более 20 лет, был лишен царской власти как незаконнорожденный (491 г. до н.э.).

Под видом поездки в Дельфы Демарат покинул Спарту и отправился в Персию, где стал гостем и военным советником персидского царя Дария (Her., VI, 70, 2; VII, 3; Xen. Anab., II, 1, 3). В 480 г. до н.э. он сопровождал Ксеркса в его походе против Греции (Her., VII, 101–104; 209; 234–235; 239; VIII, 65; Plut. De Her. malign., 31, 3; Diog. L., I, 72). В награду за свою службу он получил от персидского царя несколько городов в качестве наследственных владений (Xen. Hell., III, 1, 6; Athen., I, 29f.). Согласно Плутарху (Them., 29) Демарат был еще жив, когда Фемистокл в 464 г. до н.э. прибыл к Великому царю в Сузы. Потомки Демарата еще долго продолжали управлять Тевфранией в Малой Азии как персидские вассалы (Xen. Hell., III, 1, 6).

Исторические источники :

Геродот. История в девяти книгах (Herodotus, VI, 50–51; 63–75; VII, 3, 101–104).