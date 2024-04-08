5 класс | История Древнего мира

Земля Ханаанская. Родина иудаизма и ислама

Азимов А.

В книге повествуется о Ханаане — зоне взаимодействия древнейших цивилизаций, находившейся на пересечении важных торговых путей, соединявших Месопотамию и Малую Азию с Египтом. Азимов, опираясь на богатый документальный материал, данные археологических исследований и анализ древних источников, воссоздает подробную и объективную картину появления и исчезновения могущественных империй, бесчисленных войн и зарождения двух мировых религий: иудаизма и христианства.