5 класс | История Древнего мира

Палестина до древних евреев

Анати Э.

Книга посвящена культурному наследию народов, живших триста тысяч лет назад на небольшом клочке земли, носящем название Палестина. Автор рассказывает об уникальной натуфийской культуре, в рамках которой человек впервые стал производить большое количество пищи, делать запасы, строить деревни и вести оседлый образ жизни. Подробное исследование археологических находок дает нам возможность понять изменения, происходившие в психологии людей периода раннего земледелия, который завершился возникновением и развитием первых городов. Самым древним из них считается Иерихон, возникший на земле Палестины.