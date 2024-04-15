Заря земли раздора. Первые племена и цивилизации в Палестине Первые поселения на территории Палестины появились в эпоху палеолита, то есть древнего каменного века. На чтение: 5 минут

Первые поселения на территории Палестины появились в эпоху палеолита, то есть древнего каменного века. Здесь проживали различные племена, занимавшиеся охотой, рыболовством и собирательством.

Одной из первых цивилизаций, возникших на территории Палестины, была шумерская цивилизация, которая возникла в Месопотамии (современный Ирак) в IV тысячелетии до н. э. Шумеры основали свои колонии на побережье Средиземного моря, в том числе в современном Израиле и Палестине.

Следующей крупной цивилизацией, появившейся на территории Палестины, были египтяне. Египетские фараоны начали захватывать земли на востоке, в том числе Палестину. В XIII веке до н.э. фараон Тутмос III завоевал большую часть Палестины и Сирии.

Также на территории Палестины в бронзовом веке существовали другие цивилизации, такие как ханаанеи, хетты и митаннийцы. Однако они не смогли противостоять натиску более мощных держав того времени и были поглощены ими.

Наконец, в железном веке на территории Палестины возникли несколько государств, таких как Израильское царство, Иудейское царство и другие.

Климатические условия Древней Палестины были весьма благоприятными: страна располагалась на восточном побережье Средиземного моря, что обеспечивало доступ к его ресурсам, а долина реки Иордан была покрыта лесами, а Заиорданье — богатыми пастбищами, что способствовало развитию скотоводства. Кроме того, земледелие в Палестине было очень успешным благодаря плодородным почвам и благоприятному климату. Таким образом, местные жители в основном занимались земледелием, используя медные орудия труда, и скотоводством.

Но жизнь жителей древней Палестины была не спокойной: их соседи-филистимляне постоянно пытались захватить эти плодородные и богатые земли.

В период бронзового века, III—II век до н.э., на территории Палестины возникло множество царств различного размера. Некоторые из них были завоеваны египетскими фараонами и стали платить им дань. Позже на смену египетским фараонам в Палестину пришли новые завоеватели — филистимляне и еврейские племена. Вначале произошло вторжение с запада с островов Эгейского моря. Это были загадочные “народы моря”, среди которых были и филистимляне. Они обосновались в прибрежных районах Палестины и принесли с собой новые погребальные обряды, расписную керамику в микенском стиле и передовые методы строительства из камня. Другой новой этнической группой, появившейся в это время в Палестине, были евреи. Они изначально обосновались в небольших поселениях в центральных горных районах. Скорее всего, евреи были кочевниками, которые ранее занимались земледелием.

Период железного века стал временем расцвета единого Израильского царства, которое достигло своего пика при царе Соломоне. До него правили Саул и Давид. Он построил в столице Иерусалиме знаменитый Иерусалимский храм. После его смерти царство разделилось на два государства. Также к этому моменту филистимляне уже были вытеснены с прибрежной равнины. Об успехах израильтян того времени свидетельствуют археологические находки, такие как технологии изготовления керамики и обработки железа, фигурные изделия из слоновой кости, печати и литературные памятники, среди которых особенно выделяется еврейское Священное Писание.

Термин «Палестина» имеет долгую и сложную историю, с истоками, уходящими корнями в древние времена. Название “Палестина” происходит от древнееврейского слова “пелешет”, что означает “земля филистимлян”. В Ветхом Завете Палестина упоминается как земля, где поселился Авраам. В период между заветами название “Палестина” начало ассоциироваться с названием “Филистия”, которое дали этой территории филистимляне – древний народ, которые происходили из района Эгейского моря и поселились на восточном побережье Средиземного моря, в районе современной сектора Газа и Израиля, примерно в XII веке до н.э. Филистимляне были одними из важнейших противников древних израильтян в библейские времена.

В 63 г. до н.э., после завоевания Палестины римским полководцем Помпеем, она стала римской провинцией под названием “Сирия Палестина”. В этот период Палестина стала местом распространения христианства и родиной христианства. Название “Сирия” осталось на некоторых картах до XIX века.

После разделения Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую) в 395 году, Палестина осталась в составе Византии. В 636 году Палестина была завоевана арабами и стала частью халифата Омейядов, а затем Аббасидов.

В этот период в арабском мире Палестина стала известна как “Фаластын”.

С 1098 по 1187 год Палестина находилась под контролем крестоносцев, которые основали здесь несколько королевств. После завоевания Иерусалима Салах ад-Дином в 1187 году, название “Палестина” стало ассоциироваться со всей территорией от Египта до Дамаска, включая Иерусалим и его окрестности.

Во времена Османской империи в 1516-1918 годах название “Палестина” продолжало использоваться для обозначения территории, включающей в себя Иерусалим, Иорданскую долину и часть Синая.

Современный термин “Палестина”, обозначающий территорию, был введен британцами после окончания Первой мировой войны. В 1922 году они разделили эту территорию на две части - “Палестина” под управлением Великобритании и “Трансиордания” под управлением эмира Абдаллы.

Таким образом, название “Палестина” произошло от названия “Филистия” и первоначально обозначало территорию, населенную филистимлянами.

Археология Древней Палестины изучает историю и культуру этого региона с помощью археологических находок, включая города, поселения, артефакты, надписи и другие материальные свидетельства. В результате археологических исследований были обнаружены многочисленные артефакты, которые позволяют ученым лучше понять жизнь людей в Древней Палестине. Например, были найдены остатки древних городов, таких как Иерихон и Мегиддо, которые имеют большое значение для изучения истории региона. Также были различные находки, свидетельствующие о торговле и культурных связях с другими регионами, такими как Египет и Месопотамия. Древняя Палестина — земли, в которых происходили главные библейские события.

Иерихон - древний город в Палестине, расположенный на западном берегу реки Иордан. Он был одним из самых ранних городов в мире и имеет богатую историю, восходящую к эпохе неолита.

Город был впервые заселен около 10 000 лет до н. э., и археологические раскопки показывают, что он был одним из крупнейших и наиболее процветающих городов своего времени. В бронзовом веке Иерихон был важным центром торговли и культуры, а в железном веке он стал важным центром религии и искусства. Территорию окружала каменная стена высотой более трех метров, внутри располагалась массивная каменная башня. Вряд ли местным жителям в то время приходилось с кем-то воевать, по-видимому, стена защищала от наводнения, а башню построили с культовыми целями. Позже город был окружен обширными оборонительными стенами с прямоугольными башнями.

Одним из наиболее известных событий, связанных с Иерихоном, является его падение от рук евреев. Это был первый город, взятый евреями. В Библии описано, что евреи ходили вокруг стен Иерихона и трубили в священные трубы. На шестой день стены Иерихона пали — отсюда возникло выражение «иерихоновы трубы».

Мегиддо - еще один древний город в Палестине, который расположен на севере Израиля. Он был основан в бронзовом веке и стал важным торговым центром в железном веке.

Мегиддо, часто упоминаемый в Ветхом Завете, известен прежде всего своим стратегическим расположением на перекрестке торговых путей между Египтом, Месопотамией и Финикией. Это делало его привлекательным местом для завоевателей, и он был захвачен и разрушен несколько раз на протяжении своей истории.

В последней книге Нового Завета, Апокалипсисе, Иоанн Богослов описывает место, где в конце времен состоится финальная битва между добром и злом. Это место изначально называлось “Хар Мегиддо” на древнееврейском языке и было переведено на греческий как “Армагеддон”. Из-за многочисленных кровопролитных битв Мегиддо или Армагеддон стали символом места, где должна была произойти заключительная битва между добром и злом.

Однако самым известным событием, связанным с Мегиддо, является битва при Мегиддо в 1457 году до н. э., в которой египетский фараон Тутмос III одержал победу над коалицией сирийских государств. Этот бой считается одним из самых значительных сражений древнего мира и первым в истории подробно описанным сражением.

Библейские сказания

В Библии много рассказывается о происхождении еврейских племён, их приходе в Палестину и борьбе с филистимлянами, об образовании древнееврейского государства, о том, как евреи пришли к вере в единого Бога. Библия – это собрание книг религиозного и исторического характера, написанных на протяжении веков многими людьми. Самый древний и большой раздел Библии называется Ветхим Заветом. Слово “завет” означает соглашение между Богом и людьми.

В Ветхом Завете большая часть посвящается истории еврейского народа. С ним Бог заключает договор. Одним из основателей евреев был Иаков (Израиль), у которого было 12 сыновей. От них произошли 12 еврейских племён, колен Израилевых. Они не сразу пришли к вере в единого Бога. Сначала они поклонялись многим богам. Когда еврейские кочевники пересекли Синайскую пустыню, они поселились в Египте. Через какое-то время их жизнь в Египте превратилась в настоящее рабство. Из египетского плена, по воле Божьей, их вывел Моисей. Библия рассказывает, что фараон не хотел их отпускать и послал вслед за ними войско на колесницах. Но Бог раздвинул перед евреями воды Красного моря, и они перешли на другой берег — в Синайскую пустыню. Когда же воины египетского фараона двинулись по дну моря, воды вновь сомкнулись, и они погибли.

В Синайской пустыне Бог, который явился Моисею, заключил с евреями ещё один завет. Бог назвал себя именем Яхве. Он обязал евреев верить только в единого Бога Яхве и свято соблюдать все его заповеди, больше не приклоняясь различным богам. И за это Яхве пообещал, что они придут в благодатную страну и смогут её завоевать. После 40 лет странствий по Синайской пустыне еврейские племена пришли в Палестину. В дальнейшем они действительно захватили её и образовали своё государство — Израиль.

Самсон и филистимляне

По ветхозаветным сказаниям с филистимлянами сражался могучий Самсон - библейский герой, который обладал сверхъестественной силой, таившейся в его длинных волосах. Виновницей гибели Самсона была его возлюбленная — филистимлянка Далила, которая предала его, рассказав филистимлянам о секрете Самсона: что силы покинут его, если остричь ему волосы. Ночью филистимляне остригли спящего Самсона. Потом они ослепили его и заковали в цепи. Чтобы насладиться унижением Самсона, филистимляне привели его на праздник в храм их бога и заставили развлекать собравшихся. Самсон, у которого уже успели отрасти волосы, попросил отрока-поводыря подвести его к центральным столбам храма, чтобы опереться на них. Вновь обретя силу, Самсон сдвинул с места два центральных столба, и здание обрушилось на собравшихся. Так, в миг своей смерти Самсон убил врагов больше, чем за всю свою жизнь.

Царство Саула и Давида

В Библии рассказывается о завоевании израильтянами Палестины. Из самых ранних текстов мы знаем о вождях племен и полководцах, жрецах и философах. Первым царём был Саул, который объединил все еврейские племена. Он подчинил их себе и начал настоящую войну с филистимлянами. Он выиграл множество сражений, но в конце концов его и его сыновей убили. Настоящим основателем Израильского государства считается Давид. В юности он был простым пастухом, потом был музыкантом в свите царя Саула, а затем - прославленным воином.

По библейской легенде, во время одной из битв Давид принял вызов непобедимого филистимлянина Голиафа. Он был огромного роста, в тяжёлых доспехах и вооружен длинным копьём. Напрасно великан филистимлянин смеялся над израильтянином. Давид с помощью пращи - кожаного ремня для метания камней, убил Голиафа. Он вложил в нее камень.

Вскоре Давид стал военачальником. Когда погиб царь Саул, Давид разгромил и покорил себе филистимлян. Его избрали царём, а государство не только получило независимость, но и рабочую силу в виде рабов. Давид завершил завоевание Палестины, захватил город Иерусалим и сделал его столицей. Таким образом, в X веке до н. э. на территории Палестины было впервые создано единое царство. Правление Давида было стабильным. В его время активно развивалась торговля с Финикией и строились новые города. Следующий правитель не был избран, так как Давид передал власть своему сыну Соломону.

Царь Соломон и Иерусалимский храм

Период правления Соломона стал временем расцвета и могущества его государства. Он не вел войн, зато способствовал расширению торговых и культурных связей Палестины с другими странами. В это время древняя Палестина была самым мирным и процветающим государством, во многом благодаря контролю над торговыми путями через Средиземное море и Красное море. Во времена правления Соломона израильтяне получили доступ к драгоценным камням, колесницам и предметам роскоши.

Соломон был женат на египетской принцессе и дружил с царем финикийского города Тира. Также он сделал официальной религией единобожие – поклонение Яхве. Этому божеству был посвящен центральный храм в богатейшем Иерусалиме. Храм Яхве не уступал по великолепию лучшим египетским и вавилонским храмам. Царь Тира прислал в Иерусалим самых искусных финикийских ремесленников и мастеров. О Соломоне сохранилось множество легенд и сказаний. Он прославился мудростью и богатством.

Особенно прославился Соломон строительством в Иерусалиме. Обширное строительство и роскошная жизнь царя и его окружения требовали больших средств. Разделение государства было необычным – Соломон создал 12 провинций, чтобы каждая из них только месяц в году содержала царский двор и несла расходы на государство. Соломон увеличил налоги с населения и трудовые повинности. Налоги и повинности были стабильными, а армия содержалась в порядке. Ее основой были колесницы.

Теперь все 12 еврейских племён подчинялись царским чиновникам, а местную знать убрали от управления. Это вызвало недовольство и знати, и простого населения. После смерти Соломона единое государство разделилось на две части. Цари в Иерусалиме сохранили власть только над территорией между Средиземным и Мёртвым морями, где расселились два еврейских племени. Так появилось маленькое Иудейское царство. 10 других еврейских племён образовали на севере страны Израильское царство.

Палестина сегодня

На сегодняшний день ближневосточная страна Палестина имеет статус частично признанного государства. Из 193 стран, входящих в состав Организации Объединенных Наций, независимость Палестины признали более 130.

Государство распложено на Синайском полуострове, в юго-западной части Азии. Его берега омывает Средиземное море. Палестина делится на две территории: Западный берег реки Иордан, граничащий с Израилем и Иорданией, и сектор Газа, соседствующий с Египтом. Палестинской считается и восточная часть Иерусалима — столицы Израиля.

Источник обложки: https://imghub.ru/kultura-drevney-palestiniy