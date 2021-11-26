ПЛЕНЕНИЕ ВАВИЛОНСКОЕ На чтение: 1 минута

ПЛЕНЕНИЕ ВАВИЛОНСКОЕ - период в истории еврейского народа - собирательное название принудительных переселений части жителей покорённой вавилонянами Иудеи в Вавилонское царство.

Осу­ще­ст­в­лён­ные при ва­ви­лон­ском ца­ре На­ву­хо­до­но­со­ре II пе­ре­се­ле­ния, главным образом иу­дей­ской зна­ти, свя­щен­но­слу­жи­те­лей и ре­мес­лен­ни­ков, бы­ли ка­ра­тель­ной ме­рой ва­ви­ло­нян (на­ря­ду с раз­граб­ле­ни­ем Ие­ру­са­ли­ма и раз­ру­ше­ни­ем пер­во­го Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма ) в от­вет на ряд вос­ста­ний в Иу­дей­ском цар­ст­ве , а так­же по­пыт­кой ог­ра­ни­че­ния влия­ния егип­тян на по­гра­нич­ной с Егип­том тер­ри­то­рии (египетские фа­рао­ны ока­зы­ва­ли вос­став­шим во­ен­ную и фи­нан­со­вую под­держ­ку). Пе­ре­се­лен­цы, как пра­ви­ло, не по­ра­бо­ща­лись, жи­ли ав­то­ном­но в круп­ных сельскохозяйственных по­се­ле­ни­ях, главным образом в рай­оне Нип­пу­ра, мог­ли вла­деть зем­лёй и за­ни­мать­ся тор­гов­лей (вы­пла­чи­вая при этом на­ло­ги и от­бы­вая тру­до­вую по­вин­ность), а так­же со­сто­ять на государственной служ­бе.

Счи­та­ет­ся, что иу­деи, на­хо­дясь в ино­куль­тур­ной сре­де, большая часть не ас­си­ми­ли­ро­ва­лись с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем бла­го­да­ря жё­ст­кой ор­га­ни­за­ции сво­ей об­щи­ны, раз­ви­тию ри­ту­аль­ных и со­ци­аль­ных прак­тик [об­ре­за­ние, пи­ще­вые за­пре­ты, со­блю­де­ние суб­бо­ты (ша­бат), за­прет сме­шан­ных бра­ков], а так­же осо­бой ду­хов­ной ро­ли про­ро­ков (в ча­ст­но­сти, про­ро­ка Ие­зе­кии­ля).

Окон­ча­ни­ем Вавилонского пленения при­ня­то счи­тать указ 538 года до н.э. о раз­ре­ше­нии ев­ре­ям вер­нуть­ся на ро­ди­ну персидского ца­ря Ки­ра II , за­вое­вав­ше­го Ва­ви­лон и стре­мив­ше­го­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой по­ко­рён­ных на­ро­дов. Не вер­нув­шие­ся пе­ре­се­лен­цы об­ра­зо­ва­ли ряд силь­ных еврейских об­щин на Ближ­нем Вос­то­ке, по­ло­жив­ший на­ча­ло мно­го­чис­лен­ной впо­след­ст­вии еврейской ди­ас­по­ре. К пе­рио­ду Вавилонского пленения от­но­сит­ся офор­мле­ние основных тра­ди­ций, впос­лед­ст­вии со­ста­вив­ших текст Пя­ти­кни­жия, скла­ды­ва­ние ав­то­ри­тет­ных иу­дей­ских школ (в том числе и вне Из­раи­ля). Вавилонское пленение спо­соб­ст­во­ва­ло спло­че­нию еврейского на­ро­да и в то же вре­мя уси­ле­нию изо­ля­цио­низ­ма: например, за­ко­но­учи­тель Ез­д­ра, жив­ший по­сле окон­ча­ния пле­на, при­зы­вал рас­торг­нуть бра­ки иу­де­ев с ино­пле­мен­ни­ца­ми (1 Езд. 10:10-11).

Те­ма Вавилонского пленения, при­сут­ст­вую­щая в Псал­ти­ри [136-й пса­лом (по греческой ну­ме­ра­ции) «При ре­ках Ва­ви­ло­на…»], в хри­сти­ан­ской тра­ди­ции тол­ку­ет­ся как пле­не­ние гре­хом. В этой свя­зи сло­ва псал­ма: «Дочь Ва­ви­ло­на… бла­жен, кто возь­мёт и ра­зо­бьёт мла­ден­цев тво­их о ка­мень» (Пс. 136:7-8) по­ни­ма­ют­ся как при­зыв из­ба­вить­ся от за­чат­ков лу­ка­вых по­мы­слов и стра­стей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)