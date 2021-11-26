ПЛЕНЕНИЕ ВАВИЛОНСКОЕ
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ПЛЕНЕНИЕ ВАВИЛОНСКОЕ - период в истории еврейского народа - собирательное название принудительных переселений части жителей покорённой вавилонянами Иудеи в Вавилонское царство.
Осуществлённые при вавилонском царе Навуходоносоре II переселения, главным образом иудейской знати, священнослужителей и ремесленников, были карательной мерой вавилонян (наряду с разграблением Иерусалима и разрушением первого Иерусалимского храма) в ответ на ряд восстаний в Иудейском царстве, а также попыткой ограничения влияния египтян на пограничной с Египтом территории (египетские фараоны оказывали восставшим военную и финансовую поддержку). Переселенцы, как правило, не порабощались, жили автономно в крупных сельскохозяйственных поселениях, главным образом в районе Ниппура, могли владеть землёй и заниматься торговлей (выплачивая при этом налоги и отбывая трудовую повинность), а также состоять на государственной службе.
Считается, что иудеи, находясь в инокультурной среде, большая часть не ассимилировались с местным населением благодаря жёсткой организации своей общины, развитию ритуальных и социальных практик [обрезание, пищевые запреты, соблюдение субботы (шабат), запрет смешанных браков], а также особой духовной роли пророков (в частности, пророка Иезекииля).
Окончанием Вавилонского пленения принято считать указ 538 года до н.э. о разрешении евреям вернуться на родину персидского царя Кира II, завоевавшего Вавилон и стремившегося заручиться поддержкой покорённых народов. Не вернувшиеся переселенцы образовали ряд сильных еврейских общин на Ближнем Востоке, положивший начало многочисленной впоследствии еврейской диаспоре. К периоду Вавилонского пленения относится оформление основных традиций, впоследствии составивших текст Пятикнижия, складывание авторитетных иудейских школ (в том числе и вне Израиля). Вавилонское пленение способствовало сплочению еврейского народа и в то же время усилению изоляционизма: например, законоучитель Ездра, живший после окончания плена, призывал расторгнуть браки иудеев с иноплеменницами (1 Езд. 10:10-11).
Тема Вавилонского пленения, присутствующая в Псалтири [136-й псалом (по греческой нумерации) «При реках Вавилона…»], в христианской традиции толкуется как пленение грехом. В этой связи слова псалма: «Дочь Вавилона… блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень» (Пс. 136:7-8) понимаются как призыв избавиться от зачатков лукавых помыслов и страстей.