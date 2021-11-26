НАЗОРЕИ
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В Ветхом Завете и в раннем иудаизме люди, посвящавшие себя Богу посредством особого обета.
Н. отказывались от вкушения винограда и продуктов его переработки, особенно вина, не стригли волос и не прикасались к умершим (Числ. 6:1–21). Обет давался на некоторое время или навсегда. Н. получали статус, близкий к положению священнослужителей, поскольку становились святы для Господа (Числ. 6:8), и соблюдали те же предписания, что и священники (ср.: Лев. 21:1, 5–6). Пожизненными Н. были Самсон (Суд. 13:7), пророк Самуил (1 Цар. 1:28), возможно, Иоанн Креститель (Лк. 1:15). Согласно Талмуду, обет назорейства давался по разным причинам, в т. ч. для того, чтобы испросить у Бога удовлетворение к.-л. желания (напр., рождения сына – Назир 2:7–10). Н. перестали существовать в средние века.
Автор статьи: Г. В. Хлебников.