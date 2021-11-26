КОЛЕНА ИЗРАИЛЕВЫ

КОЛЕНА ИЗРАИЛЕВЫ (евр. שכט ישראל) - су­ще­ст­во­вав­шее в древ­нем, до­мо­нар­хи­че­ском Из­раи­ле объ­е­ди­не­ние пле­мён, по­том­ков 12 сы­но­вей Иа­ко­ва (Из­раи­ля).

Со­глас­но Свя­щен­но­му Пи­са­нию (Быт. 29–50), сы­но­вья Иа­ко­ва ро­ди­лись от че­ты­рёх его жён, двух пол­но­прав­ных - Лии и Ра­хи­ли и двух ра­бынь - Вал­лы (ра­бы­ни Ра­хи­ли) и Зель­фы (ра­бы­ни Лии). От Лии ро­ди­лись Ру­вим, Си­ме­он, Ле­вий, Иу­да, Ис­са­хар и За­вулон, от Ра­хи­ли - Ио­сиф и Ве­ниа­мин, от Вал­лы - Дан и Неф­фа­лим, от Зель­фы - Гад и Асир. Ко­ле­но Ио­си­фа пред­став­ля­ло со­бой объ­е­ди­не­ние двух ро­дов, про­ис­хо­див­ших от двух его сы­но­вей - Еф­ре­ма и Ма­нас­сии, ко­то­рых Иа­ков усы­но­вил. По­ря­док пе­ре­чис­ле­ния как колен Израилевых, так и их ро­до­на­чаль­ни­ков в раз­ных мес­тах Биб­лии ме­ня­ет­ся. Ча­ще все­го он оп­ре­де­ля­ет­ся про­ис­хо­ж­де­ни­ем колен Израилевых от раз­ных жён Иа­ко­ва: как пра­ви­ло, сы­но­вья Лии пред­ше­ст­ву­ют сы­новь­ям Ра­хи­ли, пе­ре­чис­ле­ние сы­но­вей ра­бынь варь­и­ру­ет­ся. Ино­гда пе­ре­чис­ле­ние колен Израилевых сле­ду­ет хро­но­ло­гическому по­ряд­ку ро­ж­де­ния их ро­до­на­чаль­ни­ков. Колени Израилевы со­стоя­ли из ро­дов, ро­ды - из се­мейств (Нав. 7:14–18; 1 Цар. 10:20–21).

Со­глас­но биб­лей­ской тра­ди­ции, уже во вре­мя Ис­хо­да из Егип­та, в XIII веке до нашей эры, из­ра­иль­ский на­род осоз­на­вал се­бя как од­ну общ­ность, струк­тур­но раз­де­лён­ную на 12 ко­лен. На­род воз­глав­лял еди­ный ли­дер - Мои­сей, удо­сто­ив­ший­ся еди­но­го для всех ко­лен за­ве­та с Бо­гом на го­ре Си­най (Исх. 19–20). В ста­не Из­раи­ля ка­ж­дое из ко­лен за­ни­ма­ло оп­ре­де­лён­ное ме­сто (Числ. 1–4). Все ко­ле­на уча­ст­во­ва­ли в за­вое­ва­нии зем­ли Ха­на­ан­ской (Зем­ли обе­то­ван­ной), по­сле че­го она бы­ла раз­де­ле­на на 12 час­тей по чис­лу ко­лен. Колена Израилевы по­лу­чи­ли свои на­де­лы, за ис­клю­че­ни­ем ис­пол­няв­ших жре­че­ские обя­зан­но­сти по­том­ков Ле­вия, рас­се­лив­ших­ся на зем­лях других ко­лен. По­том­ки Ио­си­фа по­лу­чи­ли два на­де­ла: на­дел Еф­ре­ма и на­дел Ма­нас­сии (Нав. 13–21). Наи­бо­лее ра­зоб­щён­ной жизнь ко­лен ока­за­лась в пе­ри­од Су­дей (XII-XI века), ко­гда «не бы­ло ца­ря у Из­раи­ля; ка­ж­дый де­лал то, что ему ка­за­лось спра­вед­ли­вым» (Суд. 21:25). Но и то­гда весь Из­ра­иль со­би­рал­ся «как один че­ло­век, от Да­на до Вир­са­вии» (Суд. 20:1), что­бы по­ка­рать сы­нов Ве­ниа­ми­на, со­вер­шив­ших пре­сту­п­ле­ние.

Стрем­ле­ние к един­ст­ву при­ве­ло на ру­бе­же XI-X веков до нашей эры к воз­ник­но­ве­нию Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва, в ко­то­ром все ко­ле­на объ­е­ди­ня­лись еди­ной государственной сис­те­мой и под­чи­ня­лись од­но­му ца­рю. Од­нако уже в конце X века Из­ра­иль­ское цар­ст­во раз­де­ли­лось на два: Се­вер­ное, или Из­ра­иль­ское, в ко­то­рое во­шли де­сять ко­лен (Ру­ви­ма, Си­ме­о­на, Ис­са­ха­ра, За­ву­ло­на, Да­на, Неф­фа­ли­ма, Га­да, Аси­ра, Еф­ре­ма и Ма­нас­сии), и Юж­ное, или Иу­дей­ское цар­ст­во, в ко­то­рое во­шли два ко­ле­на (Иу­ды и Ве­ниа­ми­на). Пред­ста­ви­те­ли ко­ле­на Ле­вия, не об­ла­дав­шие собственной тер­ри­то­ри­ей, про­дол­жа­ли жить в обо­их цар­ст­вах.

В 722 году до нашей эры, по­сле за­хва­та Север­но­го цар­ст­ва ас­си­рий­ца­ми , зна­чительная часть его жи­те­лей бы­ла уве­де­на в Ас­си­рию, на тер­ри­то­рии Се­вер­но­го цар­ст­ва по­се­ли­лись другие на­ро­ды. Это сме­ше­ние - в ос­но­ве пре­да­ния о рас­сея­нии 10 колен Израилевых и об их со­би­ра­нии в бу­ду­щем, в мес­си­ан­ской эре. По­доб­ные идеи об­на­ру­жи­ва­ют­ся в биб­лей­ских про­ро­чес­ких кни­гах, например в про­ро­че­ст­ве Иса­ии (Ис. 11:11). Позд­ней­шая, рав­ви­ни­сти­че­ская тра­ди­ция со­хра­ни­ла пре­да­ние о том, что 10 ко­лен бы­ли уве­де­ны за ле­ген­дар­ную реку Сам­ба­ти­он, ко­то­рая ки­пит и бур­лит 6 дней не­де­ли и по­ко­ит­ся в 7-й день, ко­гда у ев­ре­ев на­сту­па­ет суб­бо­та, день по­коя. Пре­да­ния о 10 «по­те­рян­ных» ко­ле­нах спро­во­ци­ро­ва­ли мно­же­ст­во по­пы­ток их по­ис­ков, при­ве­ли к по­яв­ле­нию раз­лич­ных, по­рой фан­та­сти­че­ских, пред­по­ло­же­ний об иден­ти­фи­ка­ции той или иной ре­лигиозной или эт­нической груп­пы (фа­ла­ша, ка­раи­мы, пуш­ту­ны, ар­мя­не, анг­ло­сак­сы) с различными «по­те­рян­ны­ми» ко­ле­на­ми. В средневековой хри­сти­ан­ской тра­ди­ции пре­да­ние о «по­те­рян­ных» коленах Израилевых пре­вра­ти­лось в ле­ген­ду о го­су­дар­ст­ве пре­сви­те­ра Ио­ан­на, ца­ря и пат­ри­ар­ха, объ­е­ди­нив­ше­го по­том­ков 10 пле­нён­ных ко­лен, ко­то­рые рас­кая­лись и при­ня­ли хри­сти­ан­ст­во.

Под­лин­ную ис­то­рию воз­ник­но­ве­ния и объ­е­ди­не­ния колен Израилевых в еди­ное це­лое ре­кон­ст­руи­ро­вать слож­но. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей от­ри­ца­ет ве­ро­ят­ность кров­но­го род­ст­ва ме­ж­ду раз­ны­ми пле­ме­на­ми, сфор­ми­ро­вав­ши­ми впо­след­ст­вии еврейский на­род (смотри Ев­реи), и вы­дви­га­ет вер­сию о су­ще­ст­во­ва­нии кон­фе­де­ра­ции пле­мён, спло­тив­ших­ся во­круг куль­та Ях­ве. То­по­ло­гическими цен­тра­ми это­го куль­та бы­ли ски­ния со­б­ра­ния и Ков­чег За­ве­та. Од­на­ко, су­дя по раз­роз­нен­ным сви­де­тель­ст­вам биб­лей­ских книг, еврейские пле­ме­на объ­е­ди­ня­лись так­же в не­боль­шие груп­пы в по­чи­та­нии куль­то­вых мест в Хев­ро­не, Си­ло­ме, Гал­га­ле, в уде­ле Да­на (Нав. 5:9–10; Суд. 18:30–31; ср.: Быт. 13:18). Ко­ле­на об­ла­да­ли зна­чительной ав­то­но­ми­ей в во­про­сах внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки, осо­бен­но в пе­ри­од Су­дей. Чис­ло ко­лен, вхо­див­ших в кон­фе­де­ра­цию, воз­мож­но, не бы­ло по­сто­ян­ным, так как, с од­ной сто­ро­ны, ко­гда в Биб­лии го­во­рит­ся о ро­дах, не свя­зан­ных с Иа­ко­вом [например, сы­новь­ях Из­маи­ла (Быт. 25:13–16) или сы­новь­ях На­хо­ра (Быт. 22:20–24)], обыч­но так­же ука­зы­ва­ет­ся 12 пер­во­пред­ков; с дру­гой - при пе­ре­чис­ле­нии колен Израилевых не все­гда упо­ми­на­ют­ся все 12, например в Пес­не Де­во­ры (Суд. 5) их 10, при­чём два из них (Га­ла­ад и Ма­хир) не вхо­дят ни в один из других пе­реч­ней колен Израилевых. Ино­гда вме­сто ко­лен Ио­си­фа и Ле­вия (Быт. 49; Втор. 33) на­зы­ва­ют­ся ко­ле­на Еф­ре­ма и Ма­нас­сии (Числ. 26). Всё это да­ёт ос­но­ва­ние пред­по­ла­гать, что кон­фе­де­ра­ция еврейских пле­мён не бы­ла ста­биль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем: внут­ри её про­хо­ди­ли со­ци­аль­ные про­цес­сы, в ре­зуль­та­те ко­то­рых од­на груп­па ас­си­ми­ли­ро­ва­лась дру­гой (ко­ле­но Си­ме­о­на ко­ле­ном Иу­ды), или од­на груп­па раз­де­ля­лась на две (ко­ле­но Ио­си­фа на ко­ле­на Еф­ре­ма и Ма­нас­сии), или гла­вен­ст­во пе­ре­хо­ди­ло от од­но­го ко­ле­на к дру­го­му (от ко­ле­на Ру­ви­ма к ко­ле­ну Еф­ре­ма, за­тем к ко­ле­ну Ве­ниа­ми­на, да­лее к ко­ле­ну Иу­ды).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)