Библейские сказания о Палестине В Библии много рассказывается о происхождении еврейских племён, их приходе в Палестину и борьбе с филистимлянами, об образовании древнееврейского государства, о том, как евреи пришли к вере в единого Бога. Библия – это собрание книг религиозного и исторического характера, написанных на протяжении веков многими людьми. Самый древний и большой раздел Библии называется Ветхим Заветом. Слово “завет” означает соглашение между Богом и людьми. На чтение: 8 минут

В Ветхом Завете большая часть посвящается истории еврейского народа. С ним Бог заключает договор. Одним из основателей евреев был Иаков (Израиль), у которого было 12 сыновей. От них произошли 12 еврейских племён, колен Израилевых. Они не сразу пришли к вере в единого Бога. Сначала они поклонялись многим богам. Когда еврейские кочевники пересекли Синайскую пустыню, они поселились в Египте. Через какое-то время их жизнь в Египте превратилась в настоящее рабство. Из египетского плена, по воле Божьей, их вывел Моисей. Библия рассказывает, что фараон не хотел их отпускать и послал вслед за ними войско на колесницах. Но Бог раздвинул перед евреями воды Красного моря, и они перешли на другой берег — в Синайскую пустыню. Когда же воины египетского фараона двинулись по дну моря, воды вновь сомкнулись, и они погибли.

В Синайской пустыне Бог, который явился Моисею, заключил с евреями ещё один завет. Бог назвал себя именем Яхве. Он обязал евреев верить только в единого Бога Яхве и свято соблюдать все его заповеди, больше не приклоняясь различным богам. И за это Яхве пообещал, что они придут в благодатную страну и смогут её завоевать. После 40 лет странствий по Синайской пустыне еврейские племена пришли в Палестину. В дальнейшем они действительно захватили её и образовали своё государство — Израиль.

Самсон и филистимляне

По ветхозаветным сказаниям с филистимлянами сражался могучий Самсон - библейский герой, который обладал сверхъестественной силой, таившейся в его длинных волосах. Виновницей гибели Самсона была его возлюбленная — филистимлянка Далила, которая предала его, рассказав филистимлянам о секрете Самсона: что силы покинут его, если остричь ему волосы. Ночью филистимляне остригли спящего Самсона. Потом они ослепили его и заковали в цепи. Чтобы насладиться унижением Самсона, филистимляне привели его на праздник в храм их бога и заставили развлекать собравшихся. Самсон, у которого уже успели отрасти волосы, попросил отрока-поводыря подвести его к центральным столбам храма, чтобы опереться на них. Вновь обретя силу, Самсон сдвинул с места два центральных столба, и здание обрушилось на собравшихся. Так, в миг своей смерти Самсон убил врагов больше, чем за всю свою жизнь.

Царство Саула и Давида

В Библии рассказывается о завоевании израильтянами Палестины. Из самых ранних текстов мы знаем о вождях племен и полководцах, жрецах и философах. Первым царём был Саул, который объединил все еврейские племена. Он подчинил их себе и начал настоящую войну с филистимлянами. Он выиграл множество сражений, но в конце концов его и его сыновей убили. Настоящим основателем Израильского государства считается Давид. В юности он был простым пастухом, потом был музыкантом в свите царя Саула, а затем - прославленным воином.

По библейской легенде, во время одной из битв Давид принял вызов непобедимого филистимлянина Голиафа. Он был огромного роста, в тяжёлых доспехах и вооружен длинным копьём. Напрасно великан филистимлянин смеялся над израильтянином. Давид с помощью пращи - кожаного ремня для метания камней, убил Голиафа. Он вложил в нее камень.

Вскоре Давид стал военачальником. Когда погиб царь Саул, Давид разгромил и покорил себе филистимлян. Его избрали царём, а государство не только получило независимость, но и рабочую силу в виде рабов. Давид завершил завоевание Палестины, захватил город Иерусалим и сделал его столицей. Таким образом, в X веке до н. э. на территории Палестины было впервые создано единое царство. Правление Давида было стабильным. В его время активно развивалась торговля с Финикией и строились новые города. Следующий правитель не был избран, так как Давид передал власть своему сыну Соломону.

Царь Соломон и Иерусалимский храм

Период правления Соломона стал временем расцвета и могущества его государства. Он не вел войн, зато способствовал расширению торговых и культурных связей Палестины с другими странами. В это время древняя Палестина была самым мирным и процветающим государством, во многом благодаря контролю над торговыми путями через Средиземное море и Красное море. Во времена правления Соломона израильтяне получили доступ к драгоценным камням, колесницам и предметам роскоши.

Соломон был женат на египетской принцессе и дружил с царем финикийского города Тира. Также он сделал официальной религией единобожие – поклонение Яхве. Этому божеству был посвящен центральный храм в богатейшем Иерусалиме. Храм Яхве не уступал по великолепию лучшим египетским и вавилонским храмам. Царь Тира прислал в Иерусалим самых искусных финикийских ремесленников и мастеров. О Соломоне сохранилось множество легенд и сказаний. Он прославился мудростью и богатством.

Особенно прославился Соломон строительством в Иерусалиме. Обширное строительство и роскошная жизнь царя и его окружения требовали больших средств. Разделение государства было необычным – Соломон создал 12 провинций, чтобы каждая из них только месяц в году содержала царский двор и несла расходы на государство. Соломон увеличил налоги с населения и трудовые повинности. Налоги и повинности были стабильными, а армия содержалась в порядке. Ее основой были колесницы.

Теперь все 12 еврейских племён подчинялись царским чиновникам, а местную знать убрали от управления. Это вызвало недовольство и знати, и простого населения. После смерти Соломона единое государство разделилось на две части. Цари в Иерусалиме сохранили власть только над территорией между Средиземным и Мёртвым морями, где расселились два еврейских племени. Так появилось маленькое Иудейское царство. 10 других еврейских племён образовали на севере страны Израильское царство.

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Первые племена и цивилизации в Палестине

Археология Древней Палестины

Библейские сказания о Палестине