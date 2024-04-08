5 класс | История Древнего мира

Китайская цивилизация. 2016

Гране М.

Китайская цивилизация - пожалуй, самая загадочная для европейского человека. Китай с древнейших времен развивался "неправильно", не так, как западный "цивилизованный мир". Красочная панорама великой истории Китая, которую разворачивает в своей книге признанный классик французской ориенталистики Марсель Гране, послужит внимательному читателю ключом к пониманию и современного Китая. "Китайская цивилизация" считается основополагающим трудом в синологии. Работа Гране дает целостную картину жизни древнекитайского общества, воспроизводимую в органическом единстве с исследованием китайского менталитета. Ярко описывает различные стороны общественной и частной жизни китайцев, быта людей: труд, семейные и брачные отношения, пища, одежда, ритуалы, обряды, кодексы чести, социальная иерархия, охватывающий все стороны жизни этикет.