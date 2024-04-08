5 класс | История Древнего мира

Кембриджская история Древнего мира. Том 06. Часть 1. Четвёртый век до нашей эры. 2017

Фредериксена М. -У. , Огилви Р. -М. , Астина А. -Э. , Уолбэнка Ф.

На четвертое столетие до нашей эры пришлась грандиозная экспансия греческого мира. Данный том начинается с рассказа о спартанских попытках укрепить свое лидерство в материковой Элладе, а заканчивается смертью Александра Великого, наступившей после того, как он завоевал Персидскую державу и дошел до Индии. При освещении политических и экономических вопросов данный том охватывает, соответственно, очень широкий географический диапазон, не ограничиваясь одной только Древней Грецией, но исследуя также страны Ближнего Востока и Западного Средиземноморья. Персия, вернувшаяся на греческую сцену в 413 г. до н. э., неизменно остается существенной частью рассказа. Новая серия обзоров негреческих регионов, как внутри Персидской державы, так и за ее пределами, продолжает подобные обзоры т. IV КИДМ. Такие рассказы в главах о Сицилии, Карфагене и Италии служат напоминанием, что события первостепенной важности имели место не только в Восточном Средиземноморье. Четвертое столетие до нашей эры увидело также продолжение развития классического эллинского искусства и превращение греческой прозы в невероятно эластичное средство выражения. Формирование великих философских школ надолго гарантировало Афинам - в пору их политического упадка - роль культурного центра, а способы мышления, выработанные здесь, доминировали в западной цивилизации на протяжении двух тысяч лет. Данным изданием, выпускаемым в двух полутомах, завершается корпус "греческих" томов "Кембриджской истории древнего мира" (III.3, IV, V, VI).