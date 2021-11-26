Демосфен (греч. Δημοσθένης) (384 до н. э., Афины ‒ 322 до н. э., о. Калаврия, совр. Порос)

Демосфе`н (греч. Δημοσθένης) (384 до н. э., Афины — 322 до н. э., о. Калаврия, совр. Порос) — выдающийся древнегреческий оратор и политический деятель, оказавший значительное влияние на развитие политической ситуации в Греции в IV в. до н. э. Отец Д. был состоятельным человеком, владел двумя мастерскими. Он умер, когда Д. было 7 лет; управление имуществом вверили опекунам, и те расхитили его. Именно это обстоятельство стало первым толчком к последующей карьере Д.: он решил вернуть отцовское имущество и привлек опекунов к суду, а так как те находили все новые и новые увертки, писал против них речь за речью и упорно занимался риторикой под руководством известного оратора Исея. Процесс Д. выиграл, и хотя не смог вернуть отцовского наследства, зато привык выступать перед публикой и почувствовал себя уверенно. Будучи вынужден зарабатывать на жизнь, Д. обратился к профессии логографа, т. е. стал писать судебные речи для других. Д. начал выступать как оратор по политическим вопросам, когда ему было уже за 30. В 351 до н. э. он произнес «Первую речь против Филиппа», заявив о себе как об идейном вожде в борьбе против Филиппа II, в котором видел опаснейшего врага греческой свободе. Изначально македонская угроза Афинам заключалась в намерении Филиппа поставить под свой контроль города, расположенные на том пути, которым в Афины ежегодно доставляли зерно из Причерноморья, в первую очередь из Боспорского царства. Для противостояния Македонии Д. создал свою концепцию, широко пропагандировавшуюся в Элладе: необходимо всеми силами противостоять Македонии повсюду, где только возможно; царь Филипп и македоняне — варвары , борьба с ними — защита эллинов от варваров. Д. был убежден, что действия Филиппа приведут к уничтожению свободы греков, и развивал эти взгляды в своих Филиппиках и Олинфских речах. Он добился заключения союза между Афинами и Фивами для противостояния Македонии, но поражение в кровавой битве при Херонее (338 до н. э.), в которой Д. лично принял участие, разрушило его планы. В результате этого поражения Филипп добился подчинения Греции и создания Коринфского союза. Д., однако, сохранил авторитет в родном полисе, и на него было возложено почетное поручение произнести надгробную речь в честь павших в битве воинов. Убийство Филиппа пробудило у Д. надежды на освобождение Эллады, но быстрые и решительные действия Александра Македонского, сына Филиппа, полностью уничтожившего восставшие Фивы, развеяли их. Во время похода Александра на Восток Д. стремился поддерживать мир даже в тот момент, когда спартанцы начали войну против Антипатра. В этот период он выиграл важный процесс (против своего постоянного противника Эсхина), в котором защищал свою политику за все время противостояния Македонии. Вместе с большим числом других деятелей Д. оказался под подозрением в расхищении денег Гарпала (казначея Александра Македонского, бежавшего в Элладу) и был присужден к огромному штрафу. Не имея возможности выплатить его, Д. был вынужден эмигрировать. Смерть Александра Македонского (323 до н. э.) повсеместно вызвала надежды на освобождение от власти македонян. Афиняне вернули Д. домой, выплатив за него штраф. Д. стремился придать начавшейся Ламийской войне общегреческий характер. Однако после первых успехов греки были разбиты на суше и на море. Когда македонские войска уже подступали к Афинам, Д. (вместе с Гиперидом и еще несколькими сторонниками) по предложению Демада был осужден на смерть, бежал на о. Калаврию, где укрылся в храме Посейдона и, чтобы не попасть в руки преследователей, покончил с собой, приняв яд. Здесь он и был похоронен. Афиняне позднее почтили память Д., соорудив его медную статую на этом острове. Д. заслуженно считается лучшим политическим и судебным оратором Древней Греции. В древности было известно 65 его речей, среди сохранившихся до наших дней некоторые — явно подложные. В течение длительного времени вокруг образа Д. шли горячие дискуссии, определявшиеся в конечном счете политическими пристрастиями со­временных авторов: безукоризненный демократ, наемный агент персидского царя, человек, не понимавший логики исторического развития и пытавший остановить прогресс — так оценивали его деятельность еще относительно недавно. В современной науке все эти крайности преодолены и отброшены. Ист.: Плутарх. Демосфен и Цицерон // Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. Т. II. М., 1994. Соч.: Речи. В 3 т. / Пер. с греч.; отв. ред. Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов. Т. I—II. М., 1994; Т. III / Пер. С. И. Радцига. М., 1996; Письма / Пер. В. В. Вальченко // Вестник древней истории. 1981. № 2. С. 229—252; № 3. С. 209—221. Лит.: Маринович Л. П. Греки и Александр Македонский. М., 1993; Demosthenes. Statesman and orator / Ed. by I. Worthington. London — New York, 2000; Worthington I. Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece. Oxford, 2012. Маринович Л. П.