5 класс | История Древнего мира

«Становление и первоначальное расселение рода Homo»

Зубов А.

Неослабевающий интерес к проблеме происхождения человека породил и продолжает порождать обширную специальную и популярную литературу. В настоящее время быстрое накопление конкретных научных материалов и теоретических подходов позволяет произвести обобщение и серьезную ревизию фактов, теорий и споров в этой области на современной фактической и теоретической базе. В частности, глобальный анализ локализации и датировок палеоантропологических находок и местонахождений древнего человека дает возможность с гораздо большей точностью, чем ранее, установить место и время возникновения первых человеческих популяций ("колыбель" рода Homo), а также составить представление о поведении и образе жизни первых людей. Новое слово может быть сказано и о таком важнейшем феномене человеческой эволюции, как миграции и связанные с ними процессы адаптации к меняющейся среде, т.е. становится возможным лучше понять те биологические, социальные и поведенческие факторы, которые позволили роду Homo заселить и освоить практически всю территорию нашей планеты. Становление древнейшего человека и его опыт как "первооткрывателя" всех земель ойкумены - центральная тема данной книги.