Предки человека: какими они были и откуда мы это знаем Теория происхождения человека получила научное название «антропогенез», от греческих слов «атнроп», что значит человек, и «генезис», происхождение. Благодаря работе Дарвина, в которой он описал постепенное развитие и увеличение числа биологических видов, ученые также пришли к выводу о поэтапном развитии человека из родственных ему приматов. На чтение: 5 минут

Многие люди знают, что человек произошел от обезьяны, благодаря таким ученым, как Карлу Линнею, Жану Батисту Ламарку и Чарльзу Дарвину, создавшим первые варианты теории эволюции, в XVIII и XIX веках. Теория происхождения человека получила научное название «антропогенез», от греческих слов «атнроп», что значит человек, и «генезис», происхождение. Благодаря работе Дарвина, в которой он описал постепенное развитие и увеличение числа биологических видов, ученые также пришли к выводу о поэтапном развитии человека из родственных ему приматов. Тогда не было такого огромного количества открытий и материалов, которые могли бы точно и ярко представить миру каждую стадию и этап эволюции человечества. Сегодня мы располагаем гораздо большим их числом. Самые древние останки прямых предков человека были найдены в Африке, поэтому предполагается, что именно там эволюция человекообразных приматов, которая длилась миллионы лет, привела к появлению людей.

В XIX веке появился термин “недостающее звено”. Немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель, например, предположил, что между человеком и его древним предком - обезьяной - должно было быть некое промежуточное звено. Останки этого существа еще только предстояло найти. В итоге благодаря находкам и кропотливой работе ученых, мы получили не одно звено, а множество переходных форм, образующих цепочку развития человека. Однако термин “недостающее звено” до сих пор используется в популярной литературе и журналистике, хотя ученые давно уже не употребляют его, поскольку палеоантропология, собравшая данные за последние 10 миллионов лет истории, восполнила все пробелы в человеческой эволюции и продолжает заниматься этим до сих пор.

Археологические свидетельства помогают ученым воссоздать первобытную историю: определить, где впервые появился человек, в каких местах обитали наши самые древние предки и как они могли выглядеть.

Самые древние люди жили в теплых краях, где нет морозов и холодных зим, таких как в Восточной Африке. Здесь археологи обнаружили следы стоянок древних людей, которые жили более 2 миллионов лет назад.

Древнейший человек был очень похож на обезьяну. Он имел грубое лицо с широким плоским носом, тяжелую нижнюю челюсть без подбородка, низкий покатый лоб, глаза были глубоко посажены под надбровным валиком. Их походка была не совсем прямой, а длинные руки свисали ниже колен. Они не умели говорить и общались друг с другом посредством звуков и жестов. Люди жили не поодиночке, а в группах - человеческих стадах.

Люди научились создавать простейшие орудия труда. Стуча камнем о камень, они разбивали гальку таким образом, чтобы ее края становились острыми, как лезвие ножа. При помощи такого рубила можно было заострить палки, разделать туши животных, расколоть орехи. Умение создавать орудия труда было основной отличительной чертой древнейших людей от животных.

Основными занятиями наших древних предков были собирательство и охота. Они собирали съедобные корни, моллюсков и улиток, фрукты и ягоды, птичьи яйца. Во время охоты, люди криками направляли слабых, старых или очень молодых животных в нужное место, оглушали их при помощи дубин и убивали их. Одна из особенностей, присущих всем современным людям – умение долго идти, преодолевая десятки километров в день, достались нам от предков, практиковавших загонную охоту. Ни одно животное, на которых они охотились, не могло уходить от преследования так долго, как человек мог идти по его следу. Большинство копытных в состоянии сделать резкий рывок чтобы убежать от хищника на удобное расстояние за короткое время, но не способны долго убегать или делать такие рывки с большой частотой. Человек же мог долго и упорно следовать за выбранной им добычей, дожидаясь пока она выбьется из сил.

Люди постепенно научились использовать огонь. Как и многие другие животные, испытывая страх перед стихийным бедствием в виде лесных пожаров, наши далекие предки научились поддерживать и сохранять огонь. Огонь отгонял диких животных, обогревал их жилище, освещал их стоянку в ночное время суток. Мясо, приготовленное на углях, оказывалось вкуснее и полезнее сырого.

О том, что такое «недостающее звено» и как наука разобралась в этом вопросе, читайте в материале От питеков к антропам: «недостающие звенья» и ступени нашей эволюции