От питеков к антропам: «недостающие звенья» и ступени нашей эволюции Термин “недостающее звено” появился в XIX веке. В его основе лежало предположение, что между человеком и приматами должно лежать некое недостающее звено эволюции. Однако развитие науки показало, что это звено было не одно. Между нами и нашими далекими предками располагается множество переходных форм, образующих непрерывную цепь эволюции. На чтение: 5 минут

Термин “недостающее звено” появился в XIX веке. Одним из его автором был немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель, который предположил, что между человеком и его древним предком - обезьяной - должно было быть некое промежуточное звено. В его время наш далекий предок еще не был известен, но благодаря находкам и кропотливой работе ученых, на сегодняшний день нам известно не одно звено, а множество переходных форм, образующих цепочку развития человека.

Самый древний предок человека - австралопитек. Он развился в древнейшего человека - Homo habilis человека умелого, затем был Homo erectus человек прямоходящий, с его подвидами (питекантроп, синантроп и гейдельбергский человек). Около 40 000 лет назад возникли Homo sapiens человек разумный, у которых было две ветви: древние люди - Homo sapiens Neandertalis (неандертальцы) и Homo Sapiens Sapiens – современные люди (кроманьонцы).

Австралопитеки — это вымершая группа приматов, обнаруженная в Южной Африке, включающая крупных человекоподобных прямоходящих обезьян. У них был небольшой мозг и массивные челюсти. Они умели передвигаться на двух ногах в выпрямленном положении и держать в руках палку или камень. Эти двуногие создания, размером с шимпанзе, имели множество черт, делающих их похожими на человека: форму зубов, строение черепа, форму таза. Однако объем их мозга не превышал 55 см³, как у современных человекоподобных обезьян. Австралопитеки существовали примерно с 4 до 2 миллиона лет назад. Считается, что австралопитеки были одними из первых существ, стоящих у истоков человеческой эволюции. Некоторые из последних австралопитеков могут считаться непосредственными предками человека. В то же время рядом с ними на той же территории обитали первые представители вида Homo (человек). Их морфологические отличия от австралопитеков не были ярко выраженными, но их мозг был крупнее. Австралопитеки использовали для охоты только предметы природы, в то время как Homo habilis человек умелый научился создавать орудия труда из камня.

Таким образом, по этому критерию между первыми и вторыми существовал качественный рубеж: первые все еще были животными, а вторые уже людьми. В ходе человеческой эволюции вектор естественного отбора постепенно менялся, и он уже был направлен не на развитие мощных клыков и острых когтей, а на улучшение координации рук и изменение форм социального поведения.

Человек умелый (Homo habilis) является первым известным представителем рода Homo. Он жил в период с 2,4 до 1,5 миллиона лет тому назад в Восточной Африке. Он получил свое название за умение обрабатывать камни и создавать примитивные инструменты, чем отличался от других видов. Человек умелый передвигался на двух конечностях, а их кисти были адаптированы не только для удержания палки или камня, но и для создания орудий труда. Эти древнейшие люди еще не умели общаться с помощью речи, вместо этого они использовали крики, жесты и мимику для общения друг с другом, подобно обезьянам.

Человек умелый был впервые обнаружен в Олдувайском ущелье в Танзании. Его рост был около 150 см. Объем его мозга составлял от 500 до 800 см³, что на треть больше, чем у австралопитека. Биологические особенности мозга говорят о возможных зачатках речи. Однако, в других отношениях человек умелый больше похож на австралопитека, нежели на современного человека. Группы человека умелого были небольшими, они состояли из нескольких самцов и самок с детьми.

Орудия, созданные человеком умелым, принадлежат к олдувайской культуре. На сегодняшний день самыми древними орудиями труда считаются найденные заостренные гальки (чопперы) и плоские сколы кремня и кварца (отщепы), обнаруженные в Восточной Африке (Эфиопии, Танзании, Кении). По предположениям археологов, возраст таких инструментов составляет 2,5–2,7 миллиона лет. Эти инструменты часто изготовлялись из кремня, разновидности кварца, который при раскалывании дает плоские заостренные осколки.

О следующей ступени эволюции, загадочном питекантропе, читайте в материале Питекантроп – между миром людей и животных