ОЛДУВАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
ОЛДУВАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - круг раннепалеолитических (от 2,6/2,5 млн. до 1,5/1,0 млн. лет назад) комплексов каменных изделий и связанных с ними древнейших следов человеческой деятельности.
Выделен на основе материалов раскопок Л. Лики в Олдувайском ущелье в 1950-1960-е годы; обозначает начальную (олдувайскую) эпоху (другое название - олдован) в рамках нижнего палеолита. Находки зафиксированы на территории Центральной и Северной Африки (Олдувайское ущелье, Кооби-Фора, Мелка-Контуре, Када-Гона, Чесованджа в Кении и Эфиопии, Айн-Ханеш в Алжире и др.), Испании (например, Атапуэрка, Барранко-Леон), Закарпатья (Королёво), Ближнего Востока (например, Аль-Гуза в Йемене, Убейдия), Кавказа (Мухкай I, Айникаб II в Дагестане, Дманиси), Китая (смотри Китай. Древнейшие археологические культуры на территории Китая). Многие учёные не считают возможным применение в данном контексте термина «культура» (ср. культура археологическая), рассматривая олдован как обозначение древнейшей стадии исторического развития с присущей ей каменной индустрией. Ряд специалистов используют термин «Олдувайская культура» лишь для описания «классических» памятников Олдувайского ущелья.
Российский археолог Х.А. Амирханов выделяет следующие характеристики олдована: разнообразие инвентаря и его типологич. структурированность; наличие операционной цепочки «нуклеус - заготовка - орудие», хотя эта технология и не является определяющей; общее количество орудий редко превышает 20% от всего инвентаря; орудия на обломках количественно существенно преобладают над орудиями на отщепах; базовой категорией (руководящей формой индустрии) является чоппер с различными модификациями лезвия (протяжённым, долотовидным, стрельчатым, двойным), в комплексе чопперы составляют в основном 50-80% орудий; эпизодически встречаются протобифасы; мелкие орудия (скребки, выемчатые и шиповидные орудия) для индустрии органичны; отсутствуют рубила.
Некоторые исследователи ранние памятники Африки (древнее 2 млн. лет назад), содержащие индустрию, типологически отличающуюся от более поздних олдованских (в основном отсутствие отщепов с ретушью, то есть морфологически выраженных орудий на отщепах), относят к «преолдовану». Олдувайская эпоха сменяется Ашелем, основным археологическим признаком этой смены является появление рубил. По современным разработкам, в Африке и на Ближнем Востоке переход к Ашелю датируется около 1,5 млн. лет назад, в других районах Азии и Европе - начиная со времени около 1 млн. лет назад.