НЕАНДЕРТАЛЕЦ
НЕАНДЕРТАЛЕЦ - ископаемый вид рода Homo.
Назван по находке 1856 года в Неандертале. Характерны низкий рост (до 160 см у мужчин), массивный скелет, мощная мускулатура (особенно кисти рук), низкий черепной свод при очень значительном объёме мозга (свыше 1600 см3, т. е. больше, чем у современного человека), массивные надглазничные дуги арочного типа, выступающий затылок («неандертальский шиньон»), сильное смещение назад затылочного отверстия, слабо выраженный перегиб основания черепа, очень крупные размеры лицевого отдела, особое строение грушевидного отверстия, большие орбиты при значительном межглазничном расстоянии, сильно выступающие носовые кости и широкое носовое отверстие, резкая скошенность назад скуловых отростков верхней челюсти и скуловых костей, отсутствие подбородочного выступа и клыковых ямок, тавродонтизм (объёмная пульповая камера зубов), большая площадь поверхности нёба и др.
Эти признаки наиболее отчётливо проявляются у неандертальцев Европы периода Вюрм I-II - 70-30 тыс. лет назад (Монте-Чирчео, Ле-Фате и др. в Италии; Кариуэла, Куэва-де-ла-Мухер, Кова-Негра, Баньолас и др. в Испании; Ортю, Ла-Шапель-о-Сен, Ле-Мустье 1, Ла-Ферраси, Ла-Кина, Регурду, Сен-Сезер, Шатонёф-сюр-Шарант, Рок-де-Марсаль, Пти- Пюимуайен, Арси-сюр-Кюр и др. во Франции; Спи 1, а также, вероятно, Ла-Нолет и др. в Бельгии; Неандерталь, вероятно, Шпайер, Штадель и др. в Германии; Котанше и, возможно, Сен-Бре в Швейцарии; Кульна, Шипка в Вост. Чехии; Шаля, Охоз в Словакии; Шубалюк в Венгрии; Крапина в Хорватии; Заскальная 6 в Крыму; Баракаевская пещера в Краснодарском крае) - «классических» неандертальцев, названных также по эталонной находке Ла-Шапель-о-Сен «шапельцами». Среди «классических» неандертальцев на материале раскопок в Ортю выделяется разновидность грацильных (микродонтных), или средиземноморских, неандертальцев; к ним могут быть также отнесены ребёнок из Шатонёф 2, находки из Рок-де-Марсаль, Ле-Фате, Котанше, Кариуэлы. По морфологии близок к европейским «классическим» неандертальцам, но отдалён от них хронологически (около 100 тыс. лет назад) и географически (Южный Узбекистан) мальчик из Тешик-Таша.
«Классическим» неандертальцем в Европе предшествовали жившие в период рисс-вюрмского межледниковья (140-75 тыс. лет назад) т. н. атипичные, или генерализованные, неандертальцы (Гибралтар; Саккопасторе в Италии; Абри-Сюар во Франции; Клаузеннише, Эрингсдорф, Таубах, Зальцгиттер-Лебенштедт в Германии; Гановце в Словакии; возможно, Киик-Коба в Крыму), отличающиеся от «классических» неандертальцев меньшей специализацией, а также рядом прогрессивных, иногда даже сапиентных черт (меньшая по объёму и длине черепная коробка, более высокая черепная крышка, выраженный перегиб основания черепа, округлый затылок, отсутствие тавродонтизма); по этим признакам атипичные неандертальцы могут быть отнесены к виду гейдельбергский человек. Начало эволюции в сторону неандертальцев прослеживается и на более ранних европейских находках гейдельбергского человека (Араго, Петралона, черепа IV и V в пещере Сима-де-лос-Уэсос в Атапуэрке).
Неандерталоидные черты отмечены на некоторых современных «классическим» европейским неандертальцам внеевропейских находках (Амуд, Кебара, Табун и особенно Шанидар в Передней Азии; возможно, Джурчула, Сакажия и Бронзовая пещера в Западной Грузии). Некоторые антропологи (Б. Вандермеерш) считают переднеазиатские неандерталоидные популяции потомками европейских «атипичных» неандертальцев, переселившихся на восток. Ранее относимые к неандертальцам находки из Марокко (Джебель-Ирхуд, Рабат, Темара, Танжер) ныне определяются как гейдельбергский человек или поздний архаичный сапиенс.
До середины XX века в неандертальце видели стадию эволюции от Homo erectus к Homo sapiens (с середины XX века эти стадии иногда называют архантропами, палеоантропами и неоантропами); одним из основоположников этой теории был А. Хрдличка. Её придерживаются и некоторые современные антропологи, особенно среди сторонников полицентризма. В качестве компромиссной выдвигалась также теория об «атипичном» неандертальце как европейском предке сапиенса. Однако большинство современных учёных определяют неандертальца как тупиковую ветвь, выделившуюся в условиях географической изоляции в Западной Европе. Ряд морфологических особенностей неандертальца (плотное телосложение, большая толщина костей и т. п.) иногда объясняется адаптацией к климатическим условиям европейской приледниковой зоны (Е. Н. Хрисанфова).
По мнению Э. Тринкауса, архаизм анатомии неандертальца был ранее преувеличен и по своим локомоторным и интеллектуальным особенностям неандерталец не уступал современному человеку. Предполагается, что неандерталец владел речью (языком жестов или, возможно, голосовым), доказано наличие развитого погребального обряда, др. культов (неандертальцам приписывается святилище Драхенлох) и иных форм символической деятельности (плита с углублениями из Ла-Ферраси). Обычно находки неандертальцев сочетаются с орудиями типа Мустье, но в Сен-Сезер и, возможно, в Арси-сюр-Кюр им сопутствовали орудия типа Шательперрон. На основе этих данных о высоком уровне развития культуры для неандертальца был предложен статус подвида Homo sapiens neanderthalensis (Б. Кэмпбелл, 1965 год), чему, однако, противоречит высокий уровень специализации неандертальца. Согласно исследованиям ДНК (1997 год), эволюционные линии неандертальца и Homo sapiens разошлись ещё 690-555 тыс. лет назад (по-видимому, их общей предковой формой можно считать находки типа Бодо в Эфиопии).
Перед тем как исчезнуть, неандерталец около 10 тыс. лет сосуществовал с Homo sapiens, мигрировавшим в Европу, согласно наиболее распространённой гипотезе, из Передней Азии около 40 тыс. лет назад. По-видимому, неандерталец был вытеснен Homo sapiens, по мнению некоторых учёных - ассимилирован им. У ряда поздних находок неандертальцы (Сен-Сезер, Пти-Пюимуайен, Кульна) прослеживаются сапиентные признаки (подбородочный выступ и др.). Некоторые находки (Ханёферзанд в Германии, Виндия и Велика-Печина в Хорватии) исследователи определяют как переходные между неандертальцем и Homo sapiens формы, указывающие на возможность их метисации (что, однако, вызывает возражения генетиков); возможность эволюции неандертальца в Homo sapiens представляется маловероятной.