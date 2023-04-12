Мы и наши двоюродные братья неандертальцы Как и наши прямые предки, homo sapiens, неандертальцы создавали орудия из камня, сооружали жилища, осуществляли захоронения умерших, высекали огонь. Занимались охотой и собирательством. На чтение: 5 минут

Естественный отбор был основным фактором эволюции древнейших людей. На финальном этапе эволюции человека на мировую арену выходят древние люди, а вместе с ними начинают играть более важную роль и новые факторы отбора и развития, например такие как совместная трудовая деятельность и борьба за выживание.

К древним людям относят неандертальцев (вид Человек неандертальский) , их останки были найдены в Европе, Азии и Африке. Название свое они получили благодаря месту, где впервые обнаружили их останки - в долине реки Неандер, Германия.

Неандертальцы обитали на Земле приблизительно 300-35 тысяч лет тому назад. Представители данного вида людей были средней высоты около 155 сантиметров с мощным телосложением и крупной головой. Объем мозга составлял 1200-1600 см³. У них были широкие скулы, крепкие зубы и сильные челюстные мускулы. Они имели крупный нос, согревающий поступающий воздух, тяжелые надбровные валики и небольшой подбородок. Структура голосового аппарата говорит о том, что неандертальцы, возможно, уже могли говорить, однако ученые предполагают, что они мычали, издавали различные звуки и отдельные “трудовые” выкрики. У них была короткая шея, которая как будто под тяжестью головы, была наклонена вперед.

Неандертальцы создавали орудия из камня, сооружали жилища, осуществляли захоронения умерших, высекали огонь. Занимались охотой и собирательством.

Эти люди обладали более развитым интеллектом и лучше адаптировались к сложным условиям ледникового периода, чем питекантропы. Группы неандертальцев численностью от 50 до 100 человек обитали в пещерах и поддерживали в них постоянный огонь. Днем мужчины вместе охотились, женщины и дети занимались сбором съедобных корней и плодов, а старики изготовляли орудия. Орудия труда неандертальцев отличались высоким уровнем развития и имели определенную специализацию: ножи, топоры, скребки, ударные инструменты.

Ученые считают, что в доисторический период разные виды рода Homo не сменяли последовательно друг друга, а сосуществовали, ведя ожесточенную борьбу за выживание и вытесняя более слабых представителей. Так, поздние неандертальцы проживали рядом с первыми людьми современного типа и впоследствии были полностью ими замещены.

Появление людей современного типа кроманьонцев (вид Человек разумный) произошло примерно 45-30 тысяч лет назад. Ископаемые останки людей, которые мало чем отличались от современных людей, были впервые обнаружены в пещере Кроманьон, Франция.

Более поздние находки аналогичных останков были сделаны в различных точках Европы, а также Азии, Африки и Австралии. Средний рост кроманьонцев составлял около 190 см. Форма их черепа была весьма схожа с черепом современного человека: он обладал высоким лбом и четко выраженным подбородочным выступом. Речевой аппарат этих людей был полностью развит: их глотка была удлиненной, а язык обладал высокой степенью гибкости. Археологические данные свидетельствуют о том, что кроманьонцы были способны к членораздельной речи, о чем свидетельствует развитый подбородочный выступ на их черепах.

Кроманьонцы значительно усовершенствовали каменные орудия и пользовались ими во время охоты и занятий собирательством. Они первыми освоили примитивные методы обжига гончарных изделий. Кроманьонцы жили общинами по 20–100 человек и стали первыми, кто основал постоянные поселения. Для проживания кроманьонцы, как и неандертальцы, использовали пещеры, палатки из шкур, на территории Восточной Европы строили землянки, а на территории Сибири – хижины из каменных глыб. Кроманьонцы носили одежду из шкур животных, жили родовыми общинами, одомашнили собак. Кроманьонцы изготавливали одежду, разнообразные украшения, сложные орудия труда из кости, рога и камня. Им принадлежат первые попытки создания искусства – настенные рисунки, изображавшие людей, животных и сцены охоты. Важную роль в жизни кроманьонцев играли воспитание и передача навыков и знаний из поколения в поколение. Поэтому в развитии человека разумного социальные связи стали главным фактором.

Около 40 тысяч лет назад в результате процесса эволюции появился человек современного типа, homo sapiens sapiens, также известный как кроманьонец. Он считается прямым предком современного человека.

Скорее всего эволюция нашего вида не закончится на кроманьонском человека и спустя тысячелетия мы сможем сказать, что и человек, известный как Homo sapiens , был ступенью к дальнейшему витку нашего развития.

Все статьи цикла о древнейших людях вы найдете по этим ссылкам:

Предки человека: какими они были и откуда мы это знаем

От питеков к антропам: «недостающие звенья» и ступени нашей эволюции

Питекантроп – между миром людей и животных

Мы и наши двоюродные братья неандертальцы