Между питеками и антропами – поиски недостающего звена между обезьянами и людьми Многие люди знают, что человек произошел от обезьяны, благодаря Дарвину и его теории эволюции, появившейся еще в XIX веке. В то время, основываясь на работе Дарвина, ученые также пришли к выводу о постепенном развитии человека. Тогда не было такого огромного количества открытий и материалов, которые могли бы точно и ярко представить миру каждую стадию и этап эволюции человечества. На чтение: 15 минут

Многие люди знают, что человек произошел от обезьяны, благодаря Дарвину и его теории эволюции, появившейся еще в XIX веке. В то время, основываясь на работе Дарвина, ученые также пришли к выводу о постепенном развитии человека. Тогда не было такого огромного количества открытий и материалов, которые могли бы точно и ярко представить миру каждую стадию и этап эволюции человечества. Сегодня мы располагаем гораздо большим их числом. Самые древние останки были найдены в Африке, поэтому предполагается, что именно там эволюция человекообразных приматов, которая длилась миллионы лет, привела к появлению человека.

В XIX веке появился термин “недостающее звено”. Немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель, например, предположил, что между человеком и его древним предком - обезьяной - должно было быть некое промежуточное звено. Останки этого существа еще только предстояло найти. В итоге благодаря находкам и кропотливой работе ученых, мы получили не одно звено, а множество переходных форм, образующих цепочку развития человека. Однако термин “недостающее звено” до сих пор используется в популярной литературе и журналистике, хотя ученые давно уже не употребляют его, поскольку палеоантропология, насчитывающая уже 10 млн лет, восполнила все пробелы в человеческой эволюции и продолжает заниматься этим до сих пор.

Археологические свидетельства помогают ученым воссоздать первобытную историю: определить, где впервые появился человек, в каких местах обитали наши самые древние предки и как они могли выглядеть.

Самые древние люди жили в теплых краях, где нет морозов и холодных зим, таких как в Восточной Африке. Здесь археологи обнаружили следы стоянок древних людей, которые жили более 2 миллионов лет назад.

Древнейший человек был очень похож на обезьяну. Он имел грубое лицо с широким плоским носом, тяжелую нижнюю челюсть без подбородка, низкий покатый лоб, глаза были глубоко посажены под надбровным валиком. Их походка была не совсем прямой, а длинные руки свисали ниже колен. Они не умели говорить и общались друг с другом посредством звуков и жестов. Люди жили не поодиночке, а в группах - человеческих стадах.

Люди научились создавать простейшие орудия труда. Стуча камнем о камень, они разбивали гальку таким образом, чтобы ее края становились острыми, как лезвие ножа. При помощи такого рубила можно было заострить палки, разделать туши животных, расколоть орехи. Умение создавать орудия труда было основной отличительной чертой древнейших людей от животных.

Основными занятиями наших древних предков были собирательство и охота. Они собирали съедобные корни и улиток, фрукты и ягоды, птичьи яйца. Во время охоты, люди криками направляли слабых, старых или очень молодых животных в нужное место, оглушали их при помощи дубин и убивали их.

Люди постепенно научились использовать огонь. Как и многие другие животные, испытывая страх перед стихийным бедствием в виде лесных пожаров, наши далекие предки научились поддерживать и сохранять огонь. Огонь отгонял диких животных, обогревал их жилище, освещал их стоянку в ночное время суток. Мясо, приготовленное на углях, оказывалось вкуснее и полезнее сырого.

Самый древний предок человека - австралопитек. Он развился в древнейшего человека - Homo habilis человека умелого, затем был Homo erectus человек прямоходящий, с его подвидами (питекантроп, синантроп и гейдельбергский человек). Около 40 000 лет назад возникли Homo sapiens человек разумный, у которых было две ветви: древние люди - Homo sapiens Neandertalis (неандертальцы) и Homo Sapiens Sapiens – современные люди (кроманьонцы).

Австралопитеки - это вымершая группа приматов, обнаруженная в Южной Африке, включающая крупных человекоподобных прямоходящих обезьян. У них был небольшой мозг и массивные челюсти. Они умели передвигаться на двух ногах в выпрямленном положении и держать в руках палку или камень. Эти двуногие создания, размером с шимпанзе, имели множество черт, делающих их похожими на человека: форму зубов, строение черепа, форму таза. Однако объем их мозга не превышал 550 см³, как у современных человекоподобных обезьян. Австралопитеки существовали примерно с 4 до 2 миллиона лет назад. Считается, что австралопитеки были одними из первых существ, стоящих у истоков человеческой эволюции. Некоторые из последних австралопитеков могут считаться непосредственными предками человека. В то же время рядом с ними на той же территории обитали первые представители вида Homo (человек). Их морфологические отличия от австралопитеков не были ярко выраженными, но их мозг был крупнее. Австралопитеки использовали для охоты только предметы природы, в то время как Homo habilis человек умелый научился создавать орудия труда из камня.

Таким образом, по этому критерию между первыми и вторыми существовал качественный рубеж: первые все еще были животными, а вторые уже людьми. В ходе человеческой эволюции вектор естественного отбора постепенно менялся, и он уже был направлен не на развитие мощных клыков и острых когтей, а на улучшение координации рук и изменение форм социального поведения.

Человек умелый (Homo habilis) является первым известным представителем рода Homo. Он жил в период с 2,4 до 1,5 миллиона лет тому назад в Восточной Африке. Он получил свое название за умение обрабатывать камни и создавать примитивные инструменты, чем отличался от других видов. Человек умелый передвигался на двух конечностях, а их кисти были адаптированы не только для удержания палки или камня, но и для создания орудий труда. Эти древнейшие люди еще не умели общаться с помощью речи, вместо этого они использовали крики, жесты и мимику для общения друг с другом, подобно обезьянам.

Человек умелый был впервые обнаружен в Олдувайском ущелье в Танзании. Его рост был около 150 см. Объем его мозга составлял от 500 до 800 см³, что на треть больше, чем у австралопитека. Биологические особенности мозга говорят о возможных зачатках речи. Однако, в других отношениях человек умелый больше похож на австралопитека, нежели на современного человека. Группы человека умелого были небольшими, они состояли из нескольких самцов и самок с детьми.

Орудия, созданные человеком умелым, принадлежат к олдувайской культуре. На сегодняшний день самыми древними орудиями труда считаются найденные заостренные гальки (чопперы) и плоские сколы кремня и кварца (отщепы), обнаруженные в Восточной Африке (Эфиопии, Танзании, Кении). По предположениям археологов, возраст таких инструментов составляет 2,5–2,7 миллиона лет. Эти инструменты часто изготовлялись из кремня, разновидности кварца, который при раскалывании дает плоские заостренные осколки.

Следующей ступенью эволюции является Homo erectus человек прямоходящий . Несмотря на то, что Homo erectus является бесспорным представителем человеческого рода, он значительно отличается от современного человека. Поэтому многие антропологи выделяют для него отдельный род Питекантропы (Pithecanthropus).

Слово “питекантроп” происходит от слияния двух греческих слов - “обезьяна” и “человек”, что означает “обезьяночеловек”. Питекантроп - это ископаемый подвид людей, который когда-то считался промежуточным звеном в эволюции между австралопитеками и неандертальцами.

Это существо все еще сохраняло множество черт, унаследованных от его животных предков. Оно было покрыто шерстью, имело низкий лоб и очень выступающие надбровные дуги. Его череп имел массивную нижнюю челюсть, выраженный рельеф в местах прикрепления мышц и практически отсутствующий подбородочный выступ. Размер его мозга уже был довольно значительным и приближался к размеру мозга современного человека 900-1200 см3. Рост питекантропа составлял примерно 150–170 см, и он ходил на двух ногах.

Этот вид людей обладал навыками строительства жилья. Для этих целей питекантропы использовали ветви, опиравшиеся на один столб и покрытые шкурами. В результате получалось довольно просторное жилище. К тому времени люди уже научились контролировать огонь, поэтому в своих домах они строили очаги. Также они научились изготавливать различные орудия труда и оружия из камня и дерева. Так, среди их орудий труда были крупные рубила, скребки и резцы, а среди орудий охоты и самообороны – копья и дубинки. Они использовали свои инструменты для различных целей, таких как рубка деревьев, охота на животных и даже для приготовления пищи. Кроме того, они также научились делать инструменты из дерева, хотя сохранилось не так много свидетельств этого. Например, в современной Германии было найдено тисовое копье, которое использовалось для охоты на слонов. В повседневной жизни питекантропы также использовали дубинки и копалки.

Сравнение скелетов питекантропа и современного человека позволяет сделать вывод о том, что Homo sapiens и питекантропы имели ряд отличий. Прежде всего, стоит отметить, что первобытные люди еще не обладали способностью к членораздельной речи из-за отсутствия у них подбородочного выступа. Тем не менее, питекантропы общались между собой с помощью звуков, используя различные звуковые сигналы для коммуникации. Мозг питекантропа по объему был близок к мозгу современного человека, что позволяло им организовывать сложные виды коллективной деятельности, такие как охота на крупных животных, и взаимодействовать в группах.

Образ жизни питекантропов существенно отличался от образа жизни современных людей. Их быт был крайне примитивным, а условия жизни - опасными. Однако, они жили семьями, хотя эти семьи и не были похожи на современные. Так, например, женщины считались общей собственностью, и в одном жилище могли проживать несколько поколений.

Мужчины-питекантропы занимались охотой, а женщины - уходом за ранеными, детьми и приготовлением пищи. Таким образом, питекантропы могут считаться предками современного человека, хотя и с существенными отличиями. Они представляли собой переходный этап в эволюции человека, сумев адаптироваться к условиям окружающей среды и развить свои навыки в соответствии с потребностями своего времени.

Самые первые питекантропы появились примерно 1,7 млн. лет назад в Африке. Их останки впервые обнаружил в 1891 году на индонезийском острове Ява нидерландский антрополог Эжен Дюбуа. Способность к трудовой деятельности и мышлению позволила этим людям приспособиться к различным климатическим условиям: они обитали как в холодных регионах Северного Китая и Европы, так и в тропиках острова Ява и африканских степях. Более поздние исследования обнаружили на различных островах Индонезии и в Китае многочисленные останки других древнейших людей – синантропов, название которых происходит от слов «Китай» и «человек». Кости синантропов были найдены в пещерах возле Пекина в период 1927-1937 годов. Синантропы напоминают питекантропов и представляют собой одну из вариаций Homo erectus человека прямоходящего. У синантропов уже была способность к поддержанию огня, о чем говорят обнаруженные вместе с их костями следы кострищ в пещерах.

Древнейшие поселения людей были расположены вблизи рек и озер, где обитало большое количество животных. Иногда питекантропы жили в пещерах, однако не в глубине, где было опасно, а вблизи входа. Отважные охотники, которые охотились на крупных и сильных животных, загоняли стада оленей, быков и слонов на обрывы, овраги и ущелья, где их убивали копьями и камнями. Добыча делилась между всеми. Люди начали использовать огонь, который согревал их и защищал от хищников, а также помогал в охоте. На огне стали готовить пищу, которая до этого употреблялась в сыром виде. Охота на крупных животных, борьба с опасностями, перемещение на новые территории - все это требовало совместных усилий многих людей. Для этого их коллективы должны были быть довольно многочисленными и сплоченными. Усложнение образа жизни привело к тому, что старшие начали обучать младших, а подростки оставались с родителями и родственниками дольше, чем раньше.

Естественный отбор был основным фактором эволюции древнейших людей. Следующий этап антропогенеза знаменуют древние люди, в котором социальные факторы, такие как совместная трудовая деятельность и борьба за выживание, начинают играть более важную роль. К древним людям относят неандертальцев (вид Человек неандертальский) , их останки были найдены в Европе, Азии и Африке. Название свое они получили благодаря месту, где впервые обнаружили их останки - в долине реки Неандер, Германия.

Неандертальцы обитали на Земле приблизительно 300-35 тысяч лет тому назад. Представители данного вида людей были средней высоты около 155 сантиметров с мощным телосложением и крупной головой. Объем мозга составлял 1200-1600 см³. У них были широкие скулы, крепкие зубы и сильные челюстные мускулы. Они имели крупный нос, согревающий поступающий воздух, тяжелые надбровные валики и небольшой подбородок. Структура голосового аппарата говорит о том, что неандертальцы возможно уже могли говорить, однако ученые предполагают, что они мычали, издавали различные звуки и отдельные “трудовые” выкрики. У них была короткая шея, которая как будто под тяжестью головы, была наклонена вперед.

Неандертальцы создавали орудия из камня, сооружали жилища, осуществляли захоронения умерших, высекали огонь. Занимались охотой и собирательством.

Эти люди обладали более развитым интеллектом и лучше адаптировались к сложным условиям ледникового периода, чем питекантропы. Группы неандертальцев численностью от 50 до 100 человек обитали в пещерах и поддерживали в них постоянный огонь. Днем мужчины вместе охотились, женщины и дети занимались сбором съедобных корней и плодов, а старики изготовляли орудия. Орудия труда неандертальцев отличались высоким уровнем развития и имели определенную специализацию: ножи, топоры, скребки, ударные инструменты.

Ученые считают, что в доисторический период разные виды рода Homo не сменяли последовательно друг друга, а сосуществовали, ведя ожесточенную борьбу за выживание и вытесняя более слабых представителей. Так, поздние неандертальцы проживали рядом с первыми людьми современного типа и впоследствии были полностью ими замещены.

Появление людей современного типа кроманьонцев (вид Человек разумный) произошло примерно 45-30 тысяч лет назад. Ископаемые останки людей, которые мало чем отличались от современных людей, были впервые обнаружены в пещере Кроманьон, Франция.

Более поздние находки аналогичных останков были сделаны в различных точках Европы, а также Азии, Африки и Австралии. Средний рост кроманьонцев составлял около 190 см. Форма их черепа была весьма схожа с черепом современного человека: он обладал высоким лбом и четко выраженным подбородочным выступом. Речевой аппарат этих людей был полностью развит: их глотка была удлиненной, а язык обладал высокой степенью гибкости. Археологические данные свидетельствуют о том, что кроманьонцы были способны к членораздельной речи, о чем свидетельствует развитый подбородочный выступ на их черепах.

Кроманьонцы значительно усовершенствовали каменные орудия и пользовались ими во время охоты и занятий собирательством. Они первыми освоили примитивные методы обжига гончарных изделий. Кроманьонцы жили общинами по 20–100 человек и стали первыми, кто основал постоянные поселения. Для проживания кроманьонцы, как и неандертальцы, использовали пещеры, палатки из шкур, на территории Восточной Европы строили землянки, а на территории Сибири – хижины из каменных глыб. Кроманьонцы носили одежду из шкур животных, жили родовыми общинами, одомашнили собак. Кроманьонцы изготавливали одежду, разнообразные украшения, сложные орудия труда из кости, рога и камня. Им принадлежат первые попытки создания искусства – настенные рисунки, изображавшие людей, животных и сцены охоты. Важную роль в жизни кроманьонцев играли воспитание и передача навыков и знаний из поколения в поколение. Поэтому в развитии человека разумного социальные связи стали главным фактором.

Около 40 тысяч лет назад в результате процесса эволюции появился человек современного типа, homo sapiens sapiens, также известный как кроманьонец. Он считается прямым предком современного человека.

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