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Лекции М.С. Бобковой, д.и.н., профессора, заведующей Центра истории исторического знания Института всеобщей истории Российской академии наук

Геродот и Фокидид – два античных столпа исторической науки. Один оформил её, как дисциплину, другой – формализовал.

С тех пор база исторической науки осталась той же… как и проблемы этой науки. С какими парадоксами при изучении истории мы можем столкнуться и причём тут двойная реальность – в лекции профессора, заведующей Центра истории исторического знания Института всеобщей истории Российской академии наук М.С. Бобковой на портале История.РФ