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Мы привыкли считать, что Крит - это Древняя Греция, хотя на самом деле крито-микенская (или Эгейская) культура - самостоятельная. В чем существенное отличие Эгейской культуры от культуры Древней Греции? Крит - только родина Минотавра? И есть у легенды о нем исторические предпосылки? Как неудачный брак помог Генриху Шлиману войти в историю? Как много жителей Крита владели грамотностью? Какая информация приоткрывает нам вид на обычную жизнь граждан великой цивилизации? Ответы на эти и другие вопросы - в новой лекции.