5 класс | История Древнего мира

Германо-ретийский лимес и рейнская армия Рима

Савин Н.

В книге впервые в отечественной историографии рассматривается полная история всех римско-германских войн на рейнской и верхнедунайской границе за период со II в. до н.э. по II в. н.э. Описано участие Рейнской армии Рима в гражданских войнах и переворотах, раскрыты этапы и процесс создания Рейнской армии Римской империи и группировки войск в провинции Реция, освещается длительный и постепенный процесс создания Рейнско-Ретийского лимеса как системы пограничных укреплений, на которых базировались римские военные группировки, защищающие Галлию и Альпийские области. Разъяснены мотивации и причинно-следственные связи событий, происходивших на Рейнско-Дунайской границе Империи и в приграничных провинциях. Описание событий военно-политической истории базируется на литературных исторических источниках и на максимально точном на сегодняшний день анализе состава, дислокации и перемещений войск империи на Рейнско-Дунайском лимесе, основанном на последних данных археологии, эпиграфики и папирологии. Используются также данные просопографии, важные для оценки принципов кадровой политики Империи.