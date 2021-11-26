ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ На чтение: 1 минута

Индоевропейцы — древняя этноязыковая общность Евразии, с которой соотносится индоевропейский праязык (см. Индоевропеистика ) — реконструированный предок исторических индоевропейских языков.

На основе лингвистических, археологических, палеогенетических и иных данных время существования И. определяется поздним неолитом (V—IV тысячелетия до н. э.). Первоначальный ареал распространения этой общности до настоящего времени является предметом научных дискуссий. Весь комплекс языковых и культурно-исторических свидетельств дает возможность свести множество гипотез относительно прародины И. к нескольким основным: Восточноевропейская гипотеза (Волго-Каспийский ареал, причерноморские степи: М. Гимбутас, Е. Н. Черных, Н. Я. Мерперт), Центрально-европейская гипотеза (север Балканского п-ова: И. М. Дьяконов , О. Н. Трубачев, Л. А. Гиндин ), Ближневосточная гипотеза (Анатолия, Сев. Месопотамия: Т. В. Гамкрелидзе , Вяч. Вс. Иванов , К. Ренфру). Определенную роль для определения прародины И. могут сыграть данные о древнейших ареальных контактах с носителями семитских, северокавказских, картвельских и других языков, однако значительная часть общего языкового материала относится к культурной лексике и допускает разные интерпретации.

На более раннем этапе И. могли входить в так называемую ностратическую макросемью, объединявшую ряд языковых семей Евразии и Африки (предположительное время распада — XI—X тысячелетия до н. э.: С. А. Старостин, А. Бомхард), но ностратическая теория пока находится в процессе разработки.

Общеиндоевропейская лексика позволяет предположить довольно высокий уровень материальной культуры И. с развитым скотоводством, земледелием, ремесленным производством, наличие особых (огороженных, укрепленных) поселений, объединявшихся в племена и роды, в основе которых — принцип дуально-экзогамной организации (Гамкрелидзе—Иванов), существование трех социальных рангов (жрецов, воинов, земледельцев: Ж. Дюмезиль) и при этом отсутствие централизованной государственной власти, что, наряду с прочими факторами, могло способствовать распаду общеиндоевропейского единства и миграциям индоевропейских племен в эпоху бронзы.

Лит.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995; Индоевропейцы / БРЭ (электронная версия); Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 1—2. Тбилиси, 1984; Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. М., 2003. Старостин . С. А.Трудыпоязыкознанию. М., 2007. С. 779—793; Encyclopedia of Indo-European Culture. Oxford, 1997. Mallory J. P. A la recherche des Indo-Européens. 2 ed. Paris, 1997. Morten E. Allentoft et al. Population Genomics of Bronze Age Eurasia // Natura. 2015. P. 167—172. Tichy E. Indogermanisches Grundwissen. Bremen, 2009.