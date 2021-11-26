ПРИОР
ПРИОР - в армии Древнего Рима командир первых центурий манипул, из которых состояли легионы и когорты.
Либо, в Римско-католической церкви титул и должность настоятелей мужских монастырей, меньших по числу братии или по своему значению, чем аббатства. В аббатствах приор именуется старший по рангу из числа братии, занимающий следующее место после аббата. Монастырь, возглавляемый приор, называется приорией (приоратом).
В отдельных случаях титул приора не связан с малочисленностью братии или второстепенным значением монастыря. Так, в Средневековье приором именовались настоятели монастырей клюнийского ордена, подчинённые аббату центрального монастыря этого ордена - Клюни. Приорами являются настоятели картузианских монастырей (смотрите «Картузианцы»), глава картузианского ордена носит титул приора Гранд-Шартрёз.
В ордене доминиканцев провинциал, то есть начальник всех доминиканских монастырей страны или региона, составляющих провинцию, именуется провинциальным приор, а во главе отдельных доминиканских монастырей стоят конвентуальные приоры. Главы ордена каноников-августинцев и ордена кармелитов носят титул генерал-приоров, приором именуются настоятели монастырей этих орденов, так же как и ордена иеронимитов.
В духовно-рыцарских орденах титул приора принадлежит начальникам орденских провинций, титул великого приора - второму после гроссмейстера, или великого магистра, сановнику ордена.
В некоторых католических женских монашеских орденах (у бенедиктинских, цистерцианских, доминиканских монахинь, кларисс, кармелиток и других) существует аналогичная приору должность приорессы.
Либо, в некоторых средневековых городах Италии начальники цехов, нередко входившие в правительство городской коммуны - приорат.