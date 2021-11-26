ПРИОР

ПРИОР - в армии Древнего Рима командир первых центурий манипул, из которых состояли легионы и когорты.

Либо, в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви ти­тул и долж­ность на­стоя­те­лей муж­ских мо­на­сты­рей, мень­ших по чис­лу бра­тии или по сво­ему зна­че­нию, чем аб­бат­ст­ва . В аб­бат­ст­вах приор име­ну­ет­ся стар­ший по ран­гу из чис­ла бра­тии, за­ни­маю­щий сле­дую­щее ме­сто по­сле аб­ба­та. Мо­на­стырь, воз­глав­ляе­мый приор, на­зы­ва­ет­ся при­ори­ей (при­ора­том).

В отдельных слу­ча­ях ти­тул приора не свя­зан с ма­ло­чис­лен­но­стью бра­тии или вто­ро­сте­пен­ным зна­че­ни­ем мо­на­сты­ря. Так, в Сред­не­ве­ко­вье приором име­но­ва­лись на­стоя­те­ли мо­на­сты­рей клю­ний­ско­го ор­де­на, под­чи­нён­ные аб­ба­ту центрального мо­на­сты­ря это­го ор­де­на - Клю­ни. Приорами яв­ля­ют­ся на­стоя­те­ли кар­ту­зи­ан­ских мо­на­сты­рей (смотрите «Кар­ту­зи­ан­цы»), гла­ва кар­ту­зи­ан­ско­го ор­де­на но­сит ти­тул прио­ра Гранд-Шар­трёз.

В ор­де­не до­ми­ни­кан­цев про­вин­ци­ал, то есть на­чаль­ник всех до­ми­ни­кан­ских мо­на­сты­рей стра­ны или ре­гио­на, со­став­ляю­щих про­вин­цию, име­ну­ет­ся про­вин­ци­аль­ным приор, а во гла­ве отдельных до­ми­ни­кан­ских мо­на­сты­рей сто­ят кон­вен­ту­аль­ные приоры. Гла­вы ор­де­на ка­но­ни­ков-ав­гу­стин­цев и ор­де­на кар­ме­ли­тов но­сят ти­тул ге­не­рал-прио­ров, приором име­ну­ют­ся на­стоя­те­ли мо­на­сты­рей этих ор­де­нов, так же как и ор­де­на ие­ро­ни­ми­тов.

В ду­хов­но-ры­цар­ских ор­де­нах ти­тул приора при­над­ле­жит на­чаль­ни­кам ор­ден­ских про­вин­ций, ти­тул ве­ли­ко­го приора - вто­ро­му по­сле гросс­мей­сте­ра, или ве­ли­ко­го ма­ги­ст­ра, са­нов­ни­ку ор­де­на.

В не­ко­то­рых ка­то­лических жен­ских мо­на­ше­ских ор­де­нах (у бе­не­дик­тин­ских, цис­тер­ци­ан­ских, до­ми­ни­кан­ских мо­на­хинь, кла­рисс, кар­ме­ли­ток и других) су­ще­ст­ву­ет ана­ло­гич­ная приору долж­ность при­орес­сы.

Либо, в не­ко­то­рых средневековых го­ро­дах Ита­лии на­чаль­ни­ки це­хов, не­ред­ко вхо­див­шие в пра­ви­тель­ст­во городской ком­му­ны - при­орат.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)