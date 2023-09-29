Патрициáт

Патрициáт ( англ. patriciate, нем. Patriziat) — привилегированный правящий класс в Риме Древнем ; городская элита в средневековой Зап. Европе. В Средние века П. обозначался как «господа», «лучшие», «наследственные мужи» и т. д.; термин «П.» появился в Германии в начале XVI в. Значительную роль в формировании городских общин в Средиземноморье и Прирейнской Германии сыграли феодальные элементы (знать, мелкое и среднее рыцарство, министериалы). П. дворянского происхождения некоторое время сохранял социально-политическую обособленность в городах Лангедока, Прованса, Испании, Рейнской области. Сближение дворянской и недворянской групп П. происходило через брачные связи, принудительную ассимиляцию (Болонья, Флоренция и др.), распространение на весь П. титулатуры и образа жизни, свой­ственных дворянам. Источники богатства П. — городская недвижимость, участки земли и поместья за городом, дальняя торговля, ростовщичество, предпринимательская деятельность (сукноделие, шелкоткачество, производство предметов роскоши), речная и морская торговля.

Главная характеристика П. — доступ к городским должностям, что позволяло ему определять городскую политику и судебную систему, формировать систему налогообложения.

П. усиливал свою власть или монополизировал ее, закрыв или затруднив неблагородным горожанам доступ в свои ряды, как произошло в Венеции в начале XIV в. Этому могли помешать городская коммуна (Флоренция, Болонья), сеньоры городов, королевская власть (Лангедок, Прованс), но определенная ротация все же происходила. В тех регионах, где купечество обладало небольшим влиянием или была сильна монархическая власть, этот процесс шел плавно, так что городская элита оставалась практически открытой группой. Есть сомнения в применении термина «П.» к английским городам.

Представители П. тратили много сил и средств на богоугодные деяния и общественные нужды, подчеркивали древность и благородство своих родов. П. противостояли цехи («цеховые революции»), в его среде складывались партии (старый и новый П.).

Лит .: Dumolyn J. Nobles, Patricians and Officers: The Making of a Regional Political Elite in Late Medieval Flanders // Journal of Social History. 2006. Vol. 40. № 2. P. 431–452. А. А. Анисимова .