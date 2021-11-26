КОРНЕЛИИ

КОРНЕЛИИ - один из самых влиятельных патрицианских родов в Древнем Риме.

Рас­па­дал­ся на мно­же­ст­во вет­вей. Пер­вый из­вест­ный из ро­да Корнелии - Сер­вий Кор­не­лий Ма­лу­гин­ский, кон­сул 485 года до н. э. Его сын, член кол­ле­гии де­цем­ви­ров 450 год до н. э., Марк Кор­не­лий Ма­лу­гин­ский был из­гнан из Ри­ма по­сле рос­пус­ка кол­ле­гии. Внук Сер­вия Авл Кор­не­лий Косс Ма­лу­гин­ский, кон­сул 428 год до н. э., про­сла­вил­ся, убив в по­един­ке ца­ря вра­ж­деб­но­го Ри­му г. Вейи Лар­са То­лум­ния, и, со­глас­но ис­то­рической тра­ди­ции, пер­вым по­сле Ро­му­ла при­нёс дос­пе­хи по­беж­дён­но­го про­тив­ни­ка (spolia opima) в Рим. Сын Ав­ла Кор­не­лия, так­же Авл Кор­не­лий Косс Ма­лу­гин­ский, дик­та­тор 385 год до н. э., ус­ми­рил вол­не­ния, вы­зван­ные Ман­ли­ем Ка­пи­то­лий­ским.

В IV веке до н. э. вы­де­ли­лась са­мая зна­ме­ни­тая ветвь ро­да Корнелии - ветвь Сци­пио­нов. Лу­ций Кор­не­лий Сци­пи­он, кон­сул 259 года до н. э., от­вое­вал у кар­фа­ге­нян Кор­си­ку и Сар­ди­нию. Его сы­но­вья Гней Кор­не­лий Сци­пи­он Кальв, кон­сул 222 года до н. э., и Пуб­лий Кор­не­лий Сци­пи­он, кон­сул 218 года до н. э., вое­ва­ли с гал­ла­ми и кар­фа­ге­ня­на­ми и оба по­гиб­ли в Ис­па­нии в 212 году до н. э. Сы­ном по­след­не­го был по­бе­ди­тель Ган­ни­ба­ла Пуб­лий Кор­не­лий Сци­пи­он Аф­ри­кан­ский (см. Сци­пи­он Стар­ший). Его дочь Кор­не­лия бы­ла из­вест­на как са­мая об­ра­зо­ван­ная жен­щи­на сво­его вре­ме­ни и мать Ти­бе­рия и Гая Сем­про­ни­ев Грак­хов. Его брат Лу­ций Кор­не­лий Сци­пи­он Ази­ат­ский, кон­сул 190 года до н. э., про­сла­вил­ся как по­бе­ди­тель се­лев­кид­ско­го ца­ря Ан­ти­оха III. При­ём­ным вну­ком Сци­пио­на Аф­ри­кан­ско­го был раз­ру­ши­тель Кар­фа­ге­на и Ну­ман­ции Пуб­лий Кор­не­лий Сци­пи­он Аф­ри­кан­ский Млад­ший. В III веке до н. э. от Сци­пио­нов от­де­ли­лись Сци­пио­ны На­зи­ки. Са­мый из­вест­ный из них - внук Сци­пио­на Аф­ри­кан­ско­го Стар­шего, Пуб­лий Кор­не­лий Сци­пи­он На­зи­ка Се­ра­пи­он, кон­сул 138 года до н. э., воз­глав­лял вра­ж­деб­ную Ти­бе­рию Грак­ху груп­пи­ров­ку в се­на­те и был ини­циа­то­ром его убий­ст­ва.

Ус­пеш­но сра­жал­ся с сам­ни­та­ми и Пир­ром дик­та­тор и два­ж­ды кон­сул (290 и 277 годы до н. э.) Пуб­лий Кор­не­лий Ру­фин, из­вест­ный не толь­ко по­бе­да­ми, но так­же алч­но­стью и зло­упот­реб­ле­ния­ми. В 275 году до н. э. цен­зо­ры ис­клю­чи­ли его из се­на­та. Его по­том­ки по­сле это­го при­ня­ли др. ро­до­вое про­зви­ще - Сул­ла. Са­мым зна­ме­ни­тым из них был его пра­внук - дик­та­тор Лу­ций Кор­не­лий Сул­ла.

В III веке до н. э. вы­де­ля­ют­ся Кор­не­лии До­ла­бел­лы. Са­мый из­вест­ный из них - Пуб­лий Кор­не­лий До­ла­бел­ла, вид­ный це­за­риа­нец, кон­сул 44 года до н. э., зять Ци­це­ро­на.

Во II веке до н. э. из­вест­ность по­лу­ча­ет другая ветвь - Кор­не­лии Цин­ны. К ней при­над­ле­жал один из во­ж­дей ма­ри­ан­цев, че­ты­ре­ж­ды кон­сул (87-84 годы до н. э.) Лу­ций Кор­не­лий Цин­на.

Кро­ме то­го, бы­ли Кор­не­лии Лен­ту­лы, Кор­не­лии Це­те­ги и пле­бей­ские вет­ви - Кор­не­лии Баль­бы, Кор­не­лии Гал­лы, Кор­не­лии Мам­му­лы и Кор­не­лии Ме­ру­лы.

В пе­ри­од Ран­ней им­пе­рии ( I-III века н. э.) Корнелии по-преж­не­му за­се­да­ли в се­на­те и за­ни­ма­ли ма­ги­ст­ра­ту­ры, но уже не иг­ра­ли вид­ной по­ли­тич. ро­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)