КОРНЕЛИИ
КОРНЕЛИИ - один из самых влиятельных патрицианских родов в Древнем Риме.
Распадался на множество ветвей. Первый известный из рода Корнелии - Сервий Корнелий Малугинский, консул 485 года до н. э. Его сын, член коллегии децемвиров 450 год до н. э., Марк Корнелий Малугинский был изгнан из Рима после роспуска коллегии. Внук Сервия Авл Корнелий Косс Малугинский, консул 428 год до н. э., прославился, убив в поединке царя враждебного Риму г. Вейи Ларса Толумния, и, согласно исторической традиции, первым после Ромула принёс доспехи побеждённого противника (spolia opima) в Рим. Сын Авла Корнелия, также Авл Корнелий Косс Малугинский, диктатор 385 год до н. э., усмирил волнения, вызванные Манлием Капитолийским.
В IV веке до н. э. выделилась самая знаменитая ветвь рода Корнелии - ветвь Сципионов. Луций Корнелий Сципион, консул 259 года до н. э., отвоевал у карфагенян Корсику и Сардинию. Его сыновья Гней Корнелий Сципион Кальв, консул 222 года до н. э., и Публий Корнелий Сципион, консул 218 года до н. э., воевали с галлами и карфагенянами и оба погибли в Испании в 212 году до н. э. Сыном последнего был победитель Ганнибала Публий Корнелий Сципион Африканский (см. Сципион Старший). Его дочь Корнелия была известна как самая образованная женщина своего времени и мать Тиберия и Гая Семпрониев Гракхов. Его брат Луций Корнелий Сципион Азиатский, консул 190 года до н. э., прославился как победитель селевкидского царя Антиоха III. Приёмным внуком Сципиона Африканского был разрушитель Карфагена и Нуманции Публий Корнелий Сципион Африканский Младший. В III веке до н. э. от Сципионов отделились Сципионы Назики. Самый известный из них - внук Сципиона Африканского Старшего, Публий Корнелий Сципион Назика Серапион, консул 138 года до н. э., возглавлял враждебную Тиберию Гракху группировку в сенате и был инициатором его убийства.
Успешно сражался с самнитами и Пирром диктатор и дважды консул (290 и 277 годы до н. э.) Публий Корнелий Руфин, известный не только победами, но также алчностью и злоупотреблениями. В 275 году до н. э. цензоры исключили его из сената. Его потомки после этого приняли др. родовое прозвище - Сулла. Самым знаменитым из них был его правнук - диктатор Луций Корнелий Сулла.
В III веке до н. э. выделяются Корнелии Долабеллы. Самый известный из них - Публий Корнелий Долабелла, видный цезарианец, консул 44 года до н. э., зять Цицерона.
Во II веке до н. э. известность получает другая ветвь - Корнелии Цинны. К ней принадлежал один из вождей марианцев, четырежды консул (87-84 годы до н. э.) Луций Корнелий Цинна.
Кроме того, были Корнелии Лентулы, Корнелии Цетеги и плебейские ветви - Корнелии Бальбы, Корнелии Галлы, Корнелии Маммулы и Корнелии Мерулы.
В период Ранней империи ( I-III века н. э.) Корнелии по-прежнему заседали в сенате и занимали магистратуры, но уже не играли видной политич. роли.