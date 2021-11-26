КЛУЗИЙ

КЛУЗИЙ - ныне Кьюси, этрусский город, возникший на месте древнего города италиков Камарс.

Входил в союз 12 этрусских городов Средней Италии (современный Тосканы). Клузий расположен в плодородной местности близ реки Кланис и небольшого озера. В середине I-го тысячелетия до нашей эры - крупный сельскохозяйственный центр.

В 508 году до нашей эры царь Клузия Порсена, приняв изгнанных Тарквиниев, двинулся войной восстанавливать их власть в Ри­ме , занял Яникул и подошёл к мосту через Тибр. Согласно легендам, Порсена был потрясён геройскими подвигами юных римских патрициев Публия Горация Коклеса (смотрите Го­ра­ции ) и Гая Му­ция Сце­во­лы, а также заложниц и закончил войну.

После этого римский сенат щедро одарил его - Порсена получил трон, украшенный слоновой костью, скипетр, золотой венок и торжественное одеяние. В 391 годe до нашей эры жители Клузия просили помощи у Рима против галлов, требовавших земли для поселения.

В период 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны (218-201 годы до н. э.) Клузий состоял в союзе с римлянами, должен был предоставлять им корабельный лес и зерно. Принимал участие в Союзнической войне (90-88 годы до нашей эры) против Рима. Затем стал муниципием в Аниенской трибе. Знаменит богатым нек­ро­по­лем («гробница Франсуа» и др.), где найдены многочисленные памятники этрусского искусства: художественные терракоты, вазы буккеро, настенные росписи и надписи.

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