КЛУЗИЙ
КЛУЗИЙ - ныне Кьюси, этрусский город, возникший на месте древнего города италиков Камарс.
Входил в союз 12 этрусских городов Средней Италии (современный Тосканы). Клузий расположен в плодородной местности близ реки Кланис и небольшого озера. В середине I-го тысячелетия до нашей эры - крупный сельскохозяйственный центр.
В 508 году до нашей эры царь Клузия Порсена, приняв изгнанных Тарквиниев, двинулся войной восстанавливать их власть в Риме, занял Яникул и подошёл к мосту через Тибр. Согласно легендам, Порсена был потрясён геройскими подвигами юных римских патрициев Публия Горация Коклеса (смотрите Горации) и Гая Муция Сцеволы, а также заложниц и закончил войну.
После этого римский сенат щедро одарил его - Порсена получил трон, украшенный слоновой костью, скипетр, золотой венок и торжественное одеяние. В 391 годe до нашей эры жители Клузия просили помощи у Рима против галлов, требовавших земли для поселения.
В период 2-й Пунической войны (218-201 годы до н. э.) Клузий состоял в союзе с римлянами, должен был предоставлять им корабельный лес и зерно. Принимал участие в Союзнической войне (90-88 годы до нашей эры) против Рима. Затем стал муниципием в Аниенской трибе. Знаменит богатым некрополем («гробница Франсуа» и др.), где найдены многочисленные памятники этрусского искусства: художественные терракоты, вазы буккеро, настенные росписи и надписи.