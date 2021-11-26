ДЕКУРИОНЫ

ДЕКУРИОНЫ - в Древнем Риме члены местных сенатов или советов в муниципиях, колониях, префектурах, позднее куриалы, составлявшие местную знать в городах Италии и провинций.

При­над­леж­ность к Декурионам да­ва­ла пра­ва римского гра­ж­дан­ст­ва . Долж­ность бы­ла по­чёт­ной и по­жиз­нен­ной. Чис­лен­ность Декурионов в об­щи­нах бы­ла раз­лич­ной, но фик­си­ро­ван­ной в ка­ж­дой отдельной об­щи­не. Декурионами ста­но­ви­лись ли­ца в воз­рас­те не ра­нее 25 лет, при ус­ло­вии ис­пол­не­ния ими ма­ги­ст­ра­тур (ду­ум­ви­ров, кват­ту­ор­ви­ров и т. д.) и жре­че­ских обя­зан­но­стей. Ве­де­нию со­ве­та Декурионов под­ле­жа­ли ме­ст­ные агер пуб­ли­кус, городские фи­нан­сы, бла­го­ус­т­рой­ст­во, из­бра­ние долж­но­ст­ных лиц, ре­ли­ги­оз­но-куль­тур­ная жизнь (ор­га­ни­за­ция игр и празд­неств).

В эпо­ху им­пе­рии на Декурионов бы­ла воз­ло­же­на от­вет­ст­вен­ность за сбор на­ло­гов в римскую каз­ну, со вре­ме­ни Трая­на их дея­тель­ность кон­тро­ли­ро­ва­лась осо­бым чи­нов­ни­ком (curator rei publicae). По­сле Се­ве­ров (по­сле 235 года) Декурионы бы­ли при­чис­ле­ны к ран­гу «поч­тен­ных гра­ж­дан» (honestiores). В ус­ло­ви­ях кри­зи­са в позд­ний пе­ри­од Римской им­пе­рии по­ло­же­ние Декурионов ухуд­ши­лось, от­вет­ст­вен­ность за на­ло­ги пре­вра­ти­лась в тяж­кое бре­мя, за­став­ляв­шее их по­ки­дать своё ме­сто­жи­тель­ст­во и да­же ме­нять юри­дический ста­тус. При Кон­стан­ти­не Ве­ли­ком в 316 и 325 годах бы­ли из­да­ны эдик­ты, при­кре­п­ляв­шие Декурионов к мес­ту их ро­ж­де­ния и пре­вра­щав­шие их обя­зан­но­сти в на­след­ст­вен­ную по­вин­ность.

Декурионами так­же на­зы­ва­лись ко­ман­ди­ры де­ку­рии (латинское decuria - от­де­ле­ние из 10 человек) всад­ни­ков.

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