ДЕКУРИОНЫ
ДЕКУРИОНЫ - в Древнем Риме члены местных сенатов или советов в муниципиях, колониях, префектурах, позднее куриалы, составлявшие местную знать в городах Италии и провинций.
Принадлежность к Декурионам давала права римского гражданства. Должность была почётной и пожизненной. Численность Декурионов в общинах была различной, но фиксированной в каждой отдельной общине. Декурионами становились лица в возрасте не ранее 25 лет, при условии исполнения ими магистратур (дуумвиров, кваттуорвиров и т. д.) и жреческих обязанностей. Ведению совета Декурионов подлежали местные агер публикус, городские финансы, благоустройство, избрание должностных лиц, религиозно-культурная жизнь (организация игр и празднеств).
В эпоху империи на Декурионов была возложена ответственность за сбор налогов в римскую казну, со времени Траяна их деятельность контролировалась особым чиновником (curator rei publicae). После Северов (после 235 года) Декурионы были причислены к рангу «почтенных граждан» (honestiores). В условиях кризиса в поздний период Римской империи положение Декурионов ухудшилось, ответственность за налоги превратилась в тяжкое бремя, заставлявшее их покидать своё местожительство и даже менять юридический статус. При Константине Великом в 316 и 325 годах были изданы эдикты, прикреплявшие Декурионов к месту их рождения и превращавшие их обязанности в наследственную повинность.
Декурионами также назывались командиры декурии (латинское decuria - отделение из 10 человек) всадников.