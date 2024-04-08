5 класс | История Древнего мира

Ахейский союз

Сизов С.

Монография посвящена исследованию наиболее известного федеративного государства Древней Греции в период его независимого развития (281—221 гг. до н. э.). В работе дается характеристика причин расцвета федерализма в эллинистическом Пелопоннесе, делается попытка реконструкции событий, связанных с территориальным ростом и возвышением Ахейского союза в 240 — 230 гг. до н. э., рассматривается связь федеративного движения на юге Греции с международной ситуацией того времени. Подробно разбираются спорные вопросы о характере внешней политики Ахейского союза в годы Клеоменовой войны (229 — 222 гг. до н. э.), о причинах кризисных явлений, охвативших федерацию в конце 220 г. до н. э. Особое внимание обращено на специфику политического строя Ахейского союза и его городов, взаимоотношения между федерацией и полисом в этом государстве.