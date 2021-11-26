КАТОФРАКТЫ

КАТОФРАКТЫ (от греческого ϰατάφραϰτος - по­кры­тый бро­нёй): тя­жё­лая кон­ни­ца, соз­дан­ная в IV веке до н. э. в Гре­ции и по­лу­чив­шая раз­ви­тие в вой­ске Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ского; гре­ческие во­енные ко­раб­ли VI-III веков до н. э.

1) Тя­жё­лая кон­ни­ца, соз­дан­ная в IV веке до н. э. в Гре­ции с ис­поль­зо­ва­ни­ем бое­во­го опы­та персидской кон­ни­цы конца V века до н. э. и по­лу­чив­шая раз­ви­тие в вой­ске Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го .

Ком­плек­то­ва­лась из зем­ле­дельческой зна­ти. Ка­ж­дый всад­ник (ка­таф­рак­то­рий) был воо­ру­жён длин­ным копь­ём, длин­ным ме­чом или бое­вым то­по­ром (се­ки­рой) и имел хо­ро­шее за­щит­ное воо­ру­же­ние: щит, шлем, сме­шан­ный (в основном пла­стин­ча­тый или че­шуй­ча­тый) пан­цирь, на­шей­ник, на­бед­рен­ни­ки, на­ру­чи и по­но­жи. Конь за­щи­щал­ся пан­цир­ной по­по­ной с на­лоб­ни­ком.

Катофракты дей­ст­во­ва­ли в сомк­ну­том строю для на­не­се­ния уда­ра во фланг или тыл про­тив­ни­ка.

Под­раз­де­ле­ние катофракты - ил (64 всад­ни­ка), для боя строи­лось в 4 ше­рен­ги по 16 всад­ни­ков. Алек­сандр Ма­ке­дон­ский ис­поль­зо­вал катофракты в наи­бо­лее от­вет­ст­вен­ные мо­мен­ты для ре­ши­тель­ных атак, оп­ре­де­ляв­ших ус­пех сра­же­ния.

2) Гре­че­ские во­еннные ко­раб­ли VI-III веков до н. э. В от­ли­чие от ра­нее при­ме­няв­ших­ся ко­раб­лей, у ко­то­рых па­лу­ба бы­ла толь­ко в но­со­вой и кор­мо­вой час­тях, катофракты име­ли сплош­ную верх­нюю па­лу­бу и до­ща­тую за­щи­ту для греб­цов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)