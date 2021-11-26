КАТОФРАКТЫ
КАТОФРАКТЫ (от греческого ϰατάφραϰτος - покрытый бронёй): тяжёлая конница, созданная в IV веке до н. э. в Греции и получившая развитие в войске Александра Македонского; греческие военные корабли VI-III веков до н. э.
1) Тяжёлая конница, созданная в IV веке до н. э. в Греции с использованием боевого опыта персидской конницы конца V века до н. э. и получившая развитие в войске Александра Македонского.
Комплектовалась из земледельческой знати. Каждый всадник (катафракторий) был вооружён длинным копьём, длинным мечом или боевым топором (секирой) и имел хорошее защитное вооружение: щит, шлем, смешанный (в основном пластинчатый или чешуйчатый) панцирь, нашейник, набедренники, наручи и поножи. Конь защищался панцирной попоной с налобником.
Катофракты действовали в сомкнутом строю для нанесения удара во фланг или тыл противника.
Подразделение катофракты - ил (64 всадника), для боя строилось в 4 шеренги по 16 всадников. Александр Македонский использовал катофракты в наиболее ответственные моменты для решительных атак, определявших успех сражения.
2) Греческие военнные корабли VI-III веков до н. э. В отличие от ранее применявшихся кораблей, у которых палуба была только в носовой и кормовой частях, катофракты имели сплошную верхнюю палубу и дощатую защиту для гребцов.